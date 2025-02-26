Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos como “gesto de paz unilateral”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este miércoles la excarcelación de un “número importante” de ciudadanos venezolanos e internacionales en las próximas horas, sin especificar el número de presos ni la fecha concreta de su liberación. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez.
| etiquetas: venezuela , presos , liberacion
#5. ¿Y secuestrar presidentes y primeras damas, en funciones y reconocidos como tales en su propio país, qué es lo que te parece?
La diferencia, es que a mi me gustaría que ese autogobierno fuese democrático.
es.euronews.com/my-europe/2025/02/26/la-policia-detiene-al-candidato-a
www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1253062
Hay que capitalizar las derrotas del régimen.
El chavismo lleva mucho tiempo encarcelando opositores y reprimiendo al pueblo.
¿No te has enterado? Tu amigo naranja dice que la oposición que ganó con un 785% no tiene suficiente apoyo de la población. Que deja a Delcy porque ella si que tiene apoyo.
A ver si vamos a tener que explicaros a algunos y a estas alturas la política de EEUU con Latam.
Insuperabla
Oye, y no son los burgueses catalanes amigos de los judíos??? tenian los mismos gustos por la pela
efe.com/mundo/2025-12-26/venezuela-presidenciales-detenidos-excarcelac
democratasfachapobres que pasais de largo por las noticias del ICE asesinando a una ciudadana
Porque para liberar a presos políticos, no sé, se requiere... ¿presos políticos?
>elpais.com/espana/2025-11-06/estrasburgo-sentnecia-que-espana-no-violo
>elpais.com/espana/2025-02-27/estrasburgo-no-admite-los-recursos-contra
>… » ver todo el comentario
Esperemos que estos presos políticos puedan volver sanos y salvos con sus familias.
Es mas, ante la preguntas de los periodistas lo nico que han dicho es que no es el momento.
Asi que esto no es colaboracion con los EEUU.
¿En que fase?
"Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil"
"Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle"
www.bbc.com/mundo/articles/cwywpd0xznzo
Si hubieran esperado a que los EEUU se lo ordenasen, habria quedado de manifiesto que estan a sus ordenes.
Asi es una decision propia, y demuestran autonomia.
Por otra parte, la oposicion venezolana ha quedado completamente fuera de juego, Ya no tienen ninguna opcion ni les supone ninguna amenaza. Por lo que ya no necesitan reprimirles, pueden mostrarse mangnanimos.
Y de paso van blanqueando el regimen y quitando obstaculos para conseguir apoyos tanto dentro como fuera de Venezuela.
Parece que Delcy Rodriguez es una buena equilibrista.
Nota: Esto no quita para que sea mala.
Se han adelantado a su plan. Marco Rubio dijo ayer que era demasiado pronto para tratar estos temas. Y realmente no parece que a los EEUU le preocupe o tengan el mas minimo interes.
Yo creo que es cierto que han tomado esta medida unilateralmente. Debe ser la primera verdad entre tanta mentira.
Por supuesto que lo han tomado por conveniencia y pensando solo en sus intereses y no por bondad o justicia.