edición general
2 meneos
34 clics
“Unir carriles de distintas épocas no es la causa del accidente, si se hace bien”

“Unir carriles de distintas épocas no es la causa del accidente, si se hace bien”

El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, ha concedido hoy una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sobre las investigaciones que el organismo que él preside realiza sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad el domingo 17 de enero, en el que murieron 45 personas. Barrón, como ya ha hecho el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, esta misma mañana, cree que “todo parece evidenciar que la causa de esta tragedia no es tanto la rotura del raíl como la de una soldadura”.

| etiquetas: adamuz , ciaf , accidente , carriles , soldadura
2 0 0 K 20 actualidad
14 comentarios
2 0 0 K 20 actualidad
eltoloco #10 eltoloco
Captain Mr. Obvious. Si no fuese posible unir carriles de distinta época, siempre habría que cambiar toda la línea entera de una sola vez, lo cual sería una ruina.
1 K 28
Findeton #3 Findeton
Según esta noticia, se hizo mal. Porque el pliego de Adif contradecía la normativa.

www.meneame.net/story/adif-contradijo-propia-norma-soldaduras-contrato
2 K 26
jonolulu #11 jonolulu
#3 No, no se hizo mal

"Según ha podido confirmar este medio, las soldaduras ejecutadas en el tramo se realizaron finalmente conforme a la norma técnica de Adif y no siguiendo lo establecido en el pliego, que exigía el uso de la soldadura del acero más duro."

Vamos, que no pasa de anecdótico
0 K 17
johel #14 johel *
#3 Fiate tu de lo que diga el ecognomista de algo que han leido en X, pero de mientras ponte en forma por si tienes que salir corriendo.
Edit go to #11
0 K 10
duende #4 duende
Está claro que desde que Koldo ha dejado de ser consejero de Renfe se ha ido al carajo, van a tener que volver a ficharle para que los vuelva a iluminar con sus sabios consejos.
2 K 20
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#4 la clave estaba en las sobrinas.
0 K 7
jonolulu #9 jonolulu
Así, Barrón cree que una de las posibles recomendaciones que saldrán de la CIAF es que “en las nuevas líneas, la separación entre los ejes de vías sea de como mínimo de 5 metros”. En el caso del accidente de Adamuz es de poco más de 4 metros.

Y esos 4 metros son porque había un desvío. No pide nada... Si mal no recuerdo la Madrid-Valladolid se hizo con 4.7m de distancia de entrevía y fue algo extraordinario a nivel mundial. No obstante es curioso que la primera recomendación que suena sea sobre mitigar las consecuencias, pero no para evitar el accidente
0 K 17
DORO.C #5 DORO.C
Y todo apunta de que se hizo mal :-|
0 K 16
#2 Tensk
La soldadura suele ser el lugar más fuerte, lo más fácil es que se pueda romper cerca de ella. Pero a ver qué detectan.
0 K 10
#1 Katos
Pero esto que mierda es?. Pues claro que se si se hace bien la cosa es que o la soluda o se hizo mal o los materiales no estaban para no ser renovados.

Basura de noticia
0 K 7
jonolulu #6 jonolulu
#1 Esta mierda la dice el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
2 K 28
Febrero2034 #7 Febrero2034
entonces, se renovó íntegramente, pero no mucho?
0 K 7
mund4y4 #8 mund4y4
#7 no tengo ánimo de defender a nadie, pero siempre he entendido (lo he puesto en algún otro comentario) que “renovar completamente” se refiere a renovar todo lo que no estaba en condiciones. No solo algunos de esos tramos.

Si hay 200km y 75 están en perfecto estado , ¿cuál es el sentido de invertir un pastizal en desmantelar todo ese kilometraje que está bien para luego gastarte lo mismo en volver a montarlo?
1 K 19
Febrero2034 #12 Febrero2034
#8 entonces no es renovación completa, es renovación necesaria.
Si yo reformo mi casa, y digo "la he reformado completamente" y solo he cambiado las paredes del baño y pintado, en mi profesión, eso no es completo, es un lavado de cara
0 K 7

menéame