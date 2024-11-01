Las veces que el feminismo ha sido maravillosamente violento

Nosotras nos vamos a centrar hoy en algunos grupos feministas que han recurrido a las formas más explícitas de violencia, y que lo han hecho de manera sistemática y con unos objetivos claros. Como por ejemplo las sufragistas británicas e irlandesas, que fueron, a principios del siglo XX, las primeras feministas que sepamos que usaron la violencia de forma planificada y sistemática.
-Atacaron domicilios de ministros y de otros políticos y altos funcionarios
cartasbomba contra varios altos mandatarios del país.
-al primer ministro Asquith, la sufragista Mary Leigh le lanzó un hacha que acabó hiriendo a otro político,
-1.300 sufragistas fueron detenidas durante este periodo. Solo en el mes de mayo de 1913,
-Edith Garrud, una feminista experta en artes marciales, se… » ver todo el comentario
mira las feministas de antes
Puede haber un patrón aquí
Si las instituciones no entienden el origen de la infrarrepresentación de un grupo social en algún ámbito, lo primero de todo es no hacer daño, como dice la máxima en medicina: primum non nocere
A menos que la intención primera y única sea precisamente hacer daño, entonces sí se entenderían algunas políticas de discriminación positiva.
Siempre sale el, pues el mejor de la lista no, no importa que sea. Pero si desde el momento que naces tienes unas cartas bajisimas (y no por falta de capacidad) siempre estaran sobrerepresentados los que tienen cartas altas. Que esto no pasa sólo con mujeres también con diferentes etnias o con un nivel socioeconómico inferior.
Para que me entiendas, porque se que a veces os cuesta... Si todos jugaramos con las mismas cartas quizás esos con más… » ver todo el comentario
No es que yo no entienda, es que la construcción de tus frases en castellano es algo extraña, como demuestra el ejemplo.
Cuestiones sintácticas a parte, nacer mujer no te otorga de entrada cartas bajísimas, eso está demostrado, al menos en países donde el estado es laico.
Está claro que no todos jugamos las mismas cartas, pero en España, al menos, el principal agravio es la diferencia de clase, no el sexo.
Mira el clasismo que hay en general en este país, que tu primer párrafo tira de clasismo para justificar no se muy bien que.
Dentro de la diferencia de clases, está entender que hay clases. Las mujeres no son una clase, son la mitad de la humanidad.
En España las mujeres no tienen menos derechos que los hombres, así que te ruego me expliques cuál es la diferencia entre sexos que opera aquí y que explica el agravio comparativo respecto a la población masculina.
Das por hecho que todo está escrito en piedra y es ley, por lo tanto todos y todas tenemos los mismos derechos como si fuera algo categórico, tangible.
No, no va de leyes el problema, que creo que es lo que cuesta entender. Si vas a una entrevista de trabajo después de haber sido madre y otro fulano que acaba de ser padre. Estoy convencida que gana el fulano el puesto, ambos con características similares de currículum.
Y la respuesta no son… » ver todo el comentario
La primera miembro del parlamento británico a la que consiguieron colocar era la famosa anticomunista y simpatizante nazi Nancy Astor, aristócrata.
en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Astor,_Viscountess_Astor
No deja de ser significativo que, hoy día, las terfas británicas, mayormente tránsfobas, utilicen la bandera de las antiguas sufragistas en sus movidas.