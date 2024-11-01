Los votantes de Vox y Alianza Catalana son los más conspiranoicos

La conspiración se está extendiendo entre los votantes de Alianza Catalana y Vox. Esta es la conclusión del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), basada en una encuesta presentada este miércoles. Los datos muestran que el 65 % de los simpatizantes del partido de Silvia Orriols encajan en este perfil conspirativo, al igual que el 55 % de los simpatizantes del partido de Ignacio Garriga. Les siguen los simpatizantes del PP y Junts, que se sitúan en torno al 40 %, mientras que ERC se sitúa en el 35 % y el PSC y la CUP en el 20 %. [EN CATALÁN]
Por eso llenan facebook de que el cambio climático no existe es el haarp y a mi cuando explico la competencia en economía me dicen conspiranoico.
El saber es poder como decía Michel Foucault, el autor más citado de la historia de las ciencias sociales.
Pero obviamente el problema son menores no acompañados que nseque
Tragan toda la basura inmunda que pueden, tienen el cerebro saturado de exageraciones y distorsiones de la realidad. Por desgracia, es el futuro que nos espera.
La idiotez y la insensatez gobernaran el mundo.
Lo siento; para mí los votantes de VOX son imbéciles redomaos, o gente muy interesada en estafar al resto (es decir, delincuentes)
De toda forma tirón de orejas a los que han elaborado la encuesta. Sinceramente, no se que pintan preguntas tan amplias como:
1- El govern amaga sovint infromació rellevant a la ciutadania
2- Els mitjans de comunicació censuren informació important per protegir per protegir interessos poderosos
A la hora de determinar quien es conspirativo y quien no.
Y qué medio dices que lo ha ocultado? si ha salido publicado en todas partes...