La UE prohíbe proyectos de energías renovables con fondos europeos que lleven piezas de China

Bruselas señala que hay riesgos de dependencia de materiales y de ciberataques que podrían provocar “apagones a nivel nacional”. La Comisión Europea señala directamente a Huawei, un fabricante global de placas solares, que tiene numerosas inversiones en España
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CC: #2
A buenas horas...
La que yo he meneado trata sobre el veto proyectos europeos de energías renovables que lleven piezas de China.
Yo entiendo que no son iguales.
En particular, esto afecta a la dependencia de conversores en redes.
Los conversores son los inversores o inverters.
Y un poco después la tuya específica a los cuatro países que afecta.
Lo mismo pero redactado de forma distinta.
Pero un poco tarde cuando casi no quedan fabricantes europeos de dichos componentes
-La UE no ha prohibido NADA. La Comisión ha hecho una propuesta.
-"Que lleven piezas de China". No, se habla de los inversores (y supongo que otras piezas, pero no todas). ¿Alguien les va a decir que no a sus baterías, por ejemplo? Claro que no.
-"de China". No, se propone hacerlo
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Solo quedan 4 fascistas que tengan estás ideas tan absurdas.
Macron, merz, von der leyen y poco más.
Idiotas que siguen lamiendo las botas al imperio.