Ultraderecha: letal en la oposición, incompetente cuando llega al poder

or más que la ultraderecha europea se presente como la solución a todos los males de un país, su trayectoria política revela un patrón inquietante: brilla en la oposición, pero tropieza cuando está en el Gobierno; resplandece cuando presenta a un mesías salvador; naufraga en el día a día de la política. Despierta una pulsión patriotera en cierta parte de la ciudadanía, la falsa ilusión de un futuro esplendoroso; pero embarranca cuando sus líderes tienen que remangarse y ponerse a gestionar tareas concretas de Gobierno.
Gente que lleva toda su vida levantándose cada mañana con los dos pies en el suelo ahora absolutamente idos de la cabeza.
Ayuso o Abascal son uno personajes que apenas hace unos años hubieran sido considerados como poco mas que payasos de circo y ahora son el faro de los conservadores.
Si entran el PP secuestrado por la necesidad de VOX agarraos los machos ... pueden romper el país de cuatro pedazos.