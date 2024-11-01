Trump dice que está “encantado” de ver a Brendan Carr examinando las licencias de medios en la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) [ENG]

El presidente Trump dijo el domingo que estaba “encantado” de ver al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, revisando las solicitudes de renovación de licencias de corporaciones de radiodifusión después de acusar a los medios de difundir mentiras sobre Irán. “Estoy muy contento de ver a Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), examinando las licencias de algunas de estas organizaciones de ‘noticias’ corruptas y altamente antipatrióticas”, escribió Trump Truthsocial.
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Si los republicanos tienen al menos dos dedos de frente, no deberían aceptar esto más tiempo, en 6 meses tienen elecciones y está claro qué las van a perder estrepitosamente con la visibilidad que han dado a este tarado desquiciado