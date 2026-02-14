Warren Buffett, hace 8 años: "Las criptomonedas tendrán un mal final"

El 2018 dejó una de las frases más citadas del universo financiero moderno. En una entrevista con CNBC, el legendario inversor Warren Buffett fue tajante: “Las criptomonedas tendrán un mal final”.

Ocho años después, su advertencia sigue resonando en un mercado que ha vivido ciclos extremos de euforia y caída (particularmente el bitcoin), colapsos empresariales y una creciente presión regulatoria global.