edición general
25 meneos
296 clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS

"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS  

Una nueva mezcla rompedora promete electrocutarnos el cerebro con su peculiar manera de unir la música de Oasis "Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS. Canción Garbada en directo en la Sala Malandar de Sevilla.

| etiquetas: camiloasis , wonderwall , oasis , morir de amor , camilo sexto , versiones
20 5 0 K 291 ocio
9 comentarios
20 5 0 K 291 ocio
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Mis dieses.

He entrado con muchos prejuicios y con el voto negativo cargado.....


Pero me rindo a los hechos.

:professor:
6 K 84
Pacofrutos #7 Pacofrutos
#1 "Born to Be Wild" es una canción escrita por Mars Bonfire y lanzada inicialmente como sencillo por Steppenwolf. Aunque la letra no menciona específicamente las motocicletas, la canción se utiliza a menudo tanto en la cultura popular como en la contracultura para denotar la apariencia o actitud de un motociclista desde que apareció en la película Easy Rider.
Manolo Escoborn...
youtu.be/xWqz5zg2MSA?si=IPmZHphCFEVgPvMx
0 K 15
Cantro #9 Cantro
#1 tu comentario me ha hecho ir. Y te lo agradezco. Grandísimo
0 K 10
#5 ombresaco
No es algo tan raro

Offspring +Enrique Iglesias

youtu.be/L0y3hMAUZrw?si=dQP3iXBKoIpcjwSH
2 K 40
ChiquiVigo #3 ChiquiVigo
#0 Corrige el titular. Ni es monarca ni papa "Camilo Sesto."
1 K 25
Huaso #2 Huaso *
Pues se va pa la playlist :hug: :hug:
1 K 24
#4 josejon
Si hay que cantar mal, se canta mal; y ya está. Sin complejos.
1 K 18
Vodker #8 Vodker *
Sabía que "Sexto" estaría por ahí xD
Pista: etiquetas
0 K 10
Tx4 #6 Tx4
Me parece innecesaria la fusión de 2 GRANDES temas para una canción (personalmente)..."mediocre".
0 K 6

menéame