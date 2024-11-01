TSJPV confirma la anulación de una OPE de cuidadoras en Gipuzkoa por exigir euskera en todas las plazas

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la anulación de una oferta pública de empleo (OPE) de la Diputación Foral de Gipuzkoa que exigía el perfil lingüístico de euskera en el 100 % de los puestos de cuidadora de residencia, según ha informado el sindicato CCOO Euskadi.
Todo, mientras la constitución impone el deber de conocimiento del castellano, y nos vienen con que se impone el euskara.
Obligáis a conocer vuestra lengua, mientras decís que imponemos la nuestra.
El cinismo que manejas.
Y si molesta la oficialidad, se la quitáis. Pero si es oficial, el que quiera plaza no tiene un supuesto derecho a la ignorancia.
Por cierto, se exige inglés o francés para todos los puestos de A1 en la Administración General del Estado, y nadie ha protestado aun.
¿Acaso las cuidadas no tienen derecho a comunicarse con su cuidadora en su idioma?
¡Esto es una puta vergüenza!