Trump, bipolar: criticó el bloqueo de Ormuz y anunció que EE.UU. "no dejará pasar a nadie, ni en altamar"

Las redes sociales de muchos líderes globales, sobre todo en fines de semana, son explosivas. Y en ese "rubro" el presidente estadounidense Donald Trump es directamente imbatible, ya que en un mismo mensaje puede amenazar, agradecer, decír sí, no, tal vez, nunca o podría ser... Tratándose del hombre que dirige el mayor arsenal nuclear y militar del planeta, ese discurso puede sonar preocupante. Este domingo, en su red Truth Social, el locuaz e impredecible @RealDonaldTrump publicó un mensaje en el empezó criticando a Irán porque mantiene...