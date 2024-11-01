Uno de los periódicos de referencia de Grecia habla como muy pocos de lo que está haciendo Sánchez con Trump

Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los protagonistas de los últimos meses no solamente en España. El presidente español ha copado una buena cantidad de titulares en todo el mundo por su postura contraria a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán. Tal es su efecto que uno de los diarios de referencia de Grecia, Ekathimerini, ha publicado un análisis sobre la trayectoria de Sánchez, pero sobre todo por los ecos de su liderazgo en Europa.