edición general
3 meneos
3 clics
Ultraderecha: letal en la oposición, incompetente cuando llega al poder

Ultraderecha: letal en la oposición, incompetente cuando llega al poder

or más que la ultraderecha europea se presente como la solución a todos los males de un país, su trayectoria política revela un patrón inquietante: brilla en la oposición, pero tropieza cuando está en el Gobierno; resplandece cuando presenta a un mesías salvador; naufraga en el día a día de la política. Despierta una pulsión patriotera en cierta parte de la ciudadanía, la falsa ilusión de un futuro esplendoroso; pero embarranca cuando sus líderes tienen que remangarse y ponerse a gestionar tareas concretas de Gobierno.

| etiquetas: ultraderecha , oposición , gobierno
2 1 0 K 39 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 39 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d
Me pregunto mucho que les ocurre a los conservadores últimamente, no solo de España sino del resto de las sociedades avanzadas.

Gente que lleva toda su vida levantándose cada mañana con los dos pies en el suelo ahora absolutamente idos de la cabeza.

Ayuso o Abascal son uno personajes que apenas hace unos años hubieran sido considerados como poco mas que payasos de circo y ahora son el faro de los conservadores.

Si entran el PP secuestrado por la necesidad de VOX agarraos los machos ... pueden romper el país de cuatro pedazos.
2 K 41
alcama #1 alcama
La izquierda ya cuando llega al poder: "Vamos a regular el uso de la palabra cáncer"

xD xD xD
1 K -5

menéame