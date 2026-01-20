edición general
Trump vuelve a filtrar mensajes de Rutte y también de Macron y acusa a Reino Unido de cometer una "gran estupidez" al ceder las islas Chagos a Mauricio

En cuanto a los mensajes de Macron, el texto filtrado también apunta a que ambos están "completamente" de acuerdo "en el tema de Siria". "Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia. Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos", ha añadido el presidente de Francia.

Tkachenko
"podemos hacer grandes cosas en Irán" , dice el HDLGP...
Y bueno, lo de apoyar a Al-Qaeda en Síria es algo que ya sabíamos

Noeschachi
#3 Esto en si mismo me parece lo mas relevante y merecedor de titular.
Tkachenko
Como estoy disfrutando con este circo xD
ewok
#1 Mira a ver, la entradilla está entera en esta: www.meneame.net/story/tenemos-tenerlo-trump-comparte-imagen-ia-plantan
woody_alien
Si consigue los Sudetes Groenlandia ya sabéis lo que viene después :-D
HeilHynkel
Azores, Madeira, Canarias, ...
Herumel
A estos habrá que juzgarlos después, y meter años en chirona, Macron y CIA, ahora hay que ganar la guerra que nos han declarado.
Don_Pixote
#_1 para subir la fuente prohibida de "elmundo" debes estar haciendote pajas si :-D
