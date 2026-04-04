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Vídeos muestran misiles estadounidenses lanzados desde Kuwait a Irán (EN)  

A pesar de las negaciones de los países árabes de la región del Golfo Pérsico, hay cada vez más pruebas de que su territorio está siendo utilizado en ataques contra el régimen iraní durante la guerra entre Estados Unidos e Israel.

| etiquetas: irán , kuwait , golfo , israel , eeuu , sionismo
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40 comentarios
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Comentarios destacados:            
Tkachenko #1 Tkachenko
El NAFO de guardia, el que preguntaba indignado que hacía Irán atacando a los golfos, nos podría aclarar el entuerto.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
#1 los misiles son para liberar a las mujeres iraníes, que no te enteras.
35 K 303
LázaroCodesal #11 LázaroCodesal
#10 Despues de matarlas las enterrarán en top less.
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MasterChof #14 MasterChof
#10 liberarlas de sus vidas.
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#23 eipoc
#10 no necesitan ser liberadas.
0 K 10
xiobit #26 xiobit
#23 La verdad es que si, pero haciendo una guerra no es el método.
0 K 13
ur_quan_master #30 ur_quan_master
#26 necesitan liberarse, no que las liberen
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#38 eipoc
#26 la verdad que quienes necesitan ser liberadas son las mujeres occidentales.
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suppiluliuma #21 suppiluliuma
#1 Vaya, Juácker, no me esperaba que vinieras aquí a defender que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a atacar Bielorrusia. :troll:
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jmperez__ #24 jmperez__
#21 si lo tiene. Otro cosa es que sea inteligente hacerlo.
4 K 36
Dragstat #4 Dragstat
El dineral que se evapora en menos de minuto y medio que podría invertirse en tantas cosas positivas. Y no solo por los 13 misiles, sino por el coste de desplegarlos y todas las infraestructuras que destruyen. Y todo esto sin contar los posibles muertos y heridos. Una desgracia.
45 K 418
#17 Zas48
#4 En realidad, desde la perspectiva imperialista de Trump es una inversión. Gastan un pastizal pero obtendrán muchas ganancias cuando Iran este bajo su control, como han hecho con Venezuela. Además, si controla estos dos países se lo quitan a China, por ejemplo.
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unaqueviene #7 unaqueviene
Y todavía seguiremos diciendo que cómo se ponen los rusos por no querer bases de la Otan en sus fronteras.
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rusito #25 rusito *
#7 esta es la razón por la que Putin invadió Ucrania. No quiere que países cercanos a sus fronteras hagan manitos con Estados Unidos o la OTAN para que instalen sus bases y lancen misiles que en pocos minutos, podrían hacer impacto en muchas ciudades rusas. Los Estados Unidos son los mayores promotores de guerras por ambición y codicia.
6 K 49
unaqueviene #32 unaqueviene
#25 obviedades que mucha gente nunca ha querido ver
3 K 30
#34 bibubibu *
#25 Exacto, pero claro, para los otanejos, todo eso no importa, lo importante para ellos es que Rusia les salió respondón.

La otanejada no tiene ni puta idea lo que significa que un país tenga bases militares del enemigo. No se dan cuenta de que puedes ser el blanco por tenerlas o que se usen para asesinar a miles de personas de un país vecino y ser el blanco de represalias por ello.

El vender un trozo de tu país al enemigo, te hace más debil, no más fuerte, pero claro para eso se pone la…   » ver todo el comentario
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rusito #35 rusito
#34 Por culpa de esos otanejos, Europa compra 1000 m3 de gas natural ruso a 600 dolares estadounidenses cuando Armenia paga solo 177 dolares por la misma cantidad de gas natural ruso. Después miramos la factura de la luz y el gas, y nos cagamos en todos sus muertos.
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Bourée #5 Bourée
Desde que comenzó esta guerra ya no se habla de los archivos de Epstein y el "resort" de Gaza.
Una pena
11 K 140
MasterChof #13 MasterChof
#0 "régimen iraní" por un lado y "Estados Unidos e Israel" por otro, en vez de "régimen imperialista" y "etnoestado o teocracia sionista".
13 K 134
Tkachenko #33 Tkachenko
#13 eso no puede fallar en. Urstros mass mierda
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#20 soberao
Lo de las "negociaciones" es para los medios occidentales y para las bolsas, para dar una imagen de "normalidad" pero cada vez será más difícil ocultar lo evidente, que la gasolina se acaba y la cosa va a ir a peor.
1 K 30
#27 pcmaster
En la entradilla: ...durante la guerra entre Estados Unidos e Israel.

o_o :wall:
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xiobit #29 xiobit
Ojo, en s.XXI estamos viendo una guerra entre 3 fanáticos religiosos del mismo Dios. Increíble.
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alfema #19 alfema
En varios medios había leído que una incursión terrestre en Irán era complicada por su orografía muy montañosa, encontré algunas imágenes, aunque no se que tan realistas serán.

¿Por dónde entras por tierra?, por aire veo complicado mover muchos soldados sin exponerte a que te derriben los transportes.

3D Google Earth Map of Iran
Mapa topográfico de Irán - 3D Terrain
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#31 guuilesmiz
#19 qué mal hecho el primer mapa, no? xD xD
Desaparece Iraq, Siria, Península Arábica, Golfo Pérsico... el perímetro del país es diferente... la meseta central tampoco parece real...
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rusito #36 rusito
Imaginaos lo que es vivir en un país que el aliado de Estados Unidos (Israel) quiere destruir a toda costa, roodeado de bases militares estadounidenses como se aprecia en la foto que adjunto. Lógico que Putin no quiera tener bases de la OTAN al servicio del ejército estadounidense ni en pintura.  media
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#2 charly-brown
Entiendo que si hay incursión terrestre será desde Kuwait. Y quizás, ya están preparando el terreno desde ahí.
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Supercinexin #8 Supercinexin
#2 Desde Kuwait llegarán los señuelos. La invasión terrestre en caso de haberla les puede llegar por cualquier sitio,. incluido desde el aire.
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#9 charly-brown
#8 No lo veo así. No puedes enviar 10.000 marines o lo que sea vía aérea y abastecerlos desde el aire. Eso los hace muy vulnerables. Al menos, yo lo creo así. Un conexión terrestre me parece lo más sensato y además tienes una vía de escape o retirada. Si vienes desde el aire, lo más normal es que aterrices cerca de una playa o montículo. Pero los tiempos han cambiado, están los drones que te fríen a bombazos.
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Supercinexin #12 Supercinexin
#9 A ver, el pantanal en el que se han metido sólo tiene un final, dure lo que dure y hagan lo que hagan, y es el hundimiento económico total de EEUU y su fin como potencia mundial y el fin definitivo de Israel.

No sé si será este mes, este año o en 2027, pero el final es exactamente ese.

:-)
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#22 Toponotomalasuerte
#9 con 10k marines contra un ejercito de un millón creo que vas a hacer poco. Ni aunque fueran con arcos y flechas los iraníes que ya vemos que no es el caso.
2 K 43
DeepBlue #39 DeepBlue
#22 si es que ni con 100k marines tampoco puede llegar a nada. Quizá con 500k ya podría acercarse a hacer algo, pero el nivel de bajas iban a ser unas decenas de miles tranquilamente.
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YoSoyTuPadre #18 YoSoyTuPadre *
#2 Los 250.000 soldados de las milicias iraquíes chiítas pro-iraníes junto a su cerca de 1 millón de reservistas están esperando ese movimiento. El sureste de Iraq, por donde partiría una invasión terrestre desde Kuwait, es zona de mayoría chiíta y donde están esta milicias, las cuales en estos momentos tienen asediadas las principales bases de EEUU en Iraq, poco se habla de ello, como la base Victoria o la Zona Verde de Bagdad con ataque de drones y armas cortas todos los días, y los estadounidenses han movido sus operaciones al norte, a sus bases en el kurdistán iraquí. Hay videos también de ataques con armas ligeras a comboys de EEUU durante las evacuaciones

Un plan sin fisuras hacer que tus líneas de suministro pasen por ahí  media
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#40 zeekren
#2 Kuwait no tiene frontera terrestre con Irán...
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#37 jmav
Si Trump no ha hecho crítica ni amenazas existe una posibilidad alta de que sea sí. Seguro.
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#6 Finneward
#3 ¿Acaso sugieres que los iraníes son los que han iniciado este conflicto?¿Y que esto es una "respuesta" a una agresión? Solo te falta decir que se lo merecen y que ojalá les caiga un nuke.
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#28 Toponotomalasuerte *
no tenéis puta vergüenza. Jijijijiji
Ni tú te crees nada de esa mierda que dices. Y encima ni creo que te paguen bien haciéndolo tan burdo y descarado. Jijijiji quizá no cobras y es fanatismo y te pensaste toda la noche "a ver qué les digo que suene bien".... Primero intenta buscar algo que tú mismo puedas creerte, hombre. No las paridas que sueltas.

Creo que con #_3 no hablé en la puta vida. Me siento halagado de que me meta un ignore preventivo jijijijiji
Me cuelgo de ti por vicio, #6 Disculpa.
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Roendal #15 Roendal
#3 Irán agresor, no hay más para estos cabezas pensantes
3 K 37
ahoraquelodices #16 ahoraquelodices *
#3 pero qué razonamiento de mierda es ese??
Como en su momento no se publicó esto, en tu cerebro los ataques de Iran a Kuwait siguen siendo injustificados?
2 K 23

menéame