Vox advierte de que Sánchez pone a España "en peligro" ante "represalias" de Trump por no ceder el uso de Morón y Rota

Vox ha advertido este martes de que el presidente, Pedro Sánchez, pone a España "en peligro" ante "represalias" que pueda tomar Estados Unidos por no autorizar el uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para la ofensiva contra Irán. Para la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez "deja a España en peligro ante las represalias que pueda tomar Estados Unidos", y también en una "situación de vulnerabilidad" y "aislada de sus aliados naturales".

MiguelDeUnamano
Maravilloso retrato que están haciendo de la derecha española, ni defender la soberanía ni los intereses españoles y, como siempre, demostrando ser unos mierdas que se arrastran delante de los fuertes.
5
Kantinero
Vox advierte de que Vox es un peligro para España
3
UnbiddenHorse
La alternativa es recibir misiles de Iran como en Chipre? Algunos tendrían que hacérselo mirar, independientemente de la catadura moral de cada uno, no nos interesa de ninguna de las maneras que usen nuestras bases para guerrear.
3
pepel
VOX, fiel vasallo del populismo al servicio de Trump.
0
Asimismov
¿Represalias de un aliado?
Vaya mierda de aliado, prefiero un enemigo, al menos le ves venir.
1
Bonzaitrax
Pepa Rodríguez, que pinta de Vulturi gasta la jodía en la foto xD
0
Otrebla8002
Vaya, una banda de cobardes que no defienden a su patria antes las amenazas externas.
Estos son los españoles muy españoles.
0
jorgeesc
que bonito es verlos retratarse...
0
IvanDrago
Menudos cipayos, hasta yo soy más patriota, la virgen....
0

