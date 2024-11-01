edición general
Volotea, Vueling y aerolíneas extranjeras relevan a Ryanair en el norte de España tras la espantada de la irlandesa

Volotea, Vueling y aerolíneas extranjeras relevan a Ryanair en el norte de España tras la espantada de la irlandesa

"La retirada de la aerolínea irlandesa por su pulso con Aena por las tasas aeroportuarias en los aeródromos de menor tamaño golpeó con especial dureza a los aeropuertos de las regiones del norte del país del que a poco a poco se van recuperando gracias al medio y largo radio. La respuesta de la España Verde apunta, por tanto, a un nuevo equilibrio: menos dependencia de un solo operador, más diversificación y una conectividad apoyada en hubs europeos y rutas de largo radio que devuelven protagonismo aéreo a un área en plena expansión turística"

#1 Murciegalo
Hasta luego lucas! Vete a reírte de tu puta madre!
7 K 93
Asimismov #2 Asimismov
#1 yo podría haberlo dicho más alto, pero no más claro.
0 K 12
bronco1890 #7 bronco1890
#6 Del artículo que enlazas: ofensiva institucional del Principado, que ha lanzado un concurso de promoción turística de hasta 3 millones de euros anuales hasta 2028 para captar o consolidar rutas internacionales prioritarias
La misma m
1 K 27
bronco1890 #5 bronco1890
Sin duda vienen por puro altruismo y solidaridad, no como ese cabrón del O’Leary
1 K 19
#6 Murciegalo *
#5 yo con que no intenten chantajear (mientras se descojonan) a la sociedad española me conformo.
1 K 17
kipper #8 kipper
#5 Mientras lo hagan dentro de la ley y "no como ese cabrón de O'Leary"

"La batalla judicial entre Italia y Ryanair ha desembocado en una sanción sin precedentes: la aerolínea irlandesa deberá pagar una multa de 255,76 millones de euros por abuso de posición dominante y por bloquear durante dos años la venta de pasajes a través de agencias de viajes. La resolución, comunicada este martes por la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM), afecta a los hechos…   » ver todo el comentario
0 K 20
#4 username
Gran empresaurio

Aunque Vueling le va a la zaga últimamente
0 K 11
Lutin #3 Lutin
Qué se vayan a tomar por el culo, lacra de empresa podrida.
0 K 10

