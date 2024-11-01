edición general
6 meneos
4 clics

TSJPV confirma la anulación de una OPE de cuidadoras en Gipuzkoa por exigir euskera en todas las plazas

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la anulación de una oferta pública de empleo (OPE) de la Diputación Foral de Gipuzkoa que exigía el perfil lingüístico de euskera en el 100 % de los puestos de cuidadora de residencia, según ha informado el sindicato CCOO Euskadi.

| etiquetas: castellanocracia , imposición , derechos lingüísticos
5 1 1 K 41 actualidad
8 comentarios
5 1 1 K 41 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
Otra más... El derecho a la ignorancia de la lengua oficial del funcionario por encima del derecho lingüístico del ciudadano.
Todo, mientras la constitución impone el deber de conocimiento del castellano, y nos vienen con que se impone el euskara.
4 K 40
#2 Ovidio
#1 No, el derecho de cualquier ciudadano del estado a no ser marginado por la condición de conocer una lengua que sólo se habla en una parte. El derecho de todos está por encima del derecho de unos pocos. Te recuerdo que el castellano es lengua común de todos, y que la conocen todos los nacionales (que además están obligados a ello)
2 K 17
ehizabai #4 ehizabai *
#2 Es lengua "común" porque a algunos se nos ha impuesto el deber de conocimiento.
Obligáis a conocer vuestra lengua, mientras decís que imponemos la nuestra.
El cinismo que manejas.
Y si molesta la oficialidad, se la quitáis. Pero si es oficial, el que quiera plaza no tiene un supuesto derecho a la ignorancia.
Por cierto, se exige inglés o francés para todos los puestos de A1 en la Administración General del Estado, y nadie ha protestado aun.
2 K 22
JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
#2 En un presupuesto de ve claro como los derechos compiten por recursos. Pero a algunos no les conviene aceptar que aquí hay que compatibilizar el acceso del empleo público con el uso de las lenguas cooficiales. Pues porque no sale de los huevos, porque para eso tú eres fascista porque patatas.
0 K 10
thror #8 thror
#2 Van a trabajar en residencias, con ancianos que seguramente hablen en Euskera. Merecen que les atiendan en su lengua materna, y a quien no le guste que se vaya a tomar viento.
0 K 9
adimdrive #3 adimdrive *
¿Aceptarían OPEs de cuidadoras en las que no se exigiera español?
¿Acaso las cuidadas no tienen derecho a comunicarse con su cuidadora en su idioma?
¡Esto es una puta vergüenza!
3 K 31
JohnnyQuest #7 JohnnyQuest
#3 Ese es un argumento bastante malo. De hecho darías la razón a quien no estuviera de acuerdo. Solo un tercio tiene como lengua primaria el euskera ¿de verdad quieres seguir esa senda?
0 K 10
#6 bibubibu
Pues las cuidadoras lo tienen fácil, el acceso será preferente en gente que habla euskera y asunto arreglado. Ante varios candidatos, escoges a los que hablen euskera y te quitas problemas.
0 K 7

menéame