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Vox critica que Trump se hizo el "gracioso" y "se pasó de frenada" con el Papa pero pide no desviar el foco de Sánchez

Vox critica que Trump se hizo el "gracioso" y "se pasó de frenada" con el Papa pero pide no desviar el foco de Sánchez

Figaredo ha hecho hincapié en que el propio presidente de EEUU eliminó "varios de esos 'tuits'" dirigidos al Pontífice, aunque ha vuelto a reprochar a Sánchez que se "esconda en el Papa y Trump" o en la guerra "para no hablar de los problemas reales de la gente". "Trump está lejos y el Papa cuando esté en España estará en España", ha añadido.

| etiquetas: figaredo , vox , españa , papa , críticas , extrema derecha
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
Rogue #3 Rogue
Cada uno que saque sus conclusiones  media
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Robus #10 Robus
#3 Uno de los de la foto es una persona respetable que fingía ser imbécil y el otro es un imbécil que finge ser una persona respetable.
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Mangione #12 Mangione *
#3 Un respeto para el Sr. Barragán. Que se ganaba la vida dignamente.
1 K 17
#2 galaicocatalán
Es muy, pero que muy difícil, ser más mentecato que Figaredo. Pero oye, el esfuerzo que le pone es, cuanto menos, digno de admiración.
3 K 43
#15 fzman
#2 Trump lo logra sin ni siquiera pensar en ello.
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pitercio #7 pitercio
Hemos conseguido crear una sociedad admirable, que no impide que incluso los gusanos encuentren la oportunidad legal de parasitar a sus semejantes y hacer el ridículo sin ser condenados al ostracismo.
2 K 41
Priorat #1 Priorat *
Los problemas reales de la gente en breve serán consecuencia de la guerra y de Trump, sus amigos.

Ya hemos tenido uno y ellos votaron en contra a las medidas que se tomaron, el tema del precio de la gasolina.
2 K 39
#5 galaicocatalán
#1 Los problemas reales para Vox, son los que les afectan a ellos y la caterva a la que representan. El resto, como si palmamos mañana.
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#18 Grahml
#1 Están jodidos con Trump constantemente publicando memeces.

La existencia de Trump, no sólo hace a Sánchez bueno, sino que además lo convierte e en ídolo de masas. xD

Y lo más gracioso de todo, es que el posible sustituto de Trump, Vance, está demostrando ser un absoluto inútil, incapaz de admitir que las mierdas de Trump son dignas de un demente que morirá pidiendo que le hagan caso constantemente, en el nombre de Netanyahu y sea lo que sea lo que Netanyahu quiere.

Los repúblicanos católicos, por la gilipollez de DonaldChrist y su enfrentamiento con el Papa, se les ve altamente furiosos.

Ahora es incluso más difícil para ellos defender el esperpento de Trump.
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Robus #4 Robus
Que uno de Vox diga que alguien se esconde de "los problemas reales de la gente" no deja de ser divertido! xD xD xD
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Mangione #8 Mangione
Figaredo es de ese tipo de persona que es un chiste en si misma y encima no se da cuenta.

Y para colmo, no tiene el turno de palabra.
1 K 23
Mltfrtk #9 Mltfrtk
Pensaba que era un titular de El Mundo Today, pero no.
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XtrMnIO #16 XtrMnIO
Cipayos españoloides...
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#11 DenisseJoel
¿A insultar a todos los cristianos le llaman "hacerse el gracioso"?
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MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano *
#11 No es el qué, sino el quién. Si alguien de izquierdas hace algo similar, en vez de disculparlo ponen a trabajar a sus brigadas judiciales.
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Verdaderofalso #21 Verdaderofalso
#11 #14 Abogados Cristianos suele denunciarlo en un juzgado como ofensas religiosas
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#19 okeil
Claro, claro, todos lo hemos visto, las bromas de Trump con sus misiles se las reís también, a carcajadas, como buenos hijos de puta.
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Spirito #20 Spirito
El Figaredo éste para mí que está estreñido todo el día. xD
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Herrerii #6 Herrerii
Criticará VOX los 4 procesos judiciales que tiene su jefe yanki con los tribunales o los tres casos de corrupción que tiene Benjamín Netanyahu su jefe sionista?
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#13 fzman
Lo de estar siempre criticando a Pedro Sanchez sin decir absolutamente nada ¿les está proporcionando votantes? Quiero decir nuevos votantes. A su propios fanáticos ya los tienen.

Creo que no, que nuevos votantes no. Es solamente para mantener fanatizados a sus fanáticos.
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#17 Hynkel
#13 Al principio sirve. Es como lo que fue Intereconomía con Rajoy, que luego les "agradeció" los servicios prestados dándoles 0 subvenciones.

Pero es verdad que al final hay que dedicarse a gobernar. Y Vox ya quemó la carta de salirse de los gobiernos autonómicos hace tiempo. Vox se mueve mejor en la bronca.

El problema para Vox es que cuando pasen las elecciones andaluzas tendrán que poner las cartas encima de la mesa. O mantienen el bloqueo, o se prestan a gobernar con el PP. Con lo segundo el PP les hace el abrazo del oso y empieza la absorción. Con lo primero atraen la ira de Bruselas y las empresas en general. Es muy sencillo: para funcionar se necesita gobierno y presupuestos.
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menéame