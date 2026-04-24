La UE impone nuevas sanciones a Irán por los peajes en Ormuz mientras evita castigos comerciales a Israel

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea alcanzó este 21 de abril un acuerdo político para ampliar el régimen de sanciones contra la República Islámica de Irán, centrando el castigo en los responsables de las "violaciones a la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz. La Alta Representante, Kaja Kallas, calificó de "temerarios" los cambios de postura de Teherán sobre el cierre del paso y exigió que el tránsito sea "gratuito", queriendo invalidar los peajes de guerra que la República Islámica ya ha empezado a cobrar.