edición general
10 meneos
11 clics
Trump estudia reformar el sistema de acogida a refugiados en EEUU para favorecer a personas blancas

Trump estudia reformar el sistema de acogida a refugiados en EEUU para favorecer a personas blancas

Donald Trump está planteándose reformar el sistema de acogida a refugiados en Estados Unidos para favorecer a las personas blancas. Las propuestas quieren dar prioridad a los ciudadanos europeos que hayan sido "perseguidos por expresar pacíficamente opiniones online contra la migración masiva o que hayan apoyado a partidos políticos populistas".

| etiquetas: trump , eeuu , usa , refugiados , inmigración , racismo
9 1 1 K 114 actualidad
19 comentarios
9 1 1 K 114 actualidad
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
No lo hizo ya con los afrikaners?
1 K 40
Alegremensajero #2 Alegremensajero
¿Y quién persigue en Europa al que expresa pacíficamente opiniones online contra la migración masiva o que apoyen a partidos políticos populistas?
2 K 38
#7 lordban
#2 Reino unido, básicamente. En Alemania se oye algún caso, pero en menor medida, lo de UK es demencial. Puedes ver videos de la policía yendo a buscar a alguien a las 2 de la madrugada porque ha colgado un tweet diciendo que se caga en Hamás y los Islamistas.
0 K 7
Alegremensajero #10 Alegremensajero
#7 Eh.... ¿Qué coño me estás contando? ¿En el país que ha dado de hostias y encerrado a cualquiera que protestara en contra de lo que ocurre en Palestina? Venga a venderle la moto al que te la compre.

elpais.com/internacional/2025-10-06/la-decision-del-gobierno-britanico
0 K 7
#18 lordban
#10 Te explico un caso concreto que se hizo viral hace unas semanas, y sí, en el país que encierran a tutiplén a quién se manifieste, tanto a vecinos por manifestarse tras un asesinato de un inmigrante en su barrio, como a vecinos inmigrantes cuando servicios sociales intenta quitarles un niño, como a manifestantes pro-Palestina. Tenéis una mente demasiado binaria, el tema es que todo puede ser cierto a la vez, UK es un estado policial desde hace tiempo, si algo le molesta al estado no tienen…  media   » ver todo el comentario
0 K 7
Cehona #1 Cehona
Yo veo a Abascal muy Moreno.
0 K 15
Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 Es irónico que el presidente del partido que aglutina a lo más racista y xenófobo del país tenga más cara de Mohamed que de Pepe.
3 K 51
Aergon #13 Aergon
#3 ¿Te parece irónico? cuentame mas.  media
0 K 12
#8 pirat
#1 Y a él anaranjado, blanco solo el poco pelo...
0 K 8
Ishkar #17 Ishkar
Aquí el primer borrador del sistema  media
0 K 11
#4 laruladelnorte
Las propuestas quieren dar prioridad a los ciudadanos europeos que hayan sido "perseguidos por expresar pacíficamente opiniones online contra la migración masiva o que hayan apoyado a partidos políticos populistas". No se citan partidos, pero el diario pone de ejemplo a los ultraderechistas de Alternativa por Alemania.

Tiene que proteger a los de su cuerda.
0 K 10
Cehona #6 Cehona *
#4 La misma cuerda con la que ahorcaban en Misisipí.
3 K 64
Eibi6 #19 Eibi6
Vamos que ahora él critério para ser perseguido va ser puramente de tono de piel?
0 K 9
#11 vGeeSiz
titular tendencioso de LO PAIS, como casi siempre.

No dice nada de que sean blancos, sino de una cultura similar a la americana, cosa que, no veo mal.

Importar gente con tu misma cultura enriquece al país, importar gente con distinta cultura, empobrece
0 K 9
themarquesito #14 themarquesito
#11 Sí, Estados Unidos se vio profundamente empobrecido por la cultura culinaria creada por los italianos, mexicanos, y acadios (cajunes), la cultura musical creada por los negros descendientes de esclavos, y mil cosas más.
Dios bendito, lo que hay que leer.
0 K 20
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
#11 Una cultura similar a la americana podría ser la afgana, la siria, la de corea del norte, la salvadoreña ... Comparten en común forma de gobierno en unos casos y fuerza religiosa en otros. Son culturas hermanas.
0 K 12
#9 pirat
Luego vendrán llorando que si los demás somos estadosunidofóbicos...
0 K 8
#12 sisi
#9 Pues yo no tengo ningún problema con esta medida. Si quieren acoger ultraderechista, homófobos, o racistas, por mi se los pueden llevar a todos.
0 K 11

menéame