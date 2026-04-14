Vox critica que Trump se hizo el "gracioso" y "se pasó de frenada" con el Papa pero pide no desviar el foco de Sánchez

Figaredo ha hecho hincapié en que el propio presidente de EEUU eliminó "varios de esos 'tuits'" dirigidos al Pontífice, aunque ha vuelto a reprochar a Sánchez que se "esconda en el Papa y Trump" o en la guerra "para no hablar de los problemas reales de la gente". "Trump está lejos y el Papa cuando esté en España estará en España", ha añadido.
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Ya hemos tenido uno y ellos votaron en contra a las medidas que se tomaron, el tema del precio de la gasolina.
La existencia de Trump, no sólo hace a Sánchez bueno, sino que además lo convierte e en ídolo de masas.
Y lo más gracioso de todo, es que el posible sustituto de Trump, Vance, está demostrando ser un absoluto inútil, incapaz de admitir que las mierdas de Trump son dignas de un demente que morirá pidiendo que le hagan caso constantemente, en el nombre de Netanyahu y sea lo que sea lo que Netanyahu quiere.
Los repúblicanos católicos, por la gilipollez de DonaldChrist y su enfrentamiento con el Papa, se les ve altamente furiosos.
Ahora es incluso más difícil para ellos defender el esperpento de Trump.
Y para colmo, no tiene el turno de palabra.
Creo que no, que nuevos votantes no. Es solamente para mantener fanatizados a sus fanáticos.
Pero es verdad que al final hay que dedicarse a gobernar. Y Vox ya quemó la carta de salirse de los gobiernos autonómicos hace tiempo. Vox se mueve mejor en la bronca.
El problema para Vox es que cuando pasen las elecciones andaluzas tendrán que poner las cartas encima de la mesa. O mantienen el bloqueo, o se prestan a gobernar con el PP. Con lo segundo el PP les hace el abrazo del oso y empieza la absorción. Con lo primero atraen la ira de Bruselas y las empresas en general. Es muy sencillo: para funcionar se necesita gobierno y presupuestos.