Trump estudia reformar el sistema de acogida a refugiados en EEUU para favorecer a personas blancas

Donald Trump está planteándose reformar el sistema de acogida a refugiados en Estados Unidos para favorecer a las personas blancas. Las propuestas quieren dar prioridad a los ciudadanos europeos que hayan sido "perseguidos por expresar pacíficamente opiniones online contra la migración masiva o que hayan apoyado a partidos políticos populistas".
Tiene que proteger a los de su cuerda.
No dice nada de que sean blancos, sino de una cultura similar a la americana, cosa que, no veo mal.
Importar gente con tu misma cultura enriquece al país, importar gente con distinta cultura, empobrece
Dios bendito, lo que hay que leer.
