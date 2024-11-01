Trump está muy confundido sobre las armas nucleares

Justo antes de acudir a sus reuniones con el líder de China, el presidente de los Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre las armas nucleares, o «nucleares», como él suele llamarlas. Quiere reanudar los ensayos con bombas nucleares, algo que ningún Estado nuclear, excepto Corea del Norte, ha hecho desde el siglo pasado. Pero su razonamiento es un poco confuso: en el espacio de un breve anuncio, logró equivocarse en muchas cosas, lo cual es preocupante, porque es la única persona en Estados Unidos que tiene la autoridad para ordenar el uso
Hitler tenía 45 años cuando se proclamó Führer de Alemania, y 56 cuando se suicidó en su búnker. Compáralo con el demente éste y llora. Fachas del siglo XXI: vuestros líderes son un chiste.
Se trata de un viejo senil dirigiendo un movimiento fascista. ¿Cómo no va a estar confundido?
Yo no sé si está confundido, senil, que no dice una verdad ni cuando se equivoca o todo junto.
El problema es que hay gente que le hace caso.
Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una actualización y renovación completa de las armas existentes, durante mi primer mandato. Debido a su enorme poder destructivo, ODIABA hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China está en un distante tercer lugar, pero dentro de cinco años estará a la par. Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones
Lo que también puede ser cierto es que USA tenga más operativas que Rusia