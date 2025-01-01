edición general
¿Por qué la UME no pidió ayuda al Ejército?

No desplegar a las Fuerzas Armadas en los incendios solo puede responder al cálculo político

efectogamonal #1 efectogamonal *
Dejo esto por aquí a modo de trofeo, para que se sepa el nivel intelectual de una directiva del ABC, que aun no sabe qué la UME es el ejército.

En el ABC no hay nadie al volante, pero realmente no les hace falta, pues su consigna es atacar al perro como sea y sus lectores no son los lapices mas afilados del estuche {0x1f525}
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 xD xD xD :palm: ¿Seguro que no ha sido Feijó?
Ortzi_ #2 Ortzi_
Toda la razón. Por qué no ha ido la infanta con todo su séquito de Cayetanos con el barquito a arrimar el hombro?
#3 MAJASTRABU
Articulo premium, es solo para los cenobitas del abc.
Me quedo con la ganas :troll:
#5 BurraPeideira_
Tendrían que haber sacado a los tanques para dispararle al fuego.
Fotoperfecta #7 Fotoperfecta
#5 Tú ve dando ideas...
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
Los administradores de menéame persiguen usuarios, en concreto a mi, por denunciar cosas, me están persiguiendo en la vida privada, tened cuidado, esto es un peligro para todos
efectogamonal #8 efectogamonal
Se ha tocado tras escribir el tuit {0x1f525}  media
#11 Pivorexico *
#8 Ana.L Sánchez xD venga no me jodas , la tipa tiene que ser troll
wildseven23 #6 wildseven23
Ostia puta, qué nivel :->
wildseven23 #12 wildseven23
Es la primera vez que entro al ABC porque, sinceramente, pensaba que era mentira.
efectogamonal #13 efectogamonal *
#12 Esta "periodista" le ha robado hoy el protagonismo a EMT {0x1f525}
Bhuvaya #10 Bhuvaya
La vergüenza no es una cualidad de ésta señora
