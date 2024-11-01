Trump está muy confundido sobre las armas nucleares

Justo antes de acudir a sus reuniones con el líder de China, el presidente de los Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre las armas nucleares, o «nucleares», como él suele llamarlas. Quiere reanudar los ensayos con bombas nucleares, algo que ningún Estado nuclear, excepto Corea del Norte, ha hecho desde el siglo pasado. Pero su razonamiento es un poco confuso: en el espacio de un breve anuncio, logró equivocarse en muchas cosas, lo cual es preocupante, porque es la única persona en Estados Unidos que tiene la autoridad para ordenar el uso