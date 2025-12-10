edición general
Uno de los periodistas del juicio del fiscal general: “Conmino al Supremo a que deduzca testimonio”

Uno de los periodistas del juicio del fiscal general: “Conmino al Supremo a que deduzca testimonio”

“Se pone en duda mi relato”, ha afirmado irritado el periodista en la noche de este martes, antes de añadir: “Lo que extraña es que [los magistrados] no cumplan con la obligación del tribunal; que nos hizo esa prevención de que, en caso de no decir la verdad, esto podía tener una consecuencia: la deducción de testimonio. Pues que lo haga”.

28 comentarios
Comentarios destacados:    
ExLibris #1 ExLibris
García Ortiz ya estaba sentenciado, dijeran lo que dijeran en el juicio...
18
#19 malarte
#1 El simple hecho de que el juicio se produjera ya supone una barbaridad, así que no os calentéis la cabeza en intentar buscarle lógica jurídica, el fiscal es un daño colateral más para conseguir lo importante, echar a Sánchez de la Moncloa. A cualquier precio.
0
Supercinexin #2 Supercinexin
Con dos cojones, sí señor.
6
#21 Perico_de_les_Palotes
#17 ahora hace falta demostrarlo para condenar a alguien? Con 3s les bata para tener la sentencia de culpabilidad.
1
radiolasmatas #26 radiolasmatas
#21 no hay discusión posible, la sentencia es un cromo
0
celyo #28 celyo
#13 ¿pero filtró la información o no?
0
celyo #27 celyo
#10 asumiendo que el periodista dice la verdad, y que no miente en la sala, ¿a quien le filtró el FGE?
0
celyo #25 celyo
#22 ¿entonces a quién filtro el FGE la información?

Por qué está claro que dan por bueno el relato del periodista, pero si hay un cuadro indiciario como comwntas, es que se ha demostrado que se lo filtró a alguien.¿no?
0
#5 poxemita
El periodista que declaró que no había tenido comunicación con el fiscal, y que después se supo que tuvo una llamada y un sms.
0
radiolasmatas #17 radiolasmatas
#5 exacto.
eso es lo que dice, si creen que esa comunicación se produjo les reta a que la demuestren y le condenen por falso testimonio
0
#7 harverto
Horas para condenar y semanas para redactar la sentencia de forma chapucera.
Todo lo que toca el PP lo deja hecho una mierda.
0
elmakina #4 elmakina *
Menudo borrico... La sentencia lo deja meridianamente claro: no ponen en duda su credibilidad personal, ni lo pintan como mentiroso. Lo que dicen es que aunque los periodistas vieran el correo antes por otras vías, eso no altera el delito imputado, que es la divulgación indebida desde la Fiscalía. Está escrito tal cual: “ese hecho no alteraría la subsunción en el tipo penal objeto de la acusación” . O sea, crack, que tu relato puede ser verdadero… y aun así perfectamente irrelevante para la…   » ver todo el comentario
8
#8 Marisadoro
#4 "divulgación indebida desde la Fiscalía.
¿Fiscalía o FGE?

No he leído la sentencia por eso te pregunto.
1
Itrio #20 Itrio
#8 Yo no he terminado de leer la sentencia, me quedarán como 70 páginas, pero de lo que he leído, los argumentos del tribunal son:

- El FGE asumió como propia la autoría de la nota de prensa publicada.
- Los informativos mencionaron frases y textos literales del correo del 2 de febrero con la confesión.
- Como esa información se publica en la noche que el FGE pide que le manden todos los correos para redactar la nota de prensa, asumen que fue él quien filtró el correo del 2 de febrero.
-…   » ver todo el comentario
1
Nachodemieres #9 Nachodemieres
#4 Pero como que no pone en duda su relato y su credibilidad y además se infiere en los hechos probados que mintió si la sentencia dice que tras la llamada pérdida hubo comunicación por otros medios(!¡¡que ni se investigan, ni se dice cuáles!!). Confiere a una suposición del Tribunal el valor de indicio probatorio cuando los declarado en sala y fase de instrucción es lo contrario y además no se investiga.
5
#18 fpove
#9 No lo pone en duda ni le importa, estaba todo atado y bien atado antes del paripe, hubiese dicho lo que hubiese dicho, hubiesen presentado las pruebas que hubieses presentado, todo estaba ya dictado y firmado.
0
elmakina #22 elmakina
#9 A ver, campeón, que te estás liando tú solo. La sentencia no dice en ningún sitio que el periodista mintiera, que no te enteras. Lo que hace la Sala es exactamente lo contrario: afirma que no está en juego su credibilidad y que su relato puede ser cierto, pero no es suficiente para desmontar el cuadro indiciario contra el fiscal.

Y lo de la llamada de cuatro segundos, artista… no significa “este señor mintió”, sino que el tribunal no compra su explicación técnica porque los registros…   » ver todo el comentario
0
Suspicious #10 Suspicious
#4 Aquí se negativiza lo que está en contra del relato y fuera xD

Lo que dices es exactamente lo que dice la sentencia, pero aquí, los despiertos que creen que los manipulados son los demás se empeñan en luchar contra la realidad una y otra vez xD
0
radiolasmatas #16 radiolasmatas
#10 solo tenías que leer el comentario anterior al tuyo antes de escribir
0
Andreham #11 Andreham
#4 Osea, que ahora ya no está imputado ni condenado por filtrar; sino por hablar de algo que ya sabían otros por lo tanto ya no es secreto y por tanto no es filtración.

Es decir, que mira, hoy entre colegas, te voy a decir que soy un puto rojo de esos que hay que fusilar.

En tres días, saldrá alguien diciendo que soy un puto rojo de esos que hay que fusilar, porque mañana alguien va a decir que hay una lista de rojos que NO hay que fusilar, que son rojos buenos; y eso no es cierto y por tanto…   » ver todo el comentario
3
Suspicious #13 Suspicious *
#11 Hay cosas que son confidenciales aunque tú se las cuentes al mundo entero.

Aunque tú salgas por televisión, en todas las cadenas, a todas horas contando todas tus enfermedades y analíticas, tu médico no puede coger tu historial y hacerlo público.

Ya se ha explicado mil y una veces, y seguís en la misma calle sin salida.
0
elmakina #23 elmakina
#11 Menudo nivel, sí, pero el tuyo explicando Derecho Penal desde la barra del bar. No, no lo han condenado por “hablar de algo que ya sabían otros”. Eso te lo inventas tú porque ni has hojeado la sentencia ni entiendes el tipo penal, pero ya te lo explico facilito:

El delito del 417 CP no va de “si otros lo saben, deja de ser secreto”. Va de si tú, como autoridad, revelas un dato reservado que obtuviste por tu cargo. Punto. La propia sentencia te lo explica: aunque periodistas lo tuvieran…   » ver todo el comentario
0
imagosg #15 imagosg
#4 Por qué insultas?
Estás retorciendo el texto a ver si encaja la chapuza del Supremo para justificar la sentencia.
Es un escándalo que se recordará y perseguirá a la Justicia de éste país durante mucho tiempo.
La cantidad de jueces de ultraderecha y del Opus es insoportable.
1
elmakina #24 elmakina
#15 A ver, campeón, que no te enteras: nadie ha insultado, describo la realidad que se deduce de la noticia. No estoy “retorciendo” nada ni justificando la condena, porque no he dicho en ningún momento que esté de acuerdo con ella. Lo único que hago es explicar que las objeciones concretas que plantea el periodista están literalmente respondidas en la propia sentencia, te guste o no.

Si tu reacción automática es gritar “ultraderecha, Opus y escándalo histórico” cada vez que alguien te pone delante un párrafo que contradice lo que has decidido creer, pues ya me dirás. Pero no me atribuyas posiciones que no he tomado,
0
#3 luckyy
No sé dé qué pais habla, de EEUU que todo es terrorista, de los países árabes o de lo que pretende hacer vox si gobierna?
0
#12 sovieterrimo *
No tienen cojones a hacerlo... todavía.
0
#6 Tecar
Se pone en duda su relato porque no puede probar de ninguna manera que él tuviera la información seis horas antes de que lo tuviera García Ortiz como afirma, lo dice porque lo cree, es una opinión, no un hecho probado.
El juez te pregunta y respondes lo que sabes o lo que crees que pasó, corresponde al juez determinar si es un hecho probado o no. Punto.
A los periodistas en general los usan como a títeres cosa que asumen de buen grado, así que no vengan con chorradas y dejen de hacer el ridículo que todo el mundo sabe cómo funciona el negocio.
0
#14 okeil
#6 Si se pone en duda, tendría que haber consecuencias, que no las hay, básicamente porque si eso ocurriese probablemente podría demostrar lo que ha declarado y echar abajo la sentencia.
0

