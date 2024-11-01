Una nueva mezcla rompedora promete electrocutarnos el cerebro con su peculiar manera de unir la música de Oasis "Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS. Canción Garbada en directo en la Sala Malandar de Sevilla.