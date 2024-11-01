Armas nucleares Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas de armas nucleares "inmediatamente" en respuesta a las de otros países El presidente afirmó que aunque "Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país", calcula que "la situación se igualará en cinco años" con los países que le siguen en el ranking como Rusia y China.
| etiquetas: ee.uu , trump , armas nucleares , pruebas nucleares
"El país con el mayor arsenal nuclear en 2025 es Rusia, con una cantidad ligeramente superior a la de Estados Unidos"