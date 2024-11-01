La UE no teme una operación de EEUU en Groenlandia como la de Venezuela: "No vemos comparación posible"

La Unión Europa ha asegurado que no ve "una comparación posible" entre la operación perpetrada este sábado por Estados Unidos en Venezuela y una posible amenaza de la soberanía territorial de Groenlandia, esgrimiendo que Washington es un país aliado y que la isla ártica perteneciente a Dinamarca está protegida por la OTAN.
En Groenlandia no tienen que gastar ni un dolar en balas/bombas, aviones, combustible, no hay comparacion posible.
Madre mía que gente!
Aquí ejemplo de otro que se creyó que Trump tiene límites y que le tiembla el pulso a la hora de incumplir la legalidad:
www.eltiempo.com/cultura/gente/la-casa-blanca-recuerda-video-de-nicola
Recordemos que Trump está condenado por varias decenas de delitos.
Y ahora está de presidente.