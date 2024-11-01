Los votantes de Vox y Alianza Catalana son los más conspiranoicos

La conspiración se está extendiendo entre los votantes de Alianza Catalana y Vox. Esta es la conclusión del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), basada en una encuesta presentada este miércoles. Los datos muestran que el 65 % de los simpatizantes del partido de Silvia Orriols encajan en este perfil conspirativo, al igual que el 55 % de los simpatizantes del partido de Ignacio Garriga. Les siguen los simpatizantes del PP y Junts, que se sitúan en torno al 40 %, mientras que ERC se sitúa en el 35 % y el PSC y la CUP en el 20 %. [EN CATALÁN]