Trump quiere llevar la ultraderecha a toda Europa

La presidencia norteamericana tiene la clara intención de intervenir en los panoramas políticos internos de Europa, particularmente en aquellos en los que gobierna el centro o el centroizquierda
Eso es todo una tradición en la derecha española.
El Rey pidió 10 millones de dólares al Sha de Persia en 1977 «para apoyar a Suárez»
Ojo que 10 milones de dólares en el 77 era un pastizal.
Creo que de mongolo no tiene un pelo, que está gobernando EEUU e influenciando a toda Europa..
Igual tu no te has dado cuenta de su influencia en tu país.. que es diferente.
Y después banderitas de España por todas partes, que el patriotismo no es defender los intereses de los españoles, sino que Trump y sus amiguetes de la lista de Epstein les subvencionen.
Los que conocen un poco el percal de la derecha sudamericana dicen que VOX es casi socialdemócrata al lado de los pavos de allí. Si los de aquí son racistas y clasistas, con los del otro lado del charco flipas.
Imagino que de señoritos latifundistas y sectas como el opus y los evangelistas
Tú comentario si que es un meme.