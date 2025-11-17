edición general
Von der Leyen urge más fondos para Ucrania: "Neguemos a Rusia la esperanza de una victoria"

"Mantener la presión sobre Rusia, negarle la esperanza de una victoria y sentar las bases para la suspensión de las hostilidades y las tan esperadas negociaciones de paz". Son los tres ejes sobre los que descansa la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea para asegurar a Ucrania la financiación de sus gastos en materia de seguridad y defensa durante los próximos dos años, que se estiman en torno a los 135.000 millones de euros. En este sentido, Ursula von der Leyen ha hecho llegar a los distintos países europeos tres opciones que...

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡Hasta el último ucraniano para mayor gloria de la OTAN!
#23 tpm1
#1 ¡Hasta el último palestino para mayor gloria de Hamás!
Malinke #35 Malinke
#23 ya quisieran los palestinos recibir el apoyo de la UE que da a Ucrania, o simplemente no apoyar a Israel.
EEUU apoya a Ucrania y EEUU apoya a Israel.
#7 guuilesmiz
Me comen los huevos todos los caciques europeos traidores vendidos a la NATO. Me tendrán que fusilar, no pienso ir jamás al frente a morir por los intereses anglosajones.
Dasmandr #6 Dasmandr
Vale, pero usted delante. ¡Demuestre el compromiso!
zentropia #9 zentropia
alguien en meneame me juro que la victoria de Rusia es segura, para noviembre de 2022.

3 años escuchando variantes de la misma tonteria.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Neguemos a Rusia la esperanza de una victoria"
Rusia va a derrotar a Ucrania a la OTAN en Ucrania, la pregunta es solamente, cuando.
Solamente los ciegos y los fanáticos niegan que Rusia avanza día sí y día también en suelo ucraniano.

Cada día que Zelensky se niega a sentarse a negociar, es un pedazo más de Ucrania que pierden.

"las tan esperadas negociaciones de paz""
Y para ayudar a que lleguen, vamos a inyectar mas dinero al aparato militar.
xD xD xD
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#12 "Los derechos humanos son universales"
Si , ahora resulta que la OTAN esta con Ucrania por un tema de derechos humanos xD

Por cierto, que poco te importaban los derechos humanos cuando Uxcrania bombardeaba el Donbass... :roll:
JackNorte #3 JackNorte
Cuando lo que mandan ignoran la realidad. Solo puede llevar al desastre.
#22 soberao *
#3 Quieren que la deuda de los países suba y que las politicas de recortes y privatizaciones de servicios públicos sean "matemáticas", no por idelogía, así su política ultraliberal está asegurada gobierne quien gobierne.

Cuando inviertes en educación pública es una inversión que recoges, lo mismo en sanidad que una población sana es más rentable y trabaja bien, pero el dinero en bombas solo sirve para llenar el bolsillo de cuatro listos y endeudar países.
#11 guillersk
Uff está todo pringado de bilis putineja
Pertinax #19 Pertinax *
#18 Ni a dejarlo claro te atreves. Así sois de cobardes los facciosos gerontófilos. :roll:
aPedirAlMetro #26 aPedirAlMetro *
#19 Ains pobrecico... que penica das. xD
Y que buenos tiempos cuando me tenias en el ignore, y no tenia que aguantar tus chorradas a diario
A ver si te animas, y me devuelves al ignore xD xD xD
Pertinax #27 Pertinax *
#26 Pues ya sabes cuál es la solución, querido, porque aquí sigues dando el coñazo. Reconócelo, te va la marcha y el recibir bambú ¿Encargo ya un CB6000 para ti o espero? Dame una alegría, que me pone un sumiso putinista. Mucho.
aPedirAlMetro #28 aPedirAlMetro *
#27 "te va la marcha y el recibir bambú"
Si quieres te cuento a quien le gusta la marcha y recibir bambú :roll:
Pertinax #29 Pertinax *
#28 ¿A los rusos? Porque hacen falta pocas luces para seguir votando a ese gañán con una esperanza de vida de 70 años. Claro que con tanta ventana, se explica. Extraordinaria placidez lo llamáis los vuestros.
aPedirAlMetro #30 aPedirAlMetro
#29 si si, a los rusos ... :roll: xD
Pertinax #31 Pertinax *
#30 Efectivamente. País y paisanaje. Qué nivel. Así les va. Tardas en emigrar.
aPedirAlMetro #33 aPedirAlMetro *
#31 Emigrar yo, yo estoy muy bien en mi casa ? Emigra tu, que la gente como tu es la que sobra xD
Ademas eres tu el que se quiere ir de aventurillas militares a conocer mundo... tu ves tirando, valiente, que como decia antes, ya te pillamos luego, o te traemos flores al cementerio. Lo que toque antes.
Pertinax #34 Pertinax *
#33 Y que buenos tiempos cuando me tenias en el ignore, y no tenia que aguantar tus chorradas a diario

... y aquí sigues. Sincérate conmigo. ¿Kajira Pet, Brat...? Tan solo pídemelo. Tengo lo que necesitas. Siendo putinista, te hago precio.
aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro *
#10 Lo siento, es una conversacion para adultos.
Vete al parque a jugar con tus amiguitos anda
Pertinax #15 Pertinax
#14 Por eso te lo he explicado con la mayor claridad posible.
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro
#15 En serio, no me gustan los mocosos.
Vete al parque antes de que llame a tu mami.
Pertinax #17 Pertinax *
#16 Atrévete. Ella te soltaría más bofetones que los que se ha llevado el criminal Putin durante estas dos semanas.
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro
#17 Creo que no has entendido bien mi comentario :roll:
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Pues si, lo siento, pero la urgencia más importante para Europa ahora mismo es derrotar a Rusia.
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#5 Ves tirando para la linea del frente tu, que te pìllamos luego
La urgencia más importante para Europa ahora mismo es salirnos de aventurillas militares que no tienen nada que ver con nosotros, antes de que sea demasiado tarde y te veas a ti o a tus hijos con un fusil bajo el brazo, listo para salir a luchar a 4000km de tu casa
Pertinax #10 Pertinax
#8 Cuando tú vuelvas de Palestina. Prometido.
mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#8 No, para nada. De hecho, eres un egoísta. Los derechos humanos son universales. Si otros pueblos no gozan de esos derechos seguramente es para que tú vivas mejorz
#20 pozz
Es tranquilizador ver que los ultras rusoplanistas son una burda y ridicula minoria en la UE.
XtrMnIO #32 XtrMnIO
Cada vez estoy más convencido de que este bicho está a sueldo de la CIA y el Mosad para hundir Europa.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
#25 DenisseJoel
#_3 O al revés, cuanto más seguro es el camino hacia el desastre, más pueden las élites "ignorar la realidad" y hacer simplemente lo que más les convenga.
Magog #24 Magog
Hay que saber cuando se es conquistado


Tampoco se si yo lo sabría
#21 Nuisaint
Pues que el dinero para la victoria salga de las grandes fortunas y de los eurodiputados
