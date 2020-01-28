edición general
Trump quiere llevar la ultraderecha a toda Europa

La presidencia norteamericana tiene la clara intención de intervenir en los panoramas políticos internos de Europa, particularmente en aquellos en los que gobierna el centro o el centroizquierda

HeilHynkel
#9

Eso es todo una tradición en la derecha española.

www.abc.es/espana/abci-pidio-10-millones-dolares-persia-1977-para-apoy

El Rey pidió 10 millones de dólares al Sha de Persia en 1977 «para apoyar a Suárez»

Ojo que 10 milones de dólares en el 77 era un pastizal.
3
freeclimb
El Departamento de Estado norteamericano acaba de anunciar que se dispone a financiar centros de investigación y organizaciones benéficas cuyas ideas “coincidan con MAGA”, el programa ideológico, claramente de ultraderecha, que inspira la acción política de Donald Trump.
2
millanin
#9 grupo opositor iraní controlado por la CIA más concretamente.
2
#8 Piscardo_Morao
¿Que la ultraderecha ultranacionalista y patriota europeo se ha vendido a una potencia extranjera? Vaya sorpresa.
2
Golan_Trevize
Menudo mongolo, no se ha dado cuenta de que la ultra derecha YA está en toda Europa.
1
freeclimb
#3 Te crees que no ha recibido ayuda antes?

Creo que de mongolo no tiene un pelo, que está gobernando EEUU e influenciando a toda Europa..

Igual tu no te has dado cuenta de su influencia en tu país.. que es diferente.
3
ur_quan_master
#3 vox era un partido de frikis marginales hasta que pegó un salto. Eso cuesta dinero. Y a lo que se ve no fue dinero español.
11
Veelicus
#7 Y la ayuda de un monton de medios de manipulacion
1
#12 Piscardo_Morao
#7 ¿Quién se iba a imaginar que Abascal y los suyos se venden al mejor postor, aunque sea una potencia extranjera?

Y después banderitas de España por todas partes, que el patriotismo no es defender los intereses de los españoles, sino que Trump y sus amiguetes de la lista de Epstein les subvencionen.
3
ur_quan_master
#12 es lo que se conoce como "táctica Borbón" para alcanzar y perpetuarse en el poder: vender al pueblo español
2
HeilHynkel
#7

Los que conocen un poco el percal de la derecha sudamericana dicen que VOX es casi socialdemócrata al lado de los pavos de allí. Si los de aquí son racistas y clasistas, con los del otro lado del charco flipas.
0
#18 carraxe
#7 Apuesto a que dinero español también. Porque cuando apareció Podemos, de repente en todas las teles y la prensa del régimen de lo que se hablaba era de VOX.

Imagino que de señoritos latifundistas y sectas como el opus y los evangelistas
0
#21 diablos_maiq
#18 es lo que tienen los partidos fundados por gente de buena familia
0
Desideratum
Lo que quiere Trump es lo que ya tiene es decir, lamebotas, mamporreros succionadores de miembros genésicos sin el más mínimo escrúpulo como nuestro Santi el Paguitas. Lógicamente, lo quiere gobernando para siga traicionando a nuestro país hasta ahora, es decir, como la rata que está demostrando ser.
0
CharlesBrowson
La culpa siempre de otros, de fuera...nosotros lo hicimos bien!! Como el meme
1
ur_quan_master
#15 como la izquierda es muy mala, torpe y no hace autocrítica, no vamos a dar importancia al hecho de que una potencia extranjera subvencione grupos políticos en la UE con quien sabe que intenciones. :roll:

Tú comentario si que es un meme.
3
Imag0
Como si hubiera que traerla de fuera...
0
kinz000
Pues no sé yo.... A la gente así en general tener conciencia de que está siendo pastoreada no le suel hacer mucha gracia y reacciona habitualmente en contra, para mí cuanto más lo pregonen mejor.
0
#10 Cincocuatrotres
Es curioso como el capitalismo se ha dividido en occidente, Trumpismo frente a globalismo dicho con brocha gorda, ya no se habla de la agenda 2030, el globalismo tenía planes para nosotros los de a pié y han saltado por los aires, lo que queda claro es que todo es una farsa, la democracia es una farsa, la pelea está en las alturas y los de a pié no pintamos nada.
0
millanin
Si va a intervenir en gobiernos de izquierdas España está a salvo.
0
Arcangeldemadera
Seguro que si pedimos que nos reemplacen por gente del norte de África se cambia la tendencia
0

