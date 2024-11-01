Veganismo: malo para la salud. Punto

Aunque ahora esté con una dieta carnívora (de sólo carne), no hace tanto estuve 6 años entre dietas veganas y vegetarianas. ¿Por qué iba alternando entre ser vegano y vegetariano? pues por las deficiencias nutricionales en mi cuerpo cuando era vegano. Son más de 20 los nutrientes esenciales que faltan en una dieta vegana: vitaminas B2, B3, B6, B12, ácidos grasos omega-3, hierro, vitamina D3, vitamina A, colesterol, aminoácidos.... Argumento vegano: "te tomas un suplemento y ya está".