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Trump, bipolar: criticó el bloqueo de Ormuz y anunció que EE.UU. "no dejará pasar a nadie, ni en altamar"

Trump, bipolar: criticó el bloqueo de Ormuz y anunció que EE.UU. "no dejará pasar a nadie, ni en altamar"

Las redes sociales de muchos líderes globales, sobre todo en fines de semana, son explosivas. Y en ese "rubro" el presidente estadounidense Donald Trump es directamente imbatible, ya que en un mismo mensaje puede amenazar, agradecer, decír sí, no, tal vez, nunca o podría ser... Tratándose del hombre que dirige el mayor arsenal nuclear y militar del planeta, ese discurso puede sonar preocupante. Este domingo, en su red Truth Social, el locuaz e impredecible @RealDonaldTrump publicó un mensaje en el empezó criticando a Irán porque mantiene...

| etiquetas: trump , bloqueo , ormuz , petróleo , eeuu , irán
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14 comentarios
17 3 0 K 308 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata *
En su post de hace 30 minutos dice que ha salvado de 30 a 50 millones de vidas en una hipotética guerra contra la India.

En serio, por favor, que alguien se de cuenta ya, si es que no lo saben ya.  media
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makinavaja #10 makinavaja
#1 SI alguien necesita la eutanasia con urgencia, ese es Trump.... :troll: :troll:
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#14 pirat *
#1 La verdad es que la compulsividad en sus desvarios es exagerada hasta para la imagen que tenemos de él.
Está peor que fatal la gallina trumpuleta.
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ronko #4 ronko
Mr TACO ataca de nuevo. Trumpada para antes de que abran los mercados mañana lunes. Tiene que decir una burrada más grande que la anterior porque si no, no cuela.
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#7 surco *
#4 Están haciendo millones a cascoporro. Bueno, más bien robandoselos al inversor minorista
1 K 21
pepel #3 pepel
Todos aquellos que Netanyahu me indique, tendrán el paso prohibido.
1 K 27
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
Trump no es bipolar, es un sinvergüenza, quiere seguir mandando en todo, pero no puede controlarlo todo, está perdiendo capacidades en relación a China, Rusia e Irán. Es lo mismo quiere la Dotrina Monroe estableció que cualquier intervención europea en América sería vista como una agresión a EE. UU., bajo la consigna "América para los americanos". Al mismo tiempo quiere controlar Oriente Medio, donde no es su lugar de influencia.
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RoterHahn #5 RoterHahn
Osea.
Bloqueará el libre Tránsito de buques, que el bloqueador original haya permitido que pase.
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Gry #8 Gry *
#5 Pues claro. Si pasan es que han pagado el peaje y entonces les pueden acusar de financiamiento ilegal del terrorismo para confiscar el barco y la carga.

Los EEUU ya tienen experiencia vendiendo petróleo robado.
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#11 perej
#8 pues ya está, ni pasa nadie y con eso queda restituido el tránsito xD
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ur_quan_master #9 ur_quan_master *
Los mismos que claman por la apertura de Ormuz defienden secuestros de petroleros en aguas internacionales.
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alfre2 #2 alfre2
Por alguna razón resulta que el Estrecho de Ormuz “no puede ser controlado”, a pesar de que lo asegure el mismo que pretendía hacerse con el de Panamá para lo mismo.
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gale #6 gale
¿Pretende Trump cobrar un peaje a los barcos no yankis que pasen por Ormuz?
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#13 chavi
#6 No.
Solo pretende quedarse con ellos y su carga
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menéame