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Ucrania necesita la adhesión plena a la UE, no la simbólica, dice Zelenski

Una vez desbloqueado un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev y en marcha un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, la atención se centra en el antiguo veto de Hungría a la adhesión de Ucrania a la UE. Hablando con los periodistas en el chat de WhatsApp presidencial de camino a Chipre, Zelenski rechazó la idea de una adhesión parcial de Ucrania a la UE, diciendo que "Ucrania no necesita una adhesión simbólica a la UE". "Ucrania se defiende a sí misma y defiende definitivamente a Europa. Y no está defendiendo Europa simbólicamente”

| etiquetas: ucrania , unión europea , europa , adhesión , ayuda , rusia , zelensky
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5 comentarios
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SuperBuker #1 SuperBuker
Ucrania necesita profundas reformas democráticas antes de adherirse a la UE.

Lo siento, pero ya tenemos el cupo de fachas lleno.
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#2 Suleiman
Estamos zumbaos? Meter a ucrania en plena guerra en la UE? Y encima con la corrupción que tiene?
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#3 username
#2 no se puede.
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ombresaco #4 ombresaco
#2 Según el titular, es necesidad Ucraniana, no necesariamente es una necesidad para todos. Yo también necesito que me cuatripliquen el sueldo ;)
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#5 Assoka
Falta saber si, una vez metidos en Europa, Zelenski seguirá sin convocar elecciones.
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