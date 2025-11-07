·
44
meneos
42
clics
Turquía emite una orden de detención contra Netanyahu
La Fiscalía turca también ha emitido órdenes de detención contra otros 36 altos cargos isarelíes, entre ellos el ministro de Defensa, Israel Katz
turquia
,
orden detención
,
netanyahu
#1
Olepoint
Que tenga que ser Turquia la que nos de lecciones, deja a la UE ("Cuna de los derechos humanos") en la vergüenza más absoluta.
#2
security_incident
#1
No me fiaría ni un pelo de esa orden de captura. Turquía es el pais number 1 (pero con muchísima diferencia del segundo puesto que para mí sería UK) en decir una cosa y hacer lo contrario.
#3
minossabe
Creo que a Turquía no les bombardean como a Irán...
