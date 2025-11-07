edición general
Turquía emite una orden de detención contra Netanyahu

Turquía emite una orden de detención contra Netanyahu

La Fiscalía turca también ha emitido órdenes de detención contra otros 36 altos cargos isarelíes, entre ellos el ministro de Defensa, Israel Katz

3 comentarios
Olepoint
Que tenga que ser Turquia la que nos de lecciones, deja a la UE ("Cuna de los derechos humanos") en la vergüenza más absoluta.
security_incident
#1 No me fiaría ni un pelo de esa orden de captura. Turquía es el pais number 1 (pero con muchísima diferencia del segundo puesto que para mí sería UK) en decir una cosa y hacer lo contrario.
minossabe
Creo que a Turquía no les bombardean como a Irán...
