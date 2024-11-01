La verdad sobre el vídeo viral de la "excursión escolar para educar en el Ramadán" grabado en Sevilla

"Excursión escolar para educar en el Ramadán en Sevilla. A tus hijos no les explican qué es Semana Santa ni la historia de España, pero sí les organizan catequesis multicultural obligatoria", se podía leer en redes sociales en un mensaje de X. Un bulo que fue compartido por VOX. "Es alucinante. Llevamos más de 10 años haciendo las rutas teatralizadas. En este caso era el rey Al Mutámid. Estábamos educando a los niños de los coles, no adoctrinando en el islam ni en el Ramadán", relata el actor.