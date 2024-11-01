El gran salto adelante de China en la guerra económica

China ordena a todas las empresas y ciudadanos chinos que no reconozcan, implementen ni cumplan las sanciones estadounidenses impuestas a cinco refinerías chinas independientes acusadas de comprar petróleo iraní. La decisión coloca a las empresas multinacionales en un dilema: si cumplen con las sanciones estadounidenses, van a ser procesados en China, y a la inversa.La activación de la “ley antibloqueo” es un verdadero quebradero de cabeza para bancos, aseguradoras y grupos internacionales expuestos al dólar: cualquier banco que se niegue a