Volotea, Vueling y aerolíneas extranjeras relevan a Ryanair en el norte de España tras la espantada de la irlandesa

"La retirada de la aerolínea irlandesa por su pulso con Aena por las tasas aeroportuarias en los aeródromos de menor tamaño golpeó con especial dureza a los aeropuertos de las regiones del norte del país del que a poco a poco se van recuperando gracias al medio y largo radio. La respuesta de la España Verde apunta, por tanto, a un nuevo equilibrio: menos dependencia de un solo operador, más diversificación y una conectividad apoyada en hubs europeos y rutas de largo radio que devuelven protagonismo aéreo a un área en plena expansión turística"
Aunque Vueling le va a la zaga últimamente