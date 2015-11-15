edición general
Trump: «No puedes ir por ahí con armas». Periodista: «¿Y qué pasa con la Segunda Enmienda?». Trump: «No puedes ir por ahí con armas» [ENG]  

El presidente Donald Trump fue preguntado después de que, al responder al tiroteo en el que murió Alex Pretti, de 37 años, insistiera en que «no se puede ir armado». «Ya sabes, no se puede ir armado», añadió. «No puedes presentarte con un arma». «¿Y qué pasa con la Segunda Enmienda?», gritó un periodista. «No puedes presentarte con un arma», repitió Trump. «No puedes hacer eso. Es muy lamentable».

Chinchorro #2 Chinchorro
Trump negando la segunda enmienda y el derecho de sus ciudadanos a llevar armas. Esta si que no me la vi venir.
#9 Grahml *
#2 Llamativo que hace 10 años declaraba este tipo de cosas después de los atentados de París:

"si hubieran tenido armas, si los nuestros pudieran llevar armas, la situación habría sido muy, muy diferente”
elpais.com/internacional/2015/11/15/estados_unidos/1447564925_973594.h

www.meneame.net/story/trump-aprovecha-atentado-paris-defender-armas-fu

Está claro quiénes son los verdaderos terroristas en esta historia que nos toca ahora.
#16 mam23
#2 que no lleven armas "los otros" no los suyos.
jm22381 #1 jm22381
Me encanta que sea tan tonto que esté perdiendo el voto de los pro-armas :shit:
DaniTC #5 DaniTC *
#1 igual se refería a ese tipo de armas. Lo mismo sí defiende la segunda enmienda pero llevando un rifle o escopeta. :shit:
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#1 Pero si da igual
Mañana dirá otra cosa
Así es su vida, marear la perdiz
#17 Grahml
#1 No subestimes la estupidez humana.

En este hilo mismo te encontrarás con alguno demostrando públicamente y con orgullo lo limitados que son.
YoSoyTuPadre #10 YoSoyTuPadre *
Por otro lado esta no la vimos venir, la Asociación Nacional del Rifle atacando a Trump y varios republicanos, y defendiendo a los Demócratas en el discurso de que Alex Pretri tenía derecho a portar armas por la calle incluso en manifestaciones.... giros que da la vida :shit:
pingON #4 pingON *
ahora la asociación del rifle le pide que le devuelva todo el dinero que le han dado para las campañas ... en 3 2 1 .... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
JackNorte #3 JackNorte *
La segunda enmienda protege contra gobiernos tiranicos , preguntar al gobernante tiranico que opina de la segunda enmienda es absurdo.
Y dado que no funciona la segunda enmienda tiene todos los perjuicios y ninguna de las funciones para lo que existe, Protegerse de un gobierno tiranico.
themarquesito #13 themarquesito *
#3 En realidad la II Enmienda no ha estado nunca pensada para eso. En origen, los trece estados no tenían ejércitos permanentes y el estado federal tampoco; la idea era que cada estado tuviera su propia milicia, y los ejércitos federales fueran algo circunstancial.
Tan claro está que desconfiaban del planteamiento de que el estado federal tuviera ejército, que la Constitución enumera entre los poderes del Congreso "levar y apoyar un ejército" mientras que el lenguaje con la marina es…   » ver todo el comentario
EldelaPepi #6 EldelaPepi
¿Pero quién vota a un especimen así?

Es mu tonto el colega.
g3_g3 #12 g3_g3 *
Ahora es cuando todos los que pedían la desaparición de la Asociación Nacional del Rifle apoyan a la Asociación Nacional del Rifle.

El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía.
Noctuar #8 Noctuar
Por poder, puedes hacerlo. Es un hecho probado que puedes. Ahora, otra cosa distinta es señalar que no debes hacerlo. Compruebo que no sólo en nuestra lenguaje confunden poder con deber.
Cabre13 #14 Cabre13
Un saludo a todos aquellos que en el último par de semanas han dicho que todo es muy normal, que los del ICE solo se defendían, que no entendemos a la policía de USA y que esto solo molesta a los progres.
Igual toca hacer un poquito de autocrítica.
Lenari #7 Lenari
También tienes el derecho a tener un cuchillo de cocina. Es más, es mucho más fácil de comprar que un arma de fuego; lo cuchillos de cocina te los venden en cualquier hipermercado.

Ahora ponte a forcejear con la policía mientras llevas un cuchillo de cocina, a ver que pasa.

Una cosa es que tengas el derecho a llevarlo, pero igual que tienes esa capacidad, también tienes la responsabilidad de saber hacerlo. Y ponerte a discutir y forcejear con la policía mientras llevas un arma de fuego es muy mala idea.
troymclure #15 troymclure
#7 Ese es el argumentario que te han pasado??? das un pòco de pena

Porque a estos simpáticos manifestantes no les paso nada???  media
