Trump vuelve a filtrar mensajes de Rutte y también de Macron y acusa a Reino Unido de cometer una "gran estupidez" al ceder las islas Chagos a Mauricio

En cuanto a los mensajes de Macron, el texto filtrado también apunta a que ambos están "completamente" de acuerdo "en el tema de Siria". "Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia. Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos", ha añadido el presidente de Francia.