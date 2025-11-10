edición general
El Valencia CF abrirá expediente sancionador contra el racista del sector 5 de Mestalla

El Valencia CF abrirá expediente sancionador contra el racista del sector 5 de Mestalla

El Valencia CF ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario contra el aficionado denunciado por proferir insultos racistas de forma reiterada en Mestalla, revelada por Levante-EMV esta tarde del lunes. La medida supone el inicio del procedimiento interno del club para determinar los hechos y, en su caso, retirar el abono o prohibir el acceso al estadio al implicado. Relacionada: www.meneame.net/story/racista-mestalla-negro-patera-vete-bioparc

25 comentarios
karakol
Un año quejándose al club del racista de mierda y no hacían nada, sale en los papeles y el efecto es inmediato.
24
Mountains
#1 Fácil sacar la conclusión de que al Valencia CF le importa una mierda el racismo.

Sólo le importa su imagen.
11
Ze7eN
#4 Eso ya se vio con los insultos y amenazas a Vinicius y su reacción: denunciar a Netflix y descalificar al jugador y a otros miembros del equipo contrario que le arroparon.
4
Elrosquasard
#5 Parece que esto es contra un aficionado en particular.

as.com/futbol/videos/el-cantico-de-mestalla-durante-la-pelea-entre-abd

A ver que hace el Valencia contra estos....
2
Ze7eN
#8 Si, lo sé, y veremos en que queda la apertura de expediente. Mi comentario no iba por este caso en concreto.
0
karaskos
#5 Al Madrid porque según ellos manipulan las competiciones y a ellos les perjudica (como lo lees) y al Barça por el simple hecho de ser catalanes y un rival directo (como lo lees otra vez).

De las peores aficiones de Europa.
1
#24 tremolantepenacho
#16 Lo normal sería despreciarlos por imbéciles y desconocer la realidad pero mira, aquí has venido tú a decir dos frases sin ningún sentido
0
#21 tremolantepenacho
#5 Lo normal es que si hacen un documental mintiendo sobre lo que pasó denuncies a quien propaga esa mentira por muy Netflix, Real Madrid o Vinicius que se llame.
0
Ze7eN
#21 ¿Y cuál es la mentira que refleja el documental?
0
devilinside
#4 Seguirán favoreciendo a los Yomus, esos hooligans demócratas y centrados
0
#22 tremolantepenacho
#4 A los dirigentes del Valencia solo les importan ellos mismos. La imagen del Valencia CF les da exactamente igual.
0
#18 Eukherio
#1 Es la máxima de muchas organizaciones, por eso compensa llamar primero a la prensa si el caso es medianamente interesante. Cuando da el salto a los medios ya actúan rápido, pero hasta ese momento te dan largas.
0
TonyStark
ni el Valencia ni LaLiga han hecho ni el huevo al respecto hasta que el tema ha estallado mediáticamente. Lamentable es poco.
11
Chinchorro
El fumbo reuniendo a lo mejorcito de cada casa.
2
#10 rbrn
Mestalla la polla.

No puedo leer o escuchar Mestalla sin que mi cerebro complete con "la polla".
1
Quecansaometienes...
#10 Yo no puedo leer o ver una polla sin pensar en Mestalla :-S

(El problemon que tengo al tener que mear con los ojos cerrados) :foreveralone:
1
PasaPollo
#11 Edit: era un chiste pero no tenía mucha gracia.
1
#20 rbrn
#14 No home no, hay que dejarlos.
0
ansiet
#10 Luego también está aquello de Mestalla el nas, que es lo que les estalla a muchos "aficionados" valencianistas.
0
SmithW6079
#10 - Tengo la polla como el estadio del Valencia
- De grande?
- No, Mestalla
0
alcama
En Valencia CF hay gradas enteras llenas de racistas. Pero cuando lo denunció Vinicius, al que se persiguió es al propio Vinicius.
De esos polvos ...
2
#25 tremolantepenacho
#7 Cuando Vinicius denunció racismo a los aficionados identificados se les expulsó de por vida del estadio y se les juzgó.

Y además se denunció que en ese partido Vinicius agredió a dos jugadores del Valencia, solo le sacaron una roja y lego le quitaron la sanción.

Vinicius no solo es negro (ningún problema) sino un imbécil (problema para él y su club)
0
sieteymedio
¡Pero bueno! ¿Es que al final no va a poder uno ir al fútbol a comportarse como un subnormal?

¡LIBERTAD!
0
#9 Khanbaliq
¿El Valencia Racista? ¿Que me estás contanto? Pero si todo era una conspiración !!!!!!!!!!!!!!
0

