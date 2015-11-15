Trump: «No puedes ir por ahí con armas». Periodista: «¿Y qué pasa con la Segunda Enmienda?». Trump: «No puedes ir por ahí con armas» [ENG]  

El presidente Donald Trump fue preguntado después de que, al responder al tiroteo en el que murió Alex Pretti, de 37 años, insistiera en que «no se puede ir armado». «Ya sabes, no se puede ir armado», añadió. «No puedes presentarte con un arma». «¿Y qué pasa con la Segunda Enmienda?», gritó un periodista. «No puedes presentarte con un arma», repitió Trump. «No puedes hacer eso. Es muy lamentable».
"si hubieran tenido armas, si los nuestros pudieran llevar armas, la situación habría sido muy, muy diferente”
Está claro quiénes son los verdaderos terroristas en esta historia que nos toca ahora.
Mañana dirá otra cosa
Así es su vida, marear la perdiz
En este hilo mismo te encontrarás con alguno demostrando públicamente y con orgullo lo limitados que son.
Y dado que no funciona la segunda enmienda tiene todos los perjuicios y ninguna de las funciones para lo que existe, Protegerse de un gobierno tiranico.
Tan claro está que desconfiaban del planteamiento de que el estado federal tuviera ejército, que la Constitución enumera entre los poderes del Congreso "levar y apoyar un ejército" mientras que el lenguaje con la marina es… » ver todo el comentario
Es mu tonto el colega.
El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía.
Igual toca hacer un poquito de autocrítica.
Ahora ponte a forcejear con la policía mientras llevas un cuchillo de cocina, a ver que pasa.
Una cosa es que tengas el derecho a llevarlo, pero igual que tienes esa capacidad, también tienes la responsabilidad de saber hacerlo. Y ponerte a discutir y forcejear con la policía mientras llevas un arma de fuego es muy mala idea.
Porque a estos simpáticos manifestantes no les paso nada???