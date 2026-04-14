Vox critica que Trump se hizo el "gracioso" y "se pasó de frenada" con el Papa pero pide no desviar el foco de Sánchez

Figaredo ha hecho hincapié en que el propio presidente de EEUU eliminó "varios de esos 'tuits'" dirigidos al Pontífice, aunque ha vuelto a reprochar a Sánchez que se "esconda en el Papa y Trump" o en la guerra "para no hablar de los problemas reales de la gente". "Trump está lejos y el Papa cuando esté en España estará en España", ha añadido.