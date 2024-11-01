edición general
8 meneos
70 clics

Veganismo: malo para la salud. Punto

Aunque ahora esté con una dieta carnívora (de sólo carne), no hace tanto estuve 6 años entre dietas veganas y vegetarianas. ¿Por qué iba alternando entre ser vegano y vegetariano? pues por las deficiencias nutricionales en mi cuerpo cuando era vegano. Son más de 20 los nutrientes esenciales que faltan en una dieta vegana: vitaminas B2, B3, B6, B12, ácidos grasos omega-3, hierro, vitamina D3, vitamina A, colesterol, aminoácidos.... Argumento vegano: "te tomas un suplemento y ya está".

| etiquetas: veganos , mal
7 1 4 K 54 cultura
15 comentarios
7 1 4 K 54 cultura
Comentarios destacados:      
#1 Zerjillo
Ni tengo suficientes conocimientos del tema, pero lo que diga un tipo que va cambiando de dieta extrema en dieta extrema cada dos por 3 no parece muy fiable.
6 K 67
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Sólo una puntualización. Tu argumento es perfectamente válido pero es falaz.
1 K 21
#4 Zerjillo
#2 Buena puntualización. Pero solo digo que lo que diga el tipo ese no me da confiabilidad.
2 K 28
Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
#2 El tuyo también.
0 K 11
#15 Leclercia_adecarboxylata
#14 ¿Cuál es la falacia en mi comentario?

Te lo pregunto sin acritud, por aprender.

La de 1# es una falacia ad hominem.
0 K 11
elmakina #5 elmakina *
#1 son chorradas. Punto.
0 K 10
frg #11 frg
#1 ¿Por qué no lees el artículo completo antes de descalificar al autor?
1 K 22
#6 Beika
El único nutriente que no está en el mundo vegetal es la vitamina b12, pero se toma en pastillita y fin.
Multitud de estudios avalan la reducción de % de enfermedad cardiovascular, oncológica etc siguiendo dietas veganas o vegetarianas.
Recomiendo muchísimo el libro:
"Vegetarianos con más ciencia".
7 K 65
TripleXXX #3 TripleXXX
Si a una dieta vegetariana le añades lácteos puede ser sanísima.
El veganismo es mas una filosofía que una dieta.
1 K 22
Robus #7 Robus
#3 una vida alejada del sexo puede ser sanísima si echas un par de polvos a la semana.

La virginidad es más una filosofía que una práctica real.
4 K 52
escalibrur #8 escalibrur
#3 los vegetarianos comen lácteos, son los veganos los que no.
0 K 9
frg #12 frg
#3 Yo lo considero religión, y con muchos falsos dogmas como ese "añades lacteos y ya".
0 K 12
Bhuvaya #9 Bhuvaya
Los carnívoros buscando desesperados cualquier excusa para seguir participando de la tortura y exterminio de animales pacíficos e indefensos.
3 K 20
frg #13 frg
#9 ¿Tortura y exterminio? xD

Niño, con la comida no se juega.
1 K 22
kreepie #10 kreepie
A estas alturas con esto... con la de información que hay seria y fiable que validan una dieta vegana o vegetariana... Si se planifica medianamente bien no hay problema alguno. Únicamente necesitas un suplemento semanal de B12.
Además que el veganismo no es una simple dieta, es un estilo de vida, va más allá de la comida.
0 K 11

menéame