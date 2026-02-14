Warren Buffett, hace 8 años: "Las criptomonedas tendrán un mal final"

El 2018 dejó una de las frases más citadas del universo financiero moderno. En una entrevista con CNBC, el legendario inversor Warren Buffett fue tajante: “Las criptomonedas tendrán un mal final”.
Ocho años después, su advertencia sigue resonando en un mercado que ha vivido ciclos extremos de euforia y caída (particularmente el bitcoin), colapsos empresariales y una creciente presión regulatoria global.
| etiquetas: warren buffet , criptomonedas
Claro, todo cristo compró a 5000 o menos y no vendió, ni le pilló una bajada ni tuvo vender en mal momento ...
Mis dieces
Si mañana llega el Gobierno de Estados Unidos y dice que respalda el bitcoin y que el resto de países pueden pagarle en bitcoins, pues igual se va a la luna.
Y aparte habrá que ver lo que se mueve detrás de verdad, dinero de armas, de drogas, para pagar revoluciones de colorines, para blanquear negocios turbios...sólo los gobiernos y las grandes ballenas deben saber lo que de verdad se esconde detrás del bitcoin. Ya sólo que Musk y otros amiguetes de Epstein anden por ahí metidos no da buena espina..
Y él lo sabe mejor que nadie.