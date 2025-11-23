Trump carga contra Zelenski y señala que es un desagradecido por no reconocer sus esfuerzos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este domingo contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al que acusa de ser un desagradecido. "Los líderes ucranianos no han mostrado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia", ha denunciado el mandatario norteamericano.
Lo que pasa es que a estas alturas ya me he vuelto egoísta: con todo lo que le han hecho de forma impune a los palestinos, sobre todo la UE, ya me cure en salud. Que se rinda Ucrania le entregue medio país a Putin y que circule el gas Ruso a buen precio para que las economías se estabilicen… » ver todo el comentario
"Trump es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta"
Más madera! Es la guerra!
Mira como firmó Zelensky lo de los minerales.
Mira como a toda la UE le ha puesto aranceles del 15%, y no ha habido ninguna represalia arancelaria.
Mira como todos firman tras su orden para destinar el 5% de su PIB a defensa.
Los hecho lo que dicen es: "A sus pies amo Trump"
¡Dios, mío! ¡Los Zazis de MNM me han mentido! ¡No me lo puedo creer!
En el momento en que EEUU revele la corrupción de Zelensky, le bloqueen los millones de dólares que saben de sobra en que bancos y paraisos fiscales está y le retiren la inteligencia y logística militar, Zelensky puede darse por acabado.
¡Y lo sabes! Bueno, lo sabéis todos los de la Camarilla.
La marioneta podría sacar a la luz todas las maniobras oscuras de la OTAN en Ucrania desde tiempos de Obama.
Vamos a ver. Trump quiere que Ucrania se rinda. Siempre lo ha querido. Intentó hacer que se rindiera en febrero, y tuvo que recular porque la mayoría de los americanos, incluyendo a la mayoría de los republicanos y la mayoría de los legisladores republicanos, están a favor de Ucrania. Si existiera prueba alguna de esos &qu… » ver todo el comentario
¿Mucho frío en Volgodonsk?
EDIT: y después de ponerme el negativo, me ha vuelto a meter en el ignore.
www.elmundo.es/internacional/2025/11/23/6922034621efa0e8188b4575.html
"Los aliados de Zelenski se conjuran en el G-20 para lograr una alternativa al plan de Trump
Rechazan que Rusia se anexione territorios de Ucrania y que se merme su ejército"
La hostia de vasallaje a USA!!!!
A ver porque no íbamos a comprar petroleo a Rusia si él sigue vendiendo a un según él, desagradecido.
Menudo tarado. En plan: "vosotros no hagais pero yo si. Y si no me haceis caso me cruzo de brazos y no respiro!
Zelenski era y es un vasallo, como tú.
Pero también un pedazo de mierda con forma humana que ha sacrificado miles de ciudadanos en una guerra por intereses extranjeros tras empeñarse en dar pasos para meter a Ucrania en la OTAN para tratar de balcanizar Rusia.
Ahora, viendo que su hora se acerca (estas ratas traidoras suelen acabar colgadas en alguna plaza pública), pues se defiende.
Aprovecho para recordarte y recordarle a los NATOntaos de guardia que no tenéis vergüenza y os… » ver todo el comentario
Una cosa es q no debieramos haber entrado, pero una vez hemos entrado tenemos q ir a fondo....
Y mas si salir nos va a costar 150000 millones a los europeos: q sea en drones para q Ucrania mantenga su territorio soberanamente.
Me la suda q sea un corrupto o este lleno de nazis; Rusia tambien y Rusia no esta defendiendose.