Trump asciende a una abogada y propietaria a tiempo parcial de un salón de belleza para supervisar los visados de quienes entran en Estados Unidos [ENG]

El presidente Donald Trump ha ascendido a Mora Namdar —abogada, propietaria a tiempo parcial de un salón de belleza y exautora del Proyecto 2025— a un alto cargo que supervisa la aprobación de visados, la emisión de pasaportes y es responsable del bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Namdar, de Texas, cuyos padres son inmigrantes iraníes, juró el cargo esta semana como nueva subsecretaria del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos Consulares, tras haber trabajado en política exterior de Estados Unidos.