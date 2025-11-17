Von der Leyen urge más fondos para Ucrania: "Neguemos a Rusia la esperanza de una victoria"

"Mantener la presión sobre Rusia, negarle la esperanza de una victoria y sentar las bases para la suspensión de las hostilidades y las tan esperadas negociaciones de paz". Son los tres ejes sobre los que descansa la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea para asegurar a Ucrania la financiación de sus gastos en materia de seguridad y defensa durante los próximos dos años, que se estiman en torno a los 135.000 millones de euros. En este sentido, Ursula von der Leyen ha hecho llegar a los distintos países europeos tres opciones que...
EEUU apoya a Ucrania y EEUU apoya a Israel.
3 años escuchando variantes de la misma tonteria.
Rusia va a derrotar
a Ucraniaa la OTAN en Ucrania, la pregunta es solamente, cuando.
Solamente los ciegos y los fanáticos niegan que Rusia avanza día sí y día también en suelo ucraniano.
Cada día que Zelensky se niega a sentarse a negociar, es un pedazo más de Ucrania que pierden.
"las tan esperadas negociaciones de paz""
Y para ayudar a que lleguen, vamos a inyectar mas dinero al aparato militar.
Si , ahora resulta que la OTAN esta con Ucrania por un tema de derechos humanos
Por cierto, que poco te importaban los derechos humanos cuando Uxcrania bombardeaba el Donbass...
Cuando inviertes en educación pública es una inversión que recoges, lo mismo en sanidad que una población sana es más rentable y trabaja bien, pero el dinero en bombas solo sirve para llenar el bolsillo de cuatro listos y endeudar países.
La urgencia más importante para Europa ahora mismo es salirnos de aventurillas militares que no tienen nada que ver con nosotros, antes de que sea demasiado tarde y te veas a ti o a tus hijos con un fusil bajo el brazo, listo para salir a luchar a 4000km de tu casa
