La verdad sobre el vídeo viral de la "excursión escolar para educar en el Ramadán" grabado en Sevilla

"Excursión escolar para educar en el Ramadán en Sevilla. A tus hijos no les explican qué es Semana Santa ni la historia de España, pero sí les organizan catequesis multicultural obligatoria", se podía leer en redes sociales en un mensaje de X. Un bulo que fue compartido por VOX. "Es alucinante. Llevamos más de 10 años haciendo las rutas teatralizadas. En este caso era el rey Al Mutámid. Estábamos educando a los niños de los coles, no adoctrinando en el islam ni en el Ramadán", relata el actor.

| etiquetas: vox , sevilla , bulo , escolares , ramadán
7 comentarios
angelitoMagno
A tus hijos no les explican qué es Semana Santa ni la historia de España,
Los cojones veintitrés, un niño sevillano no se va a enterar de lo que es la Semana Santa xD xD
8
Un_señor_de_Cuenca
#5 Bueno, es que lo que no entiendo es que a los niños les estén adoctrinando metiendo a los moros en la historia de España. Yo, que sigo mucho a Ayuso, sé que pasamos de ser Visigodos a los Reyes Católicos, salvo unos años que estuvimos invadidos.
0
ContinuumST
Sin comentarios.
4
devilinside
#1 Para qué, si el público al que va dirigido el bulo ya está suficientemente adoctrinado
1
ContinuumST
#2 Es lo malo de ficcionar la realidad o de que la realidad pueda ser ficcionable. Pero sí, tienes razón.
0
Pivorexico
Pues qué de gracias de no ser titiritero , un ratito de calabozo se comía .
2
Rogue
La incultura es el peor enemigo del tonto
0

