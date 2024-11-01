Trump, bipolar: criticó el bloqueo de Ormuz y anunció que EE.UU. "no dejará pasar a nadie, ni en altamar"

Las redes sociales de muchos líderes globales, sobre todo en fines de semana, son explosivas. Y en ese "rubro" el presidente estadounidense Donald Trump es directamente imbatible, ya que en un mismo mensaje puede amenazar, agradecer, decír sí, no, tal vez, nunca o podría ser... Tratándose del hombre que dirige el mayor arsenal nuclear y militar del planeta, ese discurso puede sonar preocupante. Este domingo, en su red Truth Social, el locuaz e impredecible @RealDonaldTrump publicó un mensaje en el empezó criticando a Irán porque mantiene...
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En serio, por favor, que alguien se de cuenta ya, si es que no lo saben ya.
Está peor que fatal la gallina trumpuleta.
Bloqueará el libre Tránsito de buques, que el bloqueador original haya permitido que pase.
Los EEUU ya tienen experiencia vendiendo petróleo robado.
Solo pretende quedarse con ellos y su carga