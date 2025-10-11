Vox devora lentamente a un PP con poco margen de maniobra: las claves del éxito en las encuestas de Abascal a costa de Feijóo

La cuestión del aborto es el último ejemplo. El PP de Madrid, que marca la línea dura del partido, aprobó la semana pasada una propuesta legislativa de Vox que obligaba a los médicos a informar a las mujeres que quisiesen abortar sobre un supuesto síndrome post aborto —que finalmente quedó desmentido por la propia ciencia—. Después de cerrar filas con su alcalde, el PP tuvo que dar marcha atrás días después. Los de Abascal, por su parte, aprovecharon el viraje para retratar al PP como la “derecha cobarde” que “copia” su discurso.