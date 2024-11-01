Trump estalla contra Meloni por no “ayudar” en la guerra contra Irán: “Pensaba que era valiente, pero me equivoqué”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes estar sorprendido con la primera ministra italiana, su aliada ultraderechista Giorgia Meloni, y ha subrayado que “la inaceptable es ella”, en respuesta a las críticas de esta por los ataques recibidos por el papa León XIV por parte del mandatario estadounidense.

antesdarle #1 antesdarle
comienzan los desamores :troll:
OdaAl #4 OdaAl
#1 Los de VOX con lo del Papa y lo del Jesús Cristo Trump están descolocaos
#12 Eukherio
#1 Quién iba a pensar que entre ultranacionalistas iba a haber roces. Si es que tampoco es pa tanto la propuesta de Trump: meteos en una guerra que yo inicié a cambio de nada y juradme lealtad haga lo que haga y diga lo que diga.
#14 fernando_sierra *
#1 Menos Obescal, que le ha jurado amor eterno. Aunque ahora que han echado a Orban, unos eurillos también ayudarían mucho
ombresaco #21 ombresaco
#14 También hay que reconocer que desde la oposición es más fácil hacer como que sigues a Trump sin cabrear a los propios, porque el discurso sigue en clave nacional, y no hay que tomar medidas internacionales. Sin defender a vox, no creo que en el gobierno (aunque fuera en coalición) se fuera a meter de lleno en una guerra contra Irán, aunque probablemente no protestaría por el uso de las bases.
perrico #5 perrico
Ha saltado en cuanto ha roto la colaboración militar con Israel.
Solo hay que seguir la linea de puntos.
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
Y la mongola de Madrid pretendiendo darle el premio a la "faridad del mundo libre", menudo esperpento la derecha española.
karakol #8 karakol
Puede haber perdido a Orbán y Meloni, pero que no se preocupe, siempre le quedarán los lamebotas extremocentristas españoles.
pitercio #17 pitercio
#13 tú imaginas la que se arma con el boicot implícito al McDonalds, colaborador de los genocidas, las contrarréplicas, las cámaras de comercio locales diciendo que afecta al trabajo basura, la hostelería autóctona diciendo que píu bene, beníssimo...
#3 PerritaPiloto
Ojalá lo de que Trump estalla hubiese sido literal.
#19 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Te pondría ahora una escena de Scanners, del primo de Constantino Romero, pero alguna vez me he llevado un strike, por contenido inadecuado... :-S si es cultura general de lo más agradable y para toda la familia... :-P
ombresaco #22 ombresaco
#3 No es Trump, pero si te ayuda en tu fetichismo, puedes pedirle a alguna IA que modifique el video
youtu.be/qQA1J1lmdNs?si=T6Ox4a-MgoJtMnub&t=353
XtrMnIO #20 XtrMnIO *
"Valiente" quiere decir "obediente" en trumpiano, no?

Valiente en idioma español es oponerse al dictador gringo y a su amo sionista.
#2 Leclercia_adecarboxylata
Como le gusta picar a la quimera esa de presidente que tienen en EEUU.
#18 tierramar *
En Europa hay 2 tipos de derecha: - Los partidos que simplemente se someten a EEUU, y le obedecen, en contra de la ciudadania europea (aunque se autoproclamen de izquierda), Y los partidos que defienden a su nacion y compatriotas: defendiendo los intereses del pais y no de EEUU; y para esto ultimo, hay que ser valiente en lugar de vendida, como Ayuso por ejemplo.
pitercio #7 pitercio
Que responda "Valiente es Trump, comiendo en McDonalds" y verás que risa :troll:
ombresaco #13 ombresaco
#7 ¿Dónde está el valor en mandar a chavales a pegar bombazos desde muy lejos o desde muy arriba? Tampoco Trump es muy valiente, si no, iría él.
Asimismov #25 Asimismov
Lo siento Don Aldo, en lo de Meloni no es en lo único que te has equivocado, es que no das una desde el 5 de enero del 2021.
javibaz #15 javibaz
Y lo dice el que tira la piedra y luego esconde la mano. :palm:
#26 jorgeesc
Al revés, parece que sí es valiente...
ombresaco #6 ombresaco *
Hasta entre sus partidarios dejan de apoyarlo... dentro de poco, va a ser él el único valiente, tirándose en Irán cabalgando una bomba...
devilinside #16 devilinside
Me imagino a la Meloni cantándole esto: www.youtube.com/watch?v=G56zJRgOh5I
a69 #10 a69
Mientras tanto los europeos...
x.com/i/status/2042291844088754234
Derko_89 #24 Derko_89
#10 Manda huevos que dos amigotes de Barcelona pinchando italodisco en una terraza y dándole al Campari y al tabaquismo se hayan convertido en la imagen de la actitud europea en twitter xD
Metabarón #23 Metabarón
Dijo el de "exterminar a una civilización" entera en una noche y luego orinarse encima, más de lo costumbre.
#9 LaMinaEnMiPuerta
Todos son enemigos. Un buen pepino a los malos. :troll:
