edición general
13 meneos
26 clics
Vagones exclusivos para mujeres en el metro de Londres: la propuesta que divide opiniones

Vagones exclusivos para mujeres en el metro de Londres: la propuesta que divide opiniones

Una estudiante universitaria ha lanzado una campaña para que Transport for London (TfL) implemente vagones exclusivos para mujeres en el metro de Londres, una medida que busca frenar el aumento del acoso y los delitos sexuales en la red de transporte público. La iniciativa, impulsada por Camille Brown, estudiante de 21 años del University College London, ya ha reunido más de 7.800 firmas en apoyo.

| etiquetas: transporte , londres , acoso , internacional
12 1 0 K 130 actualidad
22 comentarios
12 1 0 K 130 actualidad
Comentarios destacados:        
ChatGPT #2 ChatGPT
Y vagones solo de hombres. Yo los llamaría “la ostra azul”
11 K 124
SegarroAmego #3 SegarroAmego
Por lo que he leído, parece otro éxito de la multiculturalidad
6 K 65
Aokromes #12 Aokromes
#3 pues, en japon existen hace decadas y de multiculturalidad mas bien poco.
2 K 34
SegarroAmego #16 SegarroAmego *
#12 en Europa tenemos metros desde hace décadas o más de un siglo en algunos casos y nunca se habia planteado segregar por sexo en la mayoría de ellos o en ninguno. Como dicen por aquí, por algo será, y no es el porno
2 K 28
RanaPaca #18 RanaPaca
#16 lo que hay que leer.. la diferencia de hace unas décadas a ahora es que las mujeres ya saben que no se debe tolerar esas conductas y toman medidas al respecto. Pero meter mano en el transporte público no es algo reciente.
Cuando era niña (no mujer formada, niña), los "piropos" malsonantes de las obras los decían españoles (en esa época no había tanta "multiculturalidad"). Y cuando me han metido mano en transporte público o por la calle por la noche, en épocas más recientes y "multiculturales", eran hombres igualmente, unos españoles, otros posiblemente por el aspecto extranjeros.
1 K 17
#20 Borgiano
#18 Algunos no vais a ver el elefante en la habitación ni aunque os esté pisando la cabeza.
1 K 15
GeneWilder #17 GeneWilder
#3 Es acojonante. Y seguimos negando la realidad.
0 K 10
hazardum #9 hazardum
#6 Personalmente, aparte de aumentar la seguridad en ciertas franjas horarias, líneas, etc, yo intentaria exponer el problema más a la luz, que se convierta en un problema social, carteles y publicidad por el transporte, donde el acosador sienta que todos los del vagón van a estar contra el si hace alguna gilipollez y pondría penas más duras en caso de que los pillen.

Aislar a las mujeres en un vagón, no lo veo una solución.
6 K 62
JanovPelorat #8 JanovPelorat
Vaya, la igualdad era eso...
3 K 48
#19 rosterio
#8 ¿qué todos puedan sentirse seguros y cómodos? Sí, eso también es igualdad.
1 K 14
mono #21 mono
#19 Entonces debería haber vagones de pacíficos unisex y de violentos, así todos nos podríamos sentir seguros, cómodos e iguales
0 K 13
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Deberían hacer vagones solo para bolsos de mano.
2 K 40
hazardum #4 hazardum
Hace poco leí, que ya en algunos sitios de europa las chicas tienen ropa de "transporte público", básicamente para taparse un poco y no les digan nada los indeseables ni las acosen, una vez que salen se las quitan.

Es lamentable, pero la solución no creo que sea hacer vagones exclusivos, la verdad.
3 K 36
#6 oscarcr80
#4 pero la solución no creo que sea hacer vagones exclusivos, la verdad.

Iluminanos.
0 K 8
Expat_Guinea_Ecuatorial #22 Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 El tio de la vara es la solucion
0 K 10
vilgeits #11 vilgeits
No es justo, seguro que el vagón de las chicas va con cortinillas en las ventanas y olor a jazmin y el de los hombres con meadas por las paredes, escupitajos en el suelo y peste a sudor añejo y lefa rancia.
2 K 31
#5 rosterio *
En Japón hay cosas así en algunos servicios de transporte desde hace bastante.

Edit: y veo que en algunos sitios más

Women-only passenger car - Wikipedia share.google/eWFupONWEy2Uaqx04
2 K 29
mariKarmo #7 mariKarmo *
#5 Eso venía a decir. En Japón ya existen y no pasa nada. Y si se ha llegado a esto por algo será.
1 K 35
Aokromes #13 Aokromes
#10 goto #5 no, no es cosa de la multicultturalidad.
0 K 11
#14 Ominous *
Vi un vídeo de México, en alguna ciudad creo que lo implantaron y muchas mujeres iban a los de hombres porque se sentían más protegidas. En las de mujeres había muchas energúmenas que eran violentas.
Suerte xD
1 K 20
Uda #15 Uda
Ghetos everywere
0 K 10
Vaelicus #10 Vaelicus
Vaya atraso... Con lo bien que íbamos... Por qué será?
0 K 9

menéame