El Valencia CF abrirá expediente sancionador contra el racista del sector 5 de Mestalla

El Valencia CF ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario contra el aficionado denunciado por proferir insultos racistas de forma reiterada en Mestalla, revelada por Levante-EMV esta tarde del lunes. La medida supone el inicio del procedimiento interno del club para determinar los hechos y, en su caso, retirar el abono o prohibir el acceso al estadio al implicado. Relacionada: www.meneame.net/story/racista-mestalla-negro-patera-vete-bioparc
Sólo le importa su imagen.
A ver que hace el Valencia contra estos....
De las peores aficiones de Europa.
Y además se denunció que en ese partido Vinicius agredió a dos jugadores del Valencia, solo le sacaron una roja y lego le quitaron la sanción.
Vinicius no solo es negro (ningún problema) sino un imbécil (problema para él y su club)
