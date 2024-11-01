Trump presenta el modelo del arco del triunfo que pretende hacer en Washington DC a los magnates empresariales en la gala benéfica celebrada en el salón de baile de la Casa Blanca (Eng)

El presidente Trump ha intentado recaudar 200 millones de dólares para un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y ha recurrido a estas megacompañías y personas adineradas para obtener donaciones.
| etiquetas: arco del triunfo , eeuu , trump , washington
Cabrones ... esto es el EMT y me la queréis meter doblada.
¿de qué me suena a mí eso de un Reich de 1000 años?
Esta desatado y le importa todo un bledo menos su ego, que crece y crece.
Los que ya son leales y los tiene casi en el gobierno no hace falta:
Los sostenes financieros y mediaticos de Trump:
Los Koch (heritage foundation, project 2025, ...), los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, ... ), los Murdoch (foxnews, wsj, ...), Musk (x/twitter), Jeffrey Yass, los Adelson (ultrasionismo genocida), Paul Singer, los Uihlein, Kenneth… » ver todo el comentario