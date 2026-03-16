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Trump asegura que será “un gran honor” para él “tomar Cuba”

Trump asegura que será “un gran honor” para él “tomar Cuba”

El presidente de Estados Unidos responde preguntas a periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca

| etiquetas: cuba , trump
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
elTieso #4 elTieso
No se puede ser más repugnante, si por algo lo han pasado mal los cubanos es por el bloqueo a que tiene sometida la isla EE.UU. desde hace décadas.
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#7 silzul
#4 Eso, y que viven en una dictadura que persigue toda forma de libertad individual y colectiva.
1 K 19
elTieso #9 elTieso
#7 la misma dictadura ideológica en China les ha llevado a vivir bien
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#11 pacorapvalle
#9 la dictadura de China no llega a ser comunista, aunque se hagan llamar así, solo hay que ver empresas como Alibaba, Tik Tok, JD...mientras que en Cuba todo tipo de negocio pertenece al Estado y ninguna de las empresas es relevante a nivel internacional.

En conclusión, en Cuba si hay un sistema comunista excepto para los dirigentes que son los únicos que no tienen carencias, mientras que en China hay una especie de híbrido que no llega a ser comunista del todo ni capitalista del todo.
1 K 17
#17 Zamarro
#11 La famosa china comunista de Schrödinger: que es comunista maligna y viven en casas de paja y cobran en cuencos de arroz, y les pegan latigazos para que trabajen mucho mucho.
Pero cuando hablas de su economia son el adalid del capitalismo ultraliberal.
¿Es esa la china de la que usted habla?
1 K 22
#13 silzul
#9 Bueno, la misma, la misma... Quizás la China de Mao. Pero, la China de ahora es hija de Deng Xiaoping, no de Mao. Y Xiaoping, hizo todo lo contrario que Cuba... Abrir su economía, poco a poco a la inversión privada y ha ido relajando un poco su control social... Que sigue siendo fuerte, eso sí.
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Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#4 bloqueo el que llevas en la cabeza, posiblemente de serie.
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Trigonometrico #19 Trigonometrico
#14 Cuba está soportando un bloqueo económico por parte de EEUU, algo que no están sufriendo los países capitalistas pobres de Latinoamérica.
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sotillo #1 sotillo
Venga, a masacrar unos cuantos niños y niñas cubanos, total
4 K 81
#12 UNX
Me pregunto qué quiere el pederasta naranja de Cuba; allí no hay mucho que saquear.
1 K 27
yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Para mi sería un gran honor meterle un limón por el rec***
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#6 harverto
Será un desastre humanitario y militar, tendrá que levantar el bloqueo y la final dirá que ha ganado.
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#8 sliana
El gordo este no acaba nada de lo que empieza antes de empezar a joder por otro lado
1 K 23
M.Rajoy. #10 M.Rajoy.
Mejor que vuelva a ser española, como debió seguir siendo siempre y nunca debieron arrebatárnosla
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pitercio #2 pitercio
Sí, un cubata, aunque él es más de sol y sombra o carajillo de coñá.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial
Con que secuestre a Raul Castro y a la marioneta que tienen de presidente ya pueden repetir la jugada de Venezuela
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#5 diablos_maiq
Tomar Cuba Libre :troll:
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Joker_2O #15 Joker_2O *
Joder, lo primero que hice al leer el titular, es ver si era una noticia de EMT, así de jodido esta el mundo.
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menéame