Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos como “gesto de paz unilateral”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este miércoles la excarcelación de un “número importante” de ciudadanos venezolanos e internacionales en las próximas horas, sin especificar el número de presos ni la fecha concreta de su liberación. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez.