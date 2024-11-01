edición general
Ya sabes a quién está reclutando ICE. La verdad es mucho peor. Yo soy la prueba. [EN]

¿Qué ocurre cuando se realiza una selección mínima antes de contratar agentes, armarles y enviarlos a las calles? Todos lo estamos descubriendo. El plan nunca fue convertirme en agente del ICE. El plan, cuando fui a la Feria de Empleo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Texas el pasado agosto, era averiguar cómo era solicitar el puesto de agente del ICE. ¿Quién no sentiría curiosidad? El evento prometía la contratación inmediata de futuros agentes de deportación: entrar sin empleo y salir con un suculento bono de 50 000 dólares

skaworld
Ya se ha puesto por aqui alguna vez, la pagina de reclutamiento deja bien claro cual es el perfil objetivo... Basicamente te apuntas te dan un arma y te envian por ahi a detener a peña morenita... a lo loco.

www.ice.gov/join
Format_C
#1 pues tampoco son salarios locos para la mierda que hacen y el karma que van a acumular
skaworld
#2 Home 50k sin titulacion niguna... pos hazte a la idea de a que perfil de peña le interesan estas cosas
Format_C
#4 en un pais donde una casa te vale 600k de segunda mano y medio podre, no me parece nada excepcional
ElBeaver
#8 Además, en Texas puedes pagar por los impuestos de la casa hasta 30,000 dólares al año.
skaworld
#8 #10 Mirad a ver cuando pagan en el McDonalds con solo tu graduado escolar de titulacion por aquello de comparar
BastardWolf
#4 50000 al año sin necesitar titulacion me parece un sueldo bastante bueno para alguien que de forma normal ni en sus mejores sueños conseguia ese dinero.
De hecho es mucho mejor que el mio como programador senior (aunque no estoy haciendo cambio de divisas ni teniendo en cuenta lo que cuesta vivir alli)
1 K 24
#4 Los 50k los dan solo por firmar el contrato, el sueldo va aparte.
Unregistered
#14 Eso es.

Typical Salary Ranges (Approximate, as of early 2026):

- Entry-Level (GL-7): Starting around $48,371 - $51,632/year.
- Mid-Level (GS-9 to GS-12): Starting around $63,148 - $90,067/year.
- Senior-Level (GS-14): Starting around $142,488/year.
- Top-Tier (GS-15): Starting around $167,603/year.

Plus benefits like locality pay, overtime, bonuses (up to $50k), and loan repayment, depending on the specific job

www.hindustantimes.com/world-news/us-news/how-much-do-ice-agents-make-
#2 El karma es una superstición como otra cualquiera, pensada para poner freno a los peores instintos de la gente decente.
Ésta gentuza no tiene conciencia y les importa todo una mierda.
#5 si haces cosas malas y la gente te tiene fichao, luego te pasaran cositas en otro momento. Eso es.
#7 no si llevas pistola
nitsuga.blisset
#2 Ten en cuenta que a muchos de ellos les pagan esos 50.000 $ por hacer lo que más les gusta... Cosas nazis.
Un_señor_de_Cuenca
#1 Parece una página de un videojuego distópico. Dice que el país se ha llenado de criminales y depredadores. La hostia...
themarquesito
#1 Vaya telita lo de esa página.  media
GranTipo
#6 hasta el png mal recortado, ni en idiocracia
sleep_timer
Joder, Sturmabteilung.
2 K 38
amlluch
Muy interesante el artículo. La pena es que solo sea la mitad sin pagar >:-(
Robe7064
Si hubiera aceptado entrar y vivido para contarlo, quizás en el futuro (si hay alguno) sería una leyenda.
