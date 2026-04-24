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La UE impone nuevas sanciones a Irán por los peajes en Ormuz mientras evita castigos comerciales a Israel

La UE impone nuevas sanciones a Irán por los peajes en Ormuz mientras evita castigos comerciales a Israel

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea alcanzó este 21 de abril un acuerdo político para ampliar el régimen de sanciones contra la República Islámica de Irán, centrando el castigo en los responsables de las "violaciones a la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz. La Alta Representante, Kaja Kallas, calificó de "temerarios" los cambios de postura de Teherán sobre el cierre del paso y exigió que el tránsito sea "gratuito", queriendo invalidar los peajes de guerra que la República Islámica ya ha empezado a cobrar.

| etiquetas: union europea , estrecho ormuz , peaje , iran , sanciones , kaja kallas
8 0 1 K 82 actualidad
8 comentarios
8 0 1 K 82 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
A mí me pegan una hostia, yo me defiendo, la UE me sanciona.
4 K 59
#4 fralbin *
#1 La UE no te ha pegado, y tu le metes una hostia a activos estrategicos de la UE, la UE te mete sanciones.

Hubieren sido más selectivos con a quien le cobran y a quien no. Imagino que a los buques Chinos no les cobran el peaje.
2 K 30
Vamvan #7 Vamvan
#4 Un socio comercial ataca, te sorprende que la respuesta del atacado te afecte y respondes con sanciones.

Al que le va a dar otro ataque es al sentido común :-S
1 K 18
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pues defiéndete pegándole la hostia a quien te la ha dado.

Si te defiendes fastidiando a otros, estos también te la pueden devolver e incrementas el número de enemigos que tienes
0 K 13
Paltus #2 Paltus
Además que ahora el estrecho lo cierran dos, y uno acaba de cepillarse de un bombazo al presidente del país.
1 K 23
#6 omega7767
#2 no te preocupes, pronto anunciarán las sanciones a EEUU
0 K 11
#3 bibubibu
Todo por llevar minifalda han dicho en la UE, para la próxima, que lleve vestido largo para no ir provocando dijeron.
1 K 20
Asimismov #5 Asimismov
- Y la navegación de flotillas a más de 12 millas de la costa de lsrael ¿eso no se sanciona?
- Se trata de flotillas humanitarias que pretenden aliviar el sufrimiento gazatí.
- Eso no cuenta, el derecho a reducir cualquier sufrimiento humano no es una libertad reconocida.
0 K 13

menéame