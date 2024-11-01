Volkswagen presenta en China el Passat que no nos deja comprar: carrocería sedán y apenas 20.000 €

Si revisamos la lista de precios del Passat Variant PHEV descubrimos, no sin cierto asombro, que los alemanes piden un mínimo de 51.000 euros por ella. Sin embargo, su primo chino, el Magotan PHEV, será más barato y su precio se situará en torno a los 20.000 euros, con su batería de 22,3 kWh, 4,99m de largo y una potencia conjunta de 321CV, 127 para el motor de combustión y 194 para el eléctrico. Volkswagen se ha apeado de los primeros puestos del podio de ventas en China en favor de marcas locales como BYD o Geely. Sin embargo, China sigue re