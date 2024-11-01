edición general
Trump presenta el modelo del arco del triunfo que pretende hacer en Washington DC a los magnates empresariales en la gala benéfica celebrada en el salón de baile de la Casa Blanca (Eng)

Trump presenta el modelo del arco del triunfo que pretende hacer en Washington DC a los magnates empresariales en la gala benéfica celebrada en el salón de baile de la Casa Blanca (Eng)

El presidente Trump ha intentado recaudar 200 millones de dólares para un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y ha recurrido a estas megacompañías y personas adineradas para obtener donaciones.

Laro__
L' Arc de Trump
HeilHynkel
Trump presenta el modelo del arco del triunfo que pretende hacer en Washington DC

Cabrones ... esto es el EMT y me la queréis meter doblada. xD
Verdaderofalso
#1 y durará mil años!
HeilHynkel
#2

¿de qué me suena a mí eso de un Reich de 1000 años? :roll:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Triumphbogen_by_Hitler.jpg
themarquesito
Todo muy norcoreano, aunque también me vale el comentario aquel de alguien que decía que el estilo de Trump es "un cruce entre la última época de Ceausescu y Liberace"
RoterHahn
#6
Esta desatado y le importa todo un bledo menos su ego, que crece y crece.
capitan__nemo
Prueba de lealtad fascista de Trump.
www.meneame.net/story/plan-stephen-miller-normalizar-gobierno-dictator

Los que ya son leales y los tiene casi en el gobierno no hace falta:
Los sostenes financieros y mediaticos de Trump:
Los Koch (heritage foundation, project 2025, ...), los Mercer (cambridge analytica, breitbart news, ... ), los Murdoch (foxnews, wsj, ...), Musk (x/twitter), Jeffrey Yass, los Adelson (ultrasionismo genocida), Paul Singer, los Uihlein, Kenneth…   » ver todo el comentario
woody_alien
Así podra pasarse el mundo por el arco del triunfo.
#7 Suleiman
Quien ponga pasta para su Arco y chorradas varias lo vera multiplicado... Con chivatazos en bolsa,contratos,etc... Es una buena inversión.
#9 jorgeesc
Classy, Classy. Con su doradito y sus aguilitas.
#5 xavigo
Making America Gitanada Again
CharlesBrowson
pues no se yo que triunfo en verdad, el arco de enmierdar puede, pero triunfo...asi como los romanos, ni se acercan
