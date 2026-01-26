“Unir carriles de distintas épocas no es la causa del accidente, si se hace bien”

El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, ha concedido hoy una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sobre las investigaciones que el organismo que él preside realiza sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad el domingo 17 de enero, en el que murieron 45 personas. Barrón, como ya ha hecho el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, esta misma mañana, cree que “todo parece evidenciar que la causa de esta tragedia no es tanto la rotura del raíl como la de una soldadura”.