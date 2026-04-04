Vídeos muestran misiles estadounidenses lanzados desde Kuwait a Irán (EN)  

A pesar de las negaciones de los países árabes de la región del Golfo Pérsico, hay cada vez más pruebas de que su territorio está siendo utilizado en ataques contra el régimen iraní durante la guerra entre Estados Unidos e Israel.
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La otanejada no tiene ni puta idea lo que significa que un país tenga bases militares del enemigo. No se dan cuenta de que puedes ser el blanco por tenerlas o que se usen para asesinar a miles de personas de un país vecino y ser el blanco de represalias por ello.
El vender un trozo de tu país al enemigo, te hace más debil, no más fuerte, pero claro para eso se pone la… » ver todo el comentario
Una pena
¿Por dónde entras por tierra?, por aire veo complicado mover muchos soldados sin exponerte a que te derriben los transportes.
3D Google Earth Map of Iran
Mapa topográfico de Irán - 3D Terrain
Desaparece Iraq, Siria, Península Arábica, Golfo Pérsico... el perímetro del país es diferente... la meseta central tampoco parece real...
No sé si será este mes, este año o en 2027, pero el final es exactamente ese.
Un plan sin fisuras hacer que tus líneas de suministro pasen por ahí
Ni tú te crees nada de esa mierda que dices. Y encima ni creo que te paguen bien haciéndolo tan burdo y descarado. Jijijiji quizá no cobras y es fanatismo y te pensaste toda la noche "a ver qué les digo que suene bien".... Primero intenta buscar algo que tú mismo puedas creerte, hombre. No las paridas que sueltas.
Creo que con #_3 no hablé en la puta vida. Me siento halagado de que me meta un ignore preventivo jijijijiji
Me cuelgo de ti por vicio, #6 Disculpa.
Como en su momento no se publicó esto, en tu cerebro los ataques de Iran a Kuwait siguen siendo injustificados?