La UE impone nuevas sanciones a Irán por los peajes en Ormuz mientras evita castigos comerciales a Israel

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea alcanzó este 21 de abril un acuerdo político para ampliar el régimen de sanciones contra la República Islámica de Irán, centrando el castigo en los responsables de las "violaciones a la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz. La Alta Representante, Kaja Kallas, calificó de "temerarios" los cambios de postura de Teherán sobre el cierre del paso y exigió que el tránsito sea "gratuito", queriendo invalidar los peajes de guerra que la República Islámica ya ha empezado a cobrar.
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Hubieren sido más selectivos con a quien le cobran y a quien no. Imagino que a los buques Chinos no les cobran el peaje.
Al que le va a dar otro ataque es al sentido común
Si te defiendes fastidiando a otros, estos también te la pueden devolver e incrementas el número de enemigos que tienes
- Se trata de flotillas humanitarias que pretenden aliviar el sufrimiento gazatí.
- Eso no cuenta, el derecho a reducir cualquier sufrimiento humano no es una libertad reconocida.