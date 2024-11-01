edición general
Los votantes de Vox y Alianza Catalana son los más conspiranoicos

La conspiración se está extendiendo entre los votantes de Alianza Catalana y Vox. Esta es la conclusión del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), basada en una encuesta presentada este miércoles. Los datos muestran que el 65 % de los simpatizantes del partido de Silvia Orriols encajan en este perfil conspirativo, al igual que el 55 % de los simpatizantes del partido de Ignacio Garriga. Les siguen los simpatizantes del PP y Junts, que se sitúan en torno al 40 %, mientras que ERC se sitúa en el 35 % y el PSC y la CUP en el 20 %. [EN CATALÁN]

valandildeandunie #4 valandildeandunie
Anda, que lo que llevamos tiempo diciendo de que los votantes de derechas son enfermos mentales va y resulta que han quedado empíricamente probado.
4 K 51
Narmer #13 Narmer
#4 Para tragarse la sarta de imbecilidades que vomita esta gente a diario hay que tener cierta tara mental. Ojo, y no digo que sean poco inteligentes, pero que algo falla en su cabeza es seguro.
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Les dices la verdad, argumentas y aquí en meneame te dicen conspiranoico y luego usan las conspiraciones para tratar de hacerlas pasar por verdad

Por eso llenan facebook de que el cambio climático no existe es el haarp y a mi cuando explico la competencia en economía me dicen conspiranoico.

El saber es poder como decía Michel Foucault, el autor más citado de la historia de las ciencias sociales.
3 K 45
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#6 El 1% se llevó el 41% de la riqueza creada desde el año 2000 y el 50% mas pobre se llevó el 1% de la riqueza creada

Pero obviamente el problema son menores no acompañados que nseque
2 K 44
#16 apsilon
#11 pues con las sibvenciones se pagan sueldazos de directivos y a empresas privadas propiedad de los mismos que dirigen las fundaciones. Todos ellos antes cargos de ERC. Pero bamos a esconderlos porque eso es darle alas a la extrema derecha
0 K 6
#7 Mandri20 *
La mayoria de votantes de Vox tienen la ESO o ni eso. No han abierto un libro en su puta vida, y solo maman mierda y bulos de redes sociales, incapaces de contrastar o reflexionar sobre la inmensa mayoría de temas.

Tragan toda la basura inmunda que pueden, tienen el cerebro saturado de exageraciones y distorsiones de la realidad. Por desgracia, es el futuro que nos espera.

La idiotez y la insensatez gobernaran el mundo.
2 K 38
vviccio #5 vviccio
Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para convertir a incautos en fachas conspiranoicos a golpe de like y de compartir entre contactos, luego la presión social o el efecto rebaño hace el resto. Peor que un holocausto zombi.
1 K 25
Spirito #14 Spirito *
#5 Bueno, también hay que contar con que muchos son idiotas, porque se zampan cosas que saltan con una pizca de sentido común siquiera... o un minuto al menos de raciocinio.

Lo siento; para mí los votantes de VOX son imbéciles redomaos, o gente muy interesada en estafar al resto (es decir, delincuentes)
0 K 8
rojo_separatista #15 rojo_separatista *
Para sorpresa de nadie.

De toda forma tirón de orejas a los que han elaborado la encuesta. Sinceramente, no se que pintan preguntas tan amplias como:
1- El govern amaga sovint infromació rellevant a la ciutadania
2- Els mitjans de comunicació censuren informació important per protegir per protegir interessos poderosos

A la hora de determinar quien es conspirativo y quien no.
0 K 15
Yonny #8 Yonny
#6
Y qué medio dices que lo ha ocultado? si ha salido publicado en todas partes...
0 K 10
Yonny #9 Yonny
Cuando el "lo he visto en un video" está por encima de la razón y la lógica...
0 K 10
Cuñado #10 Cuñado
Son el mismo tipo de desecho humano. Sólo cambia el trapito al que se abrazan para olvidar que son escoria.
0 K 10
#2 apsilon
Nlrmal que sean conspiranoicos, cuando los medios tapan algunas noticias que no convienen al gobierno
2 K -1
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 La tierra es plana, las vacunas llevan chips, el cambio climático no existe, la culpa de todo es del muerto de hambre inmigrante no de los ricos... esto lo quiere tapar el gobierno por supuesto jajajaja
3 K 41
#6 apsilon
#3 Escandalo de la dgaia en Cataluña. Desvio de fondos en centros de menores en Canarias. La relacion de las 12 familias que tienen la mayor parte de los pisos turisticos en BCN con el Psc. Escandalo de falsos empadronamientos. Escandalo de supuestos menores no acompañados cuyas familias en realidad vivian en España
2 K -3
Spirito #12 Spirito
#3 Ah, y el PSOE quiere tapar la destrucción total de las presas en España, las estelas de legiones de aviones para que no llueva, las paguitas millonarias a los inmigrantes... todo ello apoyado por los zurdos piojosos.
2 K 39

