Volkswagen presenta en China el Passat que no nos deja comprar: carrocería sedán y apenas 20.000 €

Volkswagen presenta en China el Passat que no nos deja comprar: carrocería sedán y apenas 20.000 €

Si revisamos la lista de precios del Passat Variant PHEV descubrimos, no sin cierto asombro, que los alemanes piden un mínimo de 51.000 euros por ella. Sin embargo, su primo chino, el Magotan PHEV, será más barato y su precio se situará en torno a los 20.000 euros, con su batería de 22,3 kWh, 4,99m de largo y una potencia conjunta de 321CV, 127 para el motor de combustión y 194 para el eléctrico. Volkswagen se ha apeado de los primeros puestos del podio de ventas en China en favor de marcas locales como BYD o Geely. Sin embargo, China sigue re

17 comentarios
Comentarios destacados:      
Moderdonia #1 Moderdonia *
A Volkswagen siempre se le ha dado bien dar Polo GT.
17 K 158
a69 #5 a69
Que pasa que en Europa solo podemos comprar SUV de 40000€??
5 K 56
azathothruna #8 azathothruna
#5 problemas del 1er mundo
1 K 27
#17 Bombástico
#8 Tú también eres color cartón mojado y vives debajo de un tejado de lámina? xD
0 K 8
EmuAGR #10 EmuAGR
#5 La mierda de calcular las emisiones de CO2 respecto al peso. La eficiencia de un motor es la que es, así que aumentan el peso.
1 K 13
torkato #13 torkato
#5 Que asco les tengo a los SUVs y los fabricantes se empeñan en hacer cada vez más.

Parecen tanques. Coches pesados, feos e ineficientes... Con lo buenos que son los turismos. Más ligeros, más eficientes y más (al menos para mí) bonitos. Y más baratos.
0 K 10
#15 MADMax2
#13 y que te digan en los concesionarios que los pobres fabricantes se ven obligados a hacer suvs porque es lo que pide la gente, ja!
0 K 10
azathothruna #3 azathothruna
Aun los europedos creen que pueden "volver a ser grandes de nuevo" ?
0 K 17
Gry #6 Gry
#3 Sacaban una buena parte de sus beneficios de China pero por algún motivo se cabrearon y dejaron de comprar coches extranjeros.

Ahora tratan de hacer enmiendas vendiendo buena calidad a buen precio para tratar de recuperar el mercado.
1 K 28
azathothruna #7 azathothruna
#6 Tarde poco y mal.
Como todo lo "moralmente correcto" que se llenan la boca los europedos
0 K 17
EmuAGR #9 EmuAGR
#6 A costa de las calidades europeas y los precios europeos.
1 K 20
Malaguita #11 Malaguita
#3 Qué alegría verte contento.
0 K 10
crysys #14 crysys
#3 Ese eslogan no lo defendemos aquí. Y estás muy pesadito con lo de los "europedos" que no nos hace gracia a los pertenecientes a la UE. Faltón.
1 K 18
#16 Bombástico
#14 Es que sale a la calle de noche y lo más probable es que le asalte el Brayan de turno y llegue llorando a casa diciendo algo de nosequé de que los españoles de los que se independizaron hace siglos tienen la culpa.

#3
0 K 8
#4 Astur_ *
borro que es un hibrido
0 K 13
zULu #12 zULu
Y es lo mismo que piensan hacer con lo de Mercosur, abrir mercados adicionales para la industria principal de Alemania donde puedan vender a precios que aquí no veremos jamás.
0 K 9

