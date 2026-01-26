“Unir carriles de distintas épocas no es la causa del accidente, si se hace bien”

El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, ha concedido hoy una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sobre las investigaciones que el organismo que él preside realiza sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad el domingo 17 de enero, en el que murieron 45 personas. Barrón, como ya ha hecho el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, esta misma mañana, cree que “todo parece evidenciar que la causa de esta tragedia no es tanto la rotura del raíl como la de una soldadura”.
| etiquetas: adamuz , ciaf , accidente , carriles , soldadura
www.meneame.net/story/adif-contradijo-propia-norma-soldaduras-contrato
"Según ha podido confirmar este medio, las soldaduras ejecutadas en el tramo se realizaron finalmente conforme a la norma técnica de Adif y no siguiendo lo establecido en el pliego, que exigía el uso de la soldadura del acero más duro."
Vamos, que no pasa de anecdótico
Edit go to #11
Y esos 4 metros son porque había un desvío. No pide nada... Si mal no recuerdo la Madrid-Valladolid se hizo con 4.7m de distancia de entrevía y fue algo extraordinario a nivel mundial. No obstante es curioso que la primera recomendación que suena sea sobre mitigar las consecuencias, pero no para evitar el accidente
Basura de noticia
Si hay 200km y 75 están en perfecto estado , ¿cuál es el sentido de invertir un pastizal en desmantelar todo ese kilometraje que está bien para luego gastarte lo mismo en volver a montarlo?
Si yo reformo mi casa, y digo "la he reformado completamente" y solo he cambiado las paredes del baño y pintado, en mi profesión, eso no es completo, es un lavado de cara