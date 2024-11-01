Vagones exclusivos para mujeres en el metro de Londres: la propuesta que divide opiniones

Una estudiante universitaria ha lanzado una campaña para que Transport for London (TfL) implemente vagones exclusivos para mujeres en el metro de Londres, una medida que busca frenar el aumento del acoso y los delitos sexuales en la red de transporte público. La iniciativa, impulsada por Camille Brown, estudiante de 21 años del University College London, ya ha reunido más de 7.800 firmas en apoyo.
| etiquetas: transporte , londres , acoso , internacional
Cuando era niña (no mujer formada, niña), los "piropos" malsonantes de las obras los decían españoles (en esa época no había tanta "multiculturalidad"). Y cuando me han metido mano en transporte público o por la calle por la noche, en épocas más recientes y "multiculturales", eran hombres igualmente, unos españoles, otros posiblemente por el aspecto extranjeros.
Aislar a las mujeres en un vagón, no lo veo una solución.
Es lamentable, pero la solución no creo que sea hacer vagones exclusivos, la verdad.
Iluminanos.
Edit: y veo que en algunos sitios más
Women-only passenger car - Wikipedia share.google/eWFupONWEy2Uaqx04
Suerte