edición general
17 meneos
35 clics
Trump carga contra Zelenski y señala que es un desagradecido por no reconocer sus esfuerzos

Trump carga contra Zelenski y señala que es un desagradecido por no reconocer sus esfuerzos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este domingo contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al que acusa de ser un desagradecido. "Los líderes ucranianos no han mostrado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia", ha denunciado el mandatario norteamericano.

| etiquetas: trump , zelenski , ucrania , rusia , eeuu , guerra
14 3 0 K 247 actualidad
29 comentarios
14 3 0 K 247 actualidad
Comentarios destacados:        
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Trump hijo de puta
16 K 126
Javi_Pina #15 Javi_Pina
#1 Hay que decirlo más
2 K 32
#22 Pepepistolas *
#15 Trump hdgp , puerco asqueroso.
0 K 7
oceanon3d #21 oceanon3d *
#1 Es un tipo sin moral ... y ademas un agente ruso desde los ochenta :troll: ... es una teoria de la conspiración que esta en las redes desde hace dos décadas y muy bien resuelta a poco que te metas.

Lo que pasa es que a estas alturas ya me he vuelto egoísta: con todo lo que le han hecho de forma impune a los palestinos, sobre todo la UE, ya me cure en salud. Que se rinda Ucrania le entregue medio país a Putin y que circule el gas Ruso a buen precio para que las economías se estabilicen…   » ver todo el comentario
0 K 8
Romfitay #29 Romfitay
#1 Lo peor es que Europa está en plan:

"Trump es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta"
0 K 10
antesdarle #8 antesdarle
Pero que esfuerzos puto tarado, si tu única solución es ceder a Rusia territorio
5 K 61
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Rápido! Más dinero europeo a la OTAN!
Más madera! Es la guerra!
2 K 49
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Lo que digan cara a la galería cada uno es irrelvante, lo único que importa son los hechos:

Mira como firmó Zelensky lo de los minerales.
Mira como a toda la UE le ha puesto aranceles del 15%, y no ha habido ninguna represalia arancelaria.
Mira como todos firman tras su orden para destinar el 5% de su PIB a defensa.

Los hecho lo que dicen es: "A sus pies amo Trump"
2 K 47
#16 Tunguska08Chelyabinsk13
#12 Elena la risitas, me ha puesto en ignorados, y por eso el comentario queda descolgado de el comentario 5.
1 K 33
#23 unaiur
#12 Ya verás que risas si Zelenski toma un avión al exilio y el nuevo presidente de Ucrania solicita la adhesión a la Federación Rusa y declara toda la deuda de guerra como odiosa o ilegítima… nos vamos a partir la caja en Europa!
0 K 7
Spirito #2 Spirito
Esperando las habituales perlas delirantes de los amiguitos de Zelensky. :popcorn:
2 K 46
suppiluliuma #3 suppiluliuma
#2 Pero, pero, pero... ¡los Zazis de MNM me dijeron que Zelenski era un pelele de los EEUU!

¡Dios, mío! ¡Los Zazis de MNM me han mentido! ¡No me lo puedo creer! :troll:
8 K 59
Spirito #4 Spirito
#3 Bueno, Zelensky ahora está pataleando, como si fuera un nenuco al que te quitan la piruleta... nada más.

En el momento en que EEUU revele la corrupción de Zelensky, le bloqueen los millones de dólares que saben de sobra en que bancos y paraisos fiscales está y le retiren la inteligencia y logística militar, Zelensky puede darse por acabado.

¡Y lo sabes! Bueno, lo sabéis todos los de la Camarilla. xD
1 K 26
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#4

La marioneta podría sacar a la luz todas las maniobras oscuras de la OTAN en Ucrania desde tiempos de Obama.
2 K 46
azathothruna #28 azathothruna
#10 No hay webos
0 K 18
suppiluliuma #13 suppiluliuma
#4 Efectivamente, a Ucrania le quedan dos telediarios. Como en 2022, 2023 y 2024. ¿Te acuerdas de cuando Odesa iba a ser tomada antes de las navidades de 2022?

Vamos a ver. Trump quiere que Ucrania se rinda. Siempre lo ha querido. Intentó hacer que se rindiera en febrero, y tuvo que recular porque la mayoría de los americanos, incluyendo a la mayoría de los republicanos y la mayoría de los legisladores republicanos, están a favor de Ucrania. Si existiera prueba alguna de esos &qu…   » ver todo el comentario
3 K 37
Spirito #18 Spirito
#13 Sí, sí... si eso, ve comprando tirachinas para enviarle a tu amiguito Zelensky. xD
0 K 8
suppiluliuma #19 suppiluliuma
#18 Otra de tus predicciones. No aprendes.

¿Mucho frío en Volgodonsk?
0 K 10
frankiegth #6 frankiegth *
#3. en.wikipedia.org/wiki/Embrace,_extend,_and_extinguish Puedes aplicarlo también a este caso.
0 K 13
suppiluliuma #14 suppiluliuma *
#3 ¡Coño! @_TooBased, el artista anteriormente conocido como @dmeijide y @fromtherivertothesea, me ha sacado del ignore después de dos años. ¡Para ponerme un negativo! xD

EDIT: y después de ponerme el negativo, me ha vuelto a meter en el ignore. xD
2 K 35
ElenaCoures1 #26 ElenaCoures1
#14 Están cabreados
www.elmundo.es/internacional/2025/11/23/6922034621efa0e8188b4575.html
"Los aliados de Zelenski se conjuran en el G-20 para lograr una alternativa al plan de Trump
Rechazan que Rusia se anexione territorios de Ucrania y que se merme su ejército"

La hostia de vasallaje a USA!!!!
2 K 35
Malinke #27 Malinke
#3 si Europa sigue comprando petróleo a Rusia y después damos dinero, apoyo y armas a Ucrania, ¿estamos alimentando la guerra?
0 K 11
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
¿Pero no era un vasallo? xD xD xD xD
4 K 38
Connect #9 Connect
Europa le compra petroleo a Rusia y Estados Unidos sigue enviando armas a ese señor que dice que es un desagradecido.
A ver porque no íbamos a comprar petroleo a Rusia si él sigue vendiendo a un según él, desagradecido.

Menudo tarado. En plan: "vosotros no hagais pero yo si. Y si no me haceis caso me cruzo de brazos y no respiro! xD
1 K 22
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
Y ellos les compran uranio y asientos para ir a la Estación Espacial... menudo manipulador que está hecho. Haz lo que digo no lo que yo hago.
0 K 15
#20 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Bueno ahora salen en tromba los palmeros de la UE, poniendo el grito en el cielo por tener que poner 200.000 millones (aunque lo vendan como soberania ucraniana, etc), finalmente pondrán 100.000 millones y lo venderán como una victoria, como si lo viera. xD
0 K 15
#24 drstrangelove
Desagradecido dice, y le ha vendido todas las tierras raras de Ucrania a cambio de varios miles de muertos y una guerra que no se podía ganar.
0 K 10
Lyovin81 #25 Lyovin81 *
ElenaCoures1:

Zelenski era y es un vasallo, como tú.

Pero también un pedazo de mierda con forma humana que ha sacrificado miles de ciudadanos en una guerra por intereses extranjeros tras empeñarse en dar pasos para meter a Ucrania en la OTAN para tratar de balcanizar Rusia.

Ahora, viendo que su hora se acerca (estas ratas traidoras suelen acabar colgadas en alguna plaza pública), pues se defiende.

Aprovecho para recordarte y recordarle a los NATOntaos de guardia que no tenéis vergüenza y os…   » ver todo el comentario
0 K 7
ostiayajoder #17 ostiayajoder
Yo empece siendo lo q aqui se llama 'pyutinista' pero es q ya no se puede:

Una cosa es q no debieramos haber entrado, pero una vez hemos entrado tenemos q ir a fondo....

Y mas si salir nos va a costar 150000 millones a los europeos: q sea en drones para q Ucrania mantenga su territorio soberanamente.

Me la suda q sea un corrupto o este lleno de nazis; Rusia tambien y Rusia no esta defendiendose.
2 K 6

menéame