El racista de Mestalla: "Negro de patera, vete al Bioparc"

El racista de Mestalla: "Negro de patera, vete al Bioparc"

Harto de soportar los insultos y comentarios xenófobos de un abonado de Mestalla que se sienta detrás de mí, he denunciado los hechos ante la Fiscalía de Delitos de Odio.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Probablemente uno de los mejores artículos y trabajos periodísticos que he leído en mucho tiempo. Espectacular

Otra cosa es la vergüenza que da Tebas y LaLiga sin actuar, que cuando es con el madrid tardan 4 minutos, pero para resto..
2 K 40
Mountains #2 Mountains *
#1 Pero si llamas nazi a un nazi no tardan en actuar eh..

jejeje cómo se les ve el plumero.
1 K 20
Rayder

Muy bien hecho.
Muy bien hecho.
1 K 21
alcama #4 alcama
El Valencia CF tiene un problema de racismo
0 K 8
D303 #5 D303
#4 Eso no es verdad. Porque aunque expulses a los ultras como hizo Laporta y Florentino siempre queda algún energúmeno suelto. En Mestalla no fue todo el campo el que grito Vinicius mono, fue la gentuza de Curva Nord, es Yomus y fue principalmente fuera del campo. En el Mestatalla se grita mucho tonto al contrario lo cual me parece hasta divertido, pero no es un campo especialmente racista como el Metropolitano.
1 K 15
alcama #6 alcama
#5 Solucionad vuestro problema de racismo si lo tenéis identificado y dejad de aplazar la solución
0 K 8

