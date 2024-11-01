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La UE prohíbe proyectos de energías renovables con fondos europeos que lleven piezas de China

La UE prohíbe proyectos de energías renovables con fondos europeos que lleven piezas de China

Bruselas señala que hay riesgos de dependencia de materiales y de ciberataques que podrían provocar “apagones a nivel nacional”. La Comisión Europea señala directamente a Huawei, un fabricante global de placas solares, que tiene numerosas inversiones en España

| etiquetas: ue , prohibición , piezas , china , huawei
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 LaStDot
Siempre temiendo a la malvada China cuando China no ha invadido ningún país matando a civiles ni ha hecho ninguna de las cosas que se les acusa que va a hacer....
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Deviance #10 Deviance *
#1 Y encima pegándose un tiro en el pie. Más que nada porque si algo ha demostrado China y sus empresas es una diplomacia exquisita y un respeto REAL.
CC: #2
2 K 35
#16 arreglenenlacemagico
#2 el tibet no fue invadido? :roll:
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#1 malditopendejo
Hostias....ahora se preocupan por la dependencia extranjera?

A buenas horas...
7 K 70
#20 pascuaI *
#1 No, se preocupan sólo por la dependencia extranjera con China, porque el país con el que sí tenemos una dependencia extranjera preocupante nos dice que debemos preocuparnos con ser dependientes de China.
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#5 chavi
Y material de EEUU no lo prohibe ??
3 K 50
#8 soberao
#5 O del genocida Israel, eso no corre prisa.
1 K 25
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#5 realmente es EEUU el que nos impone lo de no comprar a China.
1 K 22
#14 LaStDot
#9 Yo no creo que esté duplicada. La que tú mencionas habla del veto a ayudas a proyectos energéticos con inversores solares chinos, rusos, iraníes o norcoreanos.
La que yo he meneado trata sobre el veto proyectos europeos de energías renovables que lleven piezas de China.
Yo entiendo que no son iguales.
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shinjikari #15 shinjikari
#14 Son la misma, solo que en eldiario.es se han inventado la mitad y no saben ni por donde les da el aire...
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#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#14 La que envías dice lo mismo:
En particular, esto afecta a la dependencia de conversores en redes.

Los conversores son los inversores o inverters.

Y un poco después la tuya específica a los cuatro países que afecta.

Lo mismo pero redactado de forma distinta.
0 K 13
#7 tierramar *
UE colocandose en el lado perdedor a medio-largo plazo: www.meneame.net/story/gran-salto-adelante-china-guerra-economica El gran salto adelante de China en la guerra económica. Si no invertimos con China, vamos a perder un tren que nos va a dejar todavía más tocados, después del corte del suministro de gas de Rusia,... UE estrangulándose a sí misma! No nos merecemos a los politicos europeos actuales!
2 K 36
#6 Sigo_intentandolo
No lo veo mal...

Pero un poco tarde cuando casi no quedan fabricantes europeos de dichos componentes
2 K 35
Gry #4 Gry
¿También se aplica si no tienen conexión con Internet?
1 K 35
shinjikari #12 shinjikari *
¿Qué pasa últimamente con eldiario.es? Sus informaciones son cada vez peores, y este titular es de lo peor que les he leído. Concretamente, tiene 3 mentiras (o medias verdades):
-La UE no ha prohibido NADA. La Comisión ha hecho una propuesta.
-"Que lleven piezas de China". No, se habla de los inversores (y supongo que otras piezas, pero no todas). ¿Alguien les va a decir que no a sus baterías, por ejemplo? Claro que no.
-"de China". No, se propone hacerlo

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#17 arreglenenlacemagico
#12 tampoco su director termino la carrera de periodismo que esperabas
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shinjikari #18 shinjikari
#17 Me da exactamente igual lo que estudiara Escolar y no creo que tenga que ver directamente con la calidad que tienen últimamente las piezas de su periódico.
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MisturaFina #11 MisturaFina
Estúpida UE!
Solo quedan 4 fascistas que tengan estás ideas tan absurdas.
Macron, merz, von der leyen y poco más.
Idiotas que siguen lamiendo las botas al imperio.
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Moderdonia #3 Moderdonia
¡¡¡¡Make chinA Great Again!!!! Machinga.
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menéame