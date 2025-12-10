Uno de los periodistas del juicio del fiscal general: “Conmino al Supremo a que deduzca testimonio”

“Se pone en duda mi relato”, ha afirmado irritado el periodista en la noche de este martes, antes de añadir: “Lo que extraña es que [los magistrados] no cumplan con la obligación del tribunal; que nos hizo esa prevención de que, en caso de no decir la verdad, esto podía tener una consecuencia: la deducción de testimonio. Pues que lo haga”.
Por qué está claro que dan por bueno el relato del periodista, pero si hay un cuadro indiciario como comwntas, es que se ha demostrado que se lo filtró a alguien.¿no?
eso es lo que dice, si creen que esa comunicación se produjo les reta a que la demuestren y le condenen por falso testimonio
Todo lo que toca el PP lo deja hecho una mierda.
¿Fiscalía o FGE?
No he leído la sentencia por eso te pregunto.
- El FGE asumió como propia la autoría de la nota de prensa publicada.
- Los informativos mencionaron frases y textos literales del correo del 2 de febrero con la confesión.
- Como esa información se publica en la noche que el FGE pide que le manden todos los correos para redactar la nota de prensa, asumen que fue él quien filtró el correo del 2 de febrero.
-… » ver todo el comentario
Y lo de la llamada de cuatro segundos, artista… no significa "este señor mintió", sino que el tribunal no compra su explicación técnica porque los registros
Lo que dices es exactamente lo que dice la sentencia, pero aquí, los despiertos que creen que los manipulados son los demás se empeñan en luchar contra la realidad una y otra vez
Es decir, que mira, hoy entre colegas, te voy a decir que soy un puto rojo de esos que hay que fusilar.
En tres días, saldrá alguien diciendo que soy un puto rojo de esos que hay que fusilar, porque mañana alguien va a decir que hay una lista de rojos que NO hay que fusilar, que son rojos buenos; y eso no es cierto y por tanto
Aunque tú salgas por televisión, en todas las cadenas, a todas horas contando todas tus enfermedades y analíticas, tu médico no puede coger tu historial y hacerlo público.
Ya se ha explicado mil y una veces, y seguís en la misma calle sin salida.
El delito del 417 CP no va de "si otros lo saben, deja de ser secreto". Va de si tú, como autoridad, revelas un dato reservado que obtuviste por tu cargo. Punto. La propia sentencia te lo explica: aunque periodistas lo tuvieran
Estás retorciendo el texto a ver si encaja la chapuza del Supremo para justificar la sentencia.
Es un escándalo que se recordará y perseguirá a la Justicia de éste país durante mucho tiempo.
La cantidad de jueces de ultraderecha y del Opus es insoportable.
Si tu reacción automática es gritar “ultraderecha, Opus y escándalo histórico” cada vez que alguien te pone delante un párrafo que contradice lo que has decidido creer, pues ya me dirás. Pero no me atribuyas posiciones que no he tomado,
El juez te pregunta y respondes lo que sabes o lo que crees que pasó, corresponde al juez determinar si es un hecho probado o no. Punto.
A los periodistas en general los usan como a títeres cosa que asumen de buen grado, así que no vengan con chorradas y dejen de hacer el ridículo que todo el mundo sabe cómo funciona el negocio.