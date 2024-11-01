Ya sabes a quién está reclutando ICE. La verdad es mucho peor. Yo soy la prueba. [EN]

¿Qué ocurre cuando se realiza una selección mínima antes de contratar agentes, armarles y enviarlos a las calles? Todos lo estamos descubriendo. El plan nunca fue convertirme en agente del ICE. El plan, cuando fui a la Feria de Empleo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Texas el pasado agosto, era averiguar cómo era solicitar el puesto de agente del ICE. ¿Quién no sentiría curiosidad? El evento prometía la contratación inmediata de futuros agentes de deportación: entrar sin empleo y salir con un suculento bono de 50 000 dólares