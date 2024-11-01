Vox advierte de que Sánchez pone a España "en peligro" ante "represalias" de Trump por no ceder el uso de Morón y Rota

Vox ha advertido este martes de que el presidente, Pedro Sánchez, pone a España "en peligro" ante "represalias" que pueda tomar Estados Unidos por no autorizar el uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para la ofensiva contra Irán. Para la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez "deja a España en peligro ante las represalias que pueda tomar Estados Unidos", y también en una "situación de vulnerabilidad" y "aislada de sus aliados naturales".