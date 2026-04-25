Ucrania necesita la adhesión plena a la UE, no la simbólica, dice Zelenski

Una vez desbloqueado un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev y en marcha un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, la atención se centra en el antiguo veto de Hungría a la adhesión de Ucrania a la UE. Hablando con los periodistas en el chat de WhatsApp presidencial de camino a Chipre, Zelenski rechazó la idea de una adhesión parcial de Ucrania a la UE, diciendo que "Ucrania no necesita una adhesión simbólica a la UE". "Ucrania se defiende a sí misma y defiende definitivamente a Europa. Y no está defendiendo Europa simbólicamente”