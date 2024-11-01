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El gran salto adelante de China en la guerra económica

El gran salto adelante de China en la guerra económica

China ordena a todas las empresas y ciudadanos chinos que no reconozcan, implementen ni cumplan las sanciones estadounidenses impuestas a cinco refinerías chinas independientes acusadas de comprar petróleo iraní. La decisión coloca a las empresas multinacionales en un dilema: si cumplen con las sanciones estadounidenses, van a ser procesados en China, y a la inversa.La activación de la “ley antibloqueo” es un verdadero quebradero de cabeza para bancos, aseguradoras y grupos internacionales expuestos al dólar: cualquier banco que se niegue a

| etiquetas: china-eeuu , guerra económica , fin del monopolio occidental
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7 comentarios
4 1 1 K 72 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El puto bocachanclas de Trump se ha hecho un Froilán y se ha cargado décadas de propaganda y sobornos al quitarse la careta (no nos engañemos, Obama, Biden y demás no eran diferentes en política exterior a Trump, lo que pasa es que sabían disimular mejor)

Ahora solo engañan a un puñado de NATOntatos traidores a los interesese europeos. De hecho, no creo que siquiera los engañen, simplemente son mala gente vendida a potencioas hostiles a Europa.
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#6 tierramar
#3 Nos ha hecho un gran favor al abrirnos los ojos. Lo malo es que cuando le sustituyan, utilizaran la propaganda del caso aislado, que es pasado, como el PPSOE con la corrupción
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Creo que lo decían en el padrino ... si me engañas una vez es culpa tuya, si me engañas dos veces, entonces es culpa mía.

Aunque claro, también hay excepciones ... en México tuvieron a un elemento llamado López de Santa Ana que fue presidente no sé cuantas veces (es el de El Álamo) que mentía más que hablaba y al parecer en una de sus reeleciones alguien dijo algo más o menos así ... ya sé que ha mentido mucho, pero creo que esta vez dice la verdad (spoiler, no)
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#1 tierramar
El clima internacional no puede ser más tenso: guerra comercial, restricciones tecnológicas, rivalidad en el Mar de China Meridional y, por supuesto, profundos desacuerdos sobre la guerra contra Irán.
Por supuesto, China defiende sus intereses, asegurando el suministro de petróleo, y además envía un mensaje a sus socios comerciales y a los países en desarrollo: en Pekín están dispuestos a proteger a sus empresas frente a la jurisdicción extraterritorial estadounidense.
Para Estados Unidos, la…   » ver todo el comentario
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Gry #4 Gry
Si aparece un ecosistema de bancos y aseguradoras paralelo, fuera del alcance de las sanciones estadounidenses, eso también abre una puerta a todos los países que sufren de estas sanciones para escapar de ellas.
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#2 tierramar
Si China ha dado este paso, es porque sabe que es el momento, que EEUU está suficientemente debilitado
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#5 chavi
Bueno, la solución es dejar de estar expuestos al dólar..:troll: :troll:
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menéame