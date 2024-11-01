Veganismo: malo para la salud. Punto

Aunque ahora esté con una dieta carnívora (de sólo carne), no hace tanto estuve 6 años entre dietas veganas y vegetarianas. ¿Por qué iba alternando entre ser vegano y vegetariano? pues por las deficiencias nutricionales en mi cuerpo cuando era vegano. Son más de 20 los nutrientes esenciales que faltan en una dieta vegana: vitaminas B2, B3, B6, B12, ácidos grasos omega-3, hierro, vitamina D3, vitamina A, colesterol, aminoácidos.... Argumento vegano: "te tomas un suplemento y ya está".
| etiquetas: veganos , mal
Te lo pregunto sin acritud, por aprender.
La de 1# es una falacia ad hominem.
Multitud de estudios avalan la reducción de % de enfermedad cardiovascular, oncológica etc siguiendo dietas veganas o vegetarianas.
Recomiendo muchísimo el libro:
"Vegetarianos con más ciencia".
El veganismo es mas una filosofía que una dieta.
La virginidad es más una filosofía que una práctica real.
Niño, con la comida no se juega.
Además que el veganismo no es una simple dieta, es un estilo de vida, va más allá de la comida.