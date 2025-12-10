Uno de los periodistas del juicio del fiscal general: “Conmino al Supremo a que deduzca testimonio”

“Se pone en duda mi relato”, ha afirmado irritado el periodista en la noche de este martes, antes de añadir: “Lo que extraña es que [los magistrados] no cumplan con la obligación del tribunal; que nos hizo esa prevención de que, en caso de no decir la verdad, esto podía tener una consecuencia: la deducción de testimonio. Pues que lo haga”.