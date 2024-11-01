Vagones exclusivos para mujeres en el metro de Londres: la propuesta que divide opiniones

Una estudiante universitaria ha lanzado una campaña para que Transport for London (TfL) implemente vagones exclusivos para mujeres en el metro de Londres, una medida que busca frenar el aumento del acoso y los delitos sexuales en la red de transporte público. La iniciativa, impulsada por Camille Brown, estudiante de 21 años del University College London, ya ha reunido más de 7.800 firmas en apoyo.