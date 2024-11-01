Trump asciende a una abogada y propietaria a tiempo parcial de un salón de belleza para supervisar los visados de quienes entran en Estados Unidos [ENG]

El presidente Donald Trump ha ascendido a Mora Namdar —abogada, propietaria a tiempo parcial de un salón de belleza y exautora del Proyecto 2025— a un alto cargo que supervisa la aprobación de visados, la emisión de pasaportes y es responsable del bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Namdar, de Texas, cuyos padres son inmigrantes iraníes, juró el cargo esta semana como nueva subsecretaria del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos Consulares, tras haber trabajado en política exterior de Estados Unidos.
Idiocracia como documental. Bonita distopia.
El siguiente capítulo será la descendencia de este hombre y su manera de ostentar el poder. Si el progenitor es un megalómano ido, la descendencia ufff.
Pintarlo como una estecien atiempo parcial a la que han colocado en el gobierno es estúpido hasta decir basta, no hace falta inventarse cosas para desprestigiar a Trump. Esto es periodismo basura.
Ya verás cuando se de cuenta y rectifique, y acabe siendo deportada.