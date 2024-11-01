China ordena a todas las empresas y ciudadanos chinos que no reconozcan, implementen ni cumplan las sanciones estadounidenses impuestas a cinco refinerías chinas independientes acusadas de comprar petróleo iraní. La decisión coloca a las empresas multinacionales en un dilema: si cumplen con las sanciones estadounidenses, van a ser procesados en China, y a la inversa.La activación de la “ley antibloqueo” es un verdadero quebradero de cabeza para bancos, aseguradoras y grupos internacionales expuestos al dólar: cualquier banco que se niegue a
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Ahora solo engañan a un puñado de NATOntatos traidores a los interesese europeos. De hecho, no creo que siquiera los engañen, simplemente son mala gente vendida a potencioas hostiles a Europa.
Creo que lo decían en el padrino ... si me engañas una vez es culpa tuya, si me engañas dos veces, entonces es culpa mía.
Aunque claro, también hay excepciones ... en México tuvieron a un elemento llamado López de Santa Ana que fue presidente no sé cuantas veces (es el de El Álamo) que mentía más que hablaba y al parecer en una de sus reeleciones alguien dijo algo más o menos así ... ya sé que ha mentido mucho, pero creo que esta vez dice la verdad (spoiler, no)
Por supuesto, China defiende sus intereses, asegurando el suministro de petróleo, y además envía un mensaje a sus socios comerciales y a los países en desarrollo: en Pekín están dispuestos a proteger a sus empresas frente a la jurisdicción extraterritorial estadounidense.
Para Estados Unidos, la… » ver todo el comentario