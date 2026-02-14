edición general
Warren Buffett, hace 8 años: "Las criptomonedas tendrán un mal final"

El 2018 dejó una de las frases más citadas del universo financiero moderno. En una entrevista con CNBC, el legendario inversor Warren Buffett fue tajante: “Las criptomonedas tendrán un mal final”.
Ocho años después, su advertencia sigue resonando en un mercado que ha vivido ciclos extremos de euforia y caída (particularmente el bitcoin), colapsos empresariales y una creciente presión regulatoria global.

#7 Hace ocho años el precio de BTC estaba a unos 5000$, ahora unos 70000$, la gente que le hizo caso no debe estar muy contenta.
Hace ocho años el precio de BTC estaba a unos 5000$, ahora unos 70000$, la gente que le hizo caso no debe estar muy contenta.
Claro, todo cristo compró a 5000 o menos y no vendió, ni le pilló una bajada ni tuvo vender en mal momento ...
#11 Si compraste bitcoin en 2018 y aún así perdiste dinero, de verdad, háztelo mirar.
buenas previsiones, sin plazo de tiempo... nunca puedes decir que han fallado.
#4 Además de lo que dices, acertar una previsión con un 50% de probabilidad tampoco es que sea de ser un lince. Es una moneda al aire.
#14 hombre, un 50% de posibilidades no tiene, por mucho que el outcome sea se hunde o no se hunde (dos opciones) no tienenporqué ser el 50% de posibilidades. No es una moneda que tiras al aire xD
#0 Como el titular. :troll:
El viejo ese no tiene ni puta idea. Aquí se holdea con cojones...:roll:
Compré un bitcoin cuando estaba a 10 mil y me lo vendí apenas llegar a 100 mil. No vuelvo a tocar ese "activo".
Pues a mí un cuñado me dijo que el Bitcoin iba a llegar al millón de euros... :roll:
#2 te dijo el plazo?
Todo tiene un final.
cuando dijo eso estaban en unos 14500$ , mal no ha ido hasta ahora, ha subido bastante más que la vivienda. En el futuro puede pasar cualquier cosa
Yo no se que rentabilidad esperan sacar los criptobros y toda esa fauna, pero se de gente que compro cuando valian 4 duros y no quiso vender ni en 100k. A que esperan? A sacarle un 800000% a la inversion?
#6 Eso es lo que dicen :-D
Pues depende, mientras no sirva para nada, la posibilidad de que se vaya a cero es muy plausible.

Si mañana llega el Gobierno de Estados Unidos y dice que respalda el bitcoin y que el resto de países pueden pagarle en bitcoins, pues igual se va a la luna.

Y aparte habrá que ver lo que se mueve detrás de verdad, dinero de armas, de drogas, para pagar revoluciones de colorines, para blanquear negocios turbios...sólo los gobiernos y las grandes ballenas deben saber lo que de verdad se esconde detrás del bitcoin. Ya sólo que Musk y otros amiguetes de Epstein anden por ahí metidos no da buena espina..
Ya lo dijo mucho antes Medina Azahara.
Todo tiene fin, pero mientras muchos se lo llevan calentito.
Y él lo sabe mejor que nadie.
:troll:
