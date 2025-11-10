·
El racista de Mestalla: "Negro de patera, vete al Bioparc"
Harto de soportar los insultos y comentarios xenófobos de un abonado de Mestalla que se sienta detrás de mí, he denunciado los hechos ante la Fiscalía de Delitos de Odio.
|
etiquetas
:
racismo
,
futbol
,
valencia
,
mestalla
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
*
Probablemente uno de los mejores artículos y trabajos periodísticos que he leído en mucho tiempo. Espectacular
Otra cosa es la vergüenza que da Tebas y LaLiga sin actuar, que cuando es con el madrid tardan 4 minutos, pero para resto..
2
K
40
#2
Mountains
*
#1
Pero si llamas nazi a un nazi no tardan en actuar eh..
jejeje cómo se les ve el plumero.
1
K
20
#3
Rayder
Muy bien hecho.
1
K
21
#4
alcama
El Valencia CF tiene un problema de racismo
0
K
8
#5
D303
#4
Eso no es verdad. Porque aunque expulses a los ultras como hizo Laporta y Florentino siempre queda algún energúmeno suelto. En Mestalla no fue todo el campo el que grito Vinicius mono, fue la gentuza de Curva Nord, es Yomus y fue principalmente fuera del campo. En el Mestatalla se grita mucho tonto al contrario lo cual me parece hasta divertido, pero no es un campo especialmente racista como el Metropolitano.
1
K
15
#6
alcama
#5
Solucionad vuestro problema de racismo si lo tenéis identificado y dejad de aplazar la solución
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
