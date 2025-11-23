Trump carga contra Zelenski y señala que es un desagradecido por no reconocer sus esfuerzos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este domingo contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al que acusa de ser un desagradecido. "Los líderes ucranianos no han mostrado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia", ha denunciado el mandatario norteamericano.