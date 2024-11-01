edición general
9 meneos
12 clics
La UE no teme una operación de EEUU en Groenlandia como la de Venezuela: "No vemos comparación posible"

La UE no teme una operación de EEUU en Groenlandia como la de Venezuela: "No vemos comparación posible"

La Unión Europa ha asegurado que no ve "una comparación posible" entre la operación perpetrada este sábado por Estados Unidos en Venezuela y una posible amenaza de la soberanía territorial de Groenlandia, esgrimiendo que Washington es un país aliado y que la isla ártica perteneciente a Dinamarca está protegida por la OTAN.

| etiquetas: ue , eeuu , groenlandia , dinamarca , invasión , venezuela
8 1 0 K 108 actualidad
14 comentarios
8 1 0 K 108 actualidad
Comentarios destacados:    
johel #2 johel *
Claro que no hay comparacion, en Groenlandia basta con abrir las puertas de su base militar y desfilar hasta el ayuntamiento.
En Groenlandia no tienen que gastar ni un dolar en balas/bombas, aviones, combustible, no hay comparacion posible.
5 K 61
pip #9 pip
#2 exacto, con cambiar la bandera arreglado.
1 K 24
johel #12 johel *
#9 Gastan gasolina porque irian motorizados, sino ni eso.
0 K 10
carakola #3 carakola
Siendo la puta de los USA esperan un poco de deferencia. Normal.
2 K 50
mmlv #14 mmlv
#3 Nuestros dirigentes comerán culo de Trump sin necesidad de bombardear ni de asesinar a su escolta
0 K 17
#1 carpeta
Ahí está el quid, que no lo van a ver venir.
Madre mía que gente!
4 K 35
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#1 con Von Leyen y Rutte al mando yo si soy danés estaría preocupado
0 K 20
#6 Banshee2x
Hay tiempo para comer.
1 K 23
#7 Pixmac
La OTAN no defiende ataques internos, únicamente de países ajenos a la organización. Pueden "esperar sentados" que la OTAN colabore en la defensa de un ataque de Estados Unidos.
1 K 23
wata #4 wata
O son ingenuos o son cómplices. No hay más.
2 K 18
#8 Grahml *
#4 Directamente son ingenuos y aún se creen que Trump no se atreve a cometer actos criminales y delitos internacionales.

Aquí ejemplo de otro que se creyó que Trump tiene límites y que le tiembla el pulso a la hora de incumplir la legalidad:

www.eltiempo.com/cultura/gente/la-casa-blanca-recuerda-video-de-nicola

Recordemos que Trump está condenado por varias decenas de delitos.

Y ahora está de presidente.
2 K 32
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Nos van a robar la cartera mirandinos a los ojos y riéndose.
0 K 13
#11 Suleiman
Que vayan con el lirio en la mano .... No aprendemos.
0 K 12
Zarangollo #5 Zarangollo
Pero si el zanahorio te está diciendo que se pasa todo eso por el forro!!
0 K 10

menéame