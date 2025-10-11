edición general
Vox devora lentamente a un PP con poco margen de maniobra: las claves del éxito en las encuestas de Abascal a costa de Feijóo

La cuestión del aborto es el último ejemplo. El PP de Madrid, que marca la línea dura del partido, aprobó la semana pasada una propuesta legislativa de Vox que obligaba a los médicos a informar a las mujeres que quisiesen abortar sobre un supuesto síndrome post aborto —que finalmente quedó desmentido por la propia ciencia—. Después de cerrar filas con su alcalde, el PP tuvo que dar marcha atrás días después. Los de Abascal, por su parte, aprovecharon el viraje para retratar al PP como la “derecha cobarde” que “copia” su discurso.

Cometeunzullo
Es digno de admirar, como un partido que no aporta soluciones, que no tiene programa ninguno, que siembra odio y que difunde bulos sin avergonzarse de nada de esto, suba tanto en intención de voto, oiga.
Supercinexin
#1 No podrían hacer nada si no estuvieran en todas las televisiones sus mugidos y gruñidos. Además el PP los ha metido en todas las instituciones, sin tener ni siquiera votos para ello, para poder entrar ellos a robar.

#2 El PP es Vox, son lo mismo. No existe, ni ha existido nunca, moderación en el PP. Es el partido fundado por los franquistas, que es de donde procede la derecha española al completo tras purgar a los disidentes en 1936-1939, para poder participar en la democracia y seguir con el poder. Vox es sólo el hijo gamberro de ese padre.
#1 Solo han tenido que coger una silla, sentarse y criticar. Nada mas. Tampoco pidas mucho criterio a quienes los votan.
#1 la respuesta está en las redes sociales. Vídeos de inmigrantes delinquiendo, atacando a gente, liándola, con cuchillos por la calle, de cualquier país de Europa, otros vídeos de discursos de Vox diciendo que ellos son el único partido que los pueden parar. Lo cual es mentira pero eso a ellos les da igual, por qué son los primeros beneficiados de que haya mano de obra semiesclava para sus amados empresarios patrios explotadores. Y todo esto a costa de recortar en derechos sociales, laborales…   » ver todo el comentario
#1 Es que la cosecha de odio ha crecido mucho
#10 odio hacia VOX?
#13 El odio es el mayor activo de la ultraderecha, la izquierda no transforma el odio en votos, sería dispararse en el pie. Por eso Vox simplemente tienen que esparcir odio y ganan votos. Lo curioso es que luego pasa como en Estados Unidos, que se vuelve contra los mismos votantes. Tú puedes votar a Vox porque disfrutas viendo como se joden tus vecinos cuando para la ultraderecha tú mismo eres un saco de mierda y sus acciones te van a hacer un miserable como a todos los demás, pero el odio te reconforta.
#1 El resto de partidos le hacen el trabajo sucio. Quien sea de derechas y le afecte lo que las izquierdas digan del PP solo le queda una opción
El PP debería dedicarse a hacer oposición y no a seguir ese viaje a la locura. Incluso entre sus votantes habrá gente con cerebro a las que dé asco lo que están haciendo.
#2 Dudo mucho de que después del 11M y su "ha sido ETA" les queden votantes con la más mínima decencia. En cuanto a "gente con cerebro", pueden tenerlo pero ser unos malnacidos.
#9 Perdieron menos de 500.000 votos por aquello, a casi 9.8M de españoles les pareció bien, perdieron las elecciones porque casi 3M de españoles pasaron de la abstención a votar al PSOE para echarlos.
De siempre la gente prefiere el original a la copia
El PP, debido a su origen franquista, no es capaz de ser, ni será, una derecha moderna y dialogante, que es lo que necesita este país,.... pero tampoco es capaz de ser la derecha radical que personifica VOX y que, desgraciadamente, muchos siguen....
#3 Hay que entender al PP como un partido con orígenes y añoranzas franquistas cuyos fundadores y miembros se ven obligados a aceptar el juego democratico para poder ser admitidos en los clubes privados de la potencias occidentales y que,ante la abrumadora mayoría obtenida por el opositor PSOE en esos prot años de democracia,se ve condicionado en su discurso teniendo que mantener un perfil bajo por décadas en un intento de recuperar apoyos entre la población respetando esas reglas de juego .Si…   » ver todo el comentario
