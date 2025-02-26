edición general
21 meneos
21 clics
Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos como “gesto de paz unilateral”.

Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos como “gesto de paz unilateral”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este miércoles la excarcelación de un “número importante” de ciudadanos venezolanos e internacionales en las próximas horas, sin especificar el número de presos ni la fecha concreta de su liberación. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez.

| etiquetas: venezuela , presos , liberacion
18 3 1 K 95 actualidad
40 comentarios
18 3 1 K 95 actualidad
Comentarios destacados:          
pedrario #1 pedrario
A ver si les da también por liberar las actas electorales que tienen secuestradas hace más de un año.
9 K 119
frankiegth #3 frankiegth *
#1. ¿De verdad crees que eso es ahora relevante?  media
8 K 103
#5 Adam22
#3 Ciertamente, hay mucha gente para los que la democracia es escasamente relevante. :roll:
7 K 81
frankiegth #4 frankiegth *
#2. Primero fueron a por los venezolanos, pero tu no eras venezolano y tenias un nautilus...

#5. ¿Y secuestrar presidentes y primeras damas, en funciones y reconocidos como tales en su propio país, qué es lo que te parece?
4 K 47
#13 Adam22
#4 Una vulneración clara del derecho internacional y del derecho de los pueblos al autogobierno.

La diferencia, es que a mi me gustaría que ese autogobierno fuese democrático.
0 K 7
Fartón_Valenciano #19 Fartón_Valenciano *
#4 Perdona, quien le reconoció como presidente fue el mismo régimen de Maduro, al día de hoy todavía Maduro no demostró que gano esas elecciones, te recuerdo que Maduro reprimió a su pueblo encarcelando a la gente por protestar y además hubo muertos, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Trump, pero Maduro te guste o no era un dictador...
2 K 41
rojo_separatista #22 rojo_separatista
#19, Rumanía también es una dictadura, en este caso no hay ni siquiera dudas.
0 K 17
Fartón_Valenciano #27 Fartón_Valenciano *
#22 ¿Rumania no presento las actas?... Me sorprende que me digas eso, cuando el afectado por la anulación era de extrema derecha...

es.euronews.com/my-europe/2025/02/26/la-policia-detiene-al-candidato-a

www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1253062
1 K 30
pedrario #10 pedrario
#3 Lleva siendo relevante más de un año, y ahora gana relevancia al sufrir derrotas una dictadura y abrirse la posibilidad de algo más democrático, sí.

Hay que capitalizar las derrotas del régimen.
1 K 28
Fartón_Valenciano #11 Fartón_Valenciano *
#3 Relevante es, dado que hay personal encarceladas por las protestas de esas elecciones y por lo que veo el regimen de Maduro esta a punto de liberar,,,
2 K 41
Alakrán_ #33 Alakrán_
#3 Viendo a los presos que excarcelen podremos hacernos una idea de lo relevante que es.
El chavismo lleva mucho tiempo encarcelando opositores y reprimiendo al pueblo.
0 K 11
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#1 JAJAJAJAJAJA Pedrito y las actas!!!

¿No te has enterado? Tu amigo naranja dice que la oposición que ganó con un 785% no tiene suficiente apoyo de la población. Que deja a Delcy porque ella si que tiene apoyo.
1 K 28
Pertinax #36 Pertinax *
#16 Lo que dijo, literalmente, es que no tiene suficiente apoyo "dentro del país". A ver si eres capaz de sumar 2 más 2 y entender a qué se refería, y a por qué Trump prefiere una dictadura dócil y a sueldo que mantenga sus prebendas respetando su diezmo, a una democracia inestable. Inténtalo, no es tan difícil, ha sucedido más veces.

A ver si vamos a tener que explicaros a algunos y a estas alturas la política de EEUU con Latam.
0 K 17
sotillo #18 sotillo
#1 Trump no necesita esto, es más está a favor de que ni actas se tengan que hacer más
0 K 11
rojo_separatista #26 rojo_separatista
#23, lo que demuestra esto es quien coopta los organismos internacionales, sino por qué te crees que Rusia a sido expulsada de todas las competiciones deportivas e Israel haciendo algo infinitamente peor no?
1 K 33
pedrario #29 pedrario *
#26 Ostras, que ahora resulta que los tribunales europeos los controla una cábala sionista, y la prueba es algo de no se qué competiciones deportivas.

Insuperabla xD xD xD xD xD xD

Oye, y no son los burgueses catalanes amigos de los judíos??? tenian los mismos gustos por la pela :troll:
0 K 11
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Jajasjas tienen que tener el ojete más apretado que los tornillos del nautilus.
5 K 26
tdgwho #9 tdgwho
#2 que pinta en todo esto el gestor de archivos de gnome?

:-D
0 K 10
rojo_separatista #25 rojo_separatista
#2, Venezuela llevaba liberando presos desde hace meses, los últimos la semana pasada, pero los medios tienen ganas de sacar noticias.
0 K 17
Gotsel #35 Gotsel *
#25 habrá que esperar a ver cuánto es ese "número importante", la semana pasada fueron 99.

efe.com/mundo/2025-12-26/venezuela-presidenciales-detenidos-excarcelac
0 K 16
troymclure #14 troymclure *
Vaya estabais todos aqui, los democratas fachapobres que pasais de largo por las noticias del ICE asesinando a una ciudadana
2 K 22
pip #21 pip
Esto es una buena noticia.
1 K 20
Gotsel #30 Gotsel
#21 que va, es spam.
0 K 16
Lenari #8 Lenari
Ah... ¿pero había presos políticos en Venezuela?

Porque para liberar a presos políticos, no sé, se requiere... ¿presos políticos? :-D
4 K 18
#17 albper
#8 Pues claro que habia presos politicos. ¿En que mundo vives?
0 K 9
StuartMcNight #20 StuartMcNight
#8 ¿Hace falta que te recuerde que en España se liberaron a los presos del proces o te vas humillado a casa sin la colleja?
2 K 31
pedrario #23 pedrario
#20 Si tan sólo hubiera alguna forma de diferenciar las actuaciones de una situación con otra con algún organismo internacional de terceros....

>elpais.com/espana/2025-11-06/estrasburgo-sentnecia-que-espana-no-violo
>elpais.com/espana/2025-02-27/estrasburgo-no-admite-los-recursos-contra
>…   » ver todo el comentario
1 K 22
#28 BurraPeideira_
Parece que a estos "chavistas" de revolucionarios y libertadores les queda poco. Al final van a ser más serviles al imperio que los libertarras de turno.
0 K 11
#7 Abril_2025
Bueno, cuando suceda ya se podrá decir que con el cambio chinarusia por eeuu los venezolanos han ganado algo.

Esperemos que estos presos políticos puedan volver sanos y salvos con sus familias.
0 K 11
DORO.C #39 DORO.C
Pues parece que algo sí que está cambiando. Lo que hacen unos cuantos chinooks :roll:
0 K 10
#31 albper
#24 A Trump le importa un carajo los presos politicos. Le da igual. No ha pedido en ningun momento la liberacion de presos politicos.

Es mas, ante la preguntas de los periodistas lo nico que han dicho es que no es el momento.

Asi que esto no es colaboracion con los EEUU.
0 K 9
Findeton #32 Findeton
#31 Ya Marco Rubio dijo que la liberación de presos políticos era parte del plan.
0 K 8
#34 albper
#32
¿En que fase?
0 K 9
Findeton #37 Findeton *
#34 Ha dicho que habrá solapamiento entre fases. Básicamente lo que entiendo es que harán todo lo antes posible, no van a esperar "a la siguiente fase" para algo si ya se puede hacer.

"Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil"

"Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle"

www.bbc.com/mundo/articles/cwywpd0xznzo
0 K 8
#12 albper
Brillante jugada.

Si hubieran esperado a que los EEUU se lo ordenasen, habria quedado de manifiesto que estan a sus ordenes.
Asi es una decision propia, y demuestran autonomia.

Por otra parte, la oposicion venezolana ha quedado completamente fuera de juego, Ya no tienen ninguna opcion ni les supone ninguna amenaza. Por lo que ya no necesitan reprimirles, pueden mostrarse mangnanimos.

Y de paso van blanqueando el regimen y quitando obstaculos para conseguir apoyos tanto dentro como fuera de Venezuela.

Parece que Delcy Rodriguez es una buena equilibrista.


Nota: Esto no quita para que sea mala.
0 K 9
Findeton #38 Findeton *
#12 Muchos equilibrios pero en algún momento tendrán que volver a hacer elecciones porque Maduro no va a volver de sus "vacaciones" en NY y Delcy está sólo de presidenta "encargada". Aunque sea sólo por apariencia de legalidad, lo tendrán que hacer.
0 K 8
Findeton #6 Findeton
Cumpliendo con el plan de Marco Rubio, el cual el tercer paso es la transición democrática.
0 K 8
#15 albper
#6 No.
Se han adelantado a su plan. Marco Rubio dijo ayer que era demasiado pronto para tratar estos temas. Y realmente no parece que a los EEUU le preocupe o tengan el mas minimo interes.

Yo creo que es cierto que han tomado esta medida unilateralmente. Debe ser la primera verdad entre tanta mentira.
Por supuesto que lo han tomado por conveniencia y pensando solo en sus intereses y no por bondad o justicia.
1 K 12
Findeton #24 Findeton
#15 Por supuesto ahora el interés de Delcy es colaborar. Ya Trump le ha dicho poco menos que si no lo hace le va a meter un pepinazo.
0 K 8
Febrero2034 #40 Febrero2034
Maduro era un tapón para la democracia y la libertad de su pueblo.
0 K 6

menéame