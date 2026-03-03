edición general
Trump se apodera de Venezuela y bloquea Ormuz: el plan para forrarse vendiendo petróleo

El control del crudo venezolano y el cierre del Golfo disparan las petroleras de EE.UU. y redibujan el mercado energético mundial ...

13 comentarios
Deviance
Así es como está gentuza reparte democracia; y de paso se reparten los amos del cortijo los cuartos. Los que pagamos los de siempre.
Ale, a votar ultraderecha.
Caguen mi sombra.
5
Maikimaik
#2 Hostia, es que básicamente están haciendo un bloqueo al mundo entero. Lo mismo que con cuba pero con el puto planeta.
8
Deviance
#3 si es que es lo que hay... y el personal parece que no se entera, coño, si es que ya van a cañón, sin disimular.
3
#1 soberao *
Dependerá de si conserva su flota naval después del encontronazo con Irán, que van 3 días y está Israel intentando que se unan los países del golfo porque no dan abasto.
1
pirat
Decían hoy que los yankis son unos suertudos pues país que "democratizan" país en el que encuentran petróleo...
2
YoSoyTuPadre
Esta teoría sólo tiene un punto débil, que Irán haga un bloqueo selectivo y deje pasar petroleros y gaseros, especialmente de Iraq y que vayan a China, o la India, u otro pais no-Occidental para que ellos no sufran las consecuencias
0
sleep_timer
Este tio es un puto patán, no atribuyáis a la maldad lo que es culpa de la torpeza y estupidez.
0
GuerraEsPaz
#7 CLARO. no hay que atribuirle maldad al puto patan pederasta y violador que ha tenido la torpeza y estupidez de rodearse de neonazis y proxenetas de menores. ya de paso que se disculpe y diga que no volvera a pasar...
0
Troll_hunter
#9 más que contraintuitivo diría que es contradictorio con la teoría macroeconómica en la mano. Cómo explicas que una subida del petroleo debilite el dolar?
0
Troll_hunter
Ojalá fuera tan sencillo. La capacidad de producción de Venezuela no es buena. El cierre de Ormuz no va a hacer forrarse a EEUU, lo que va a generar es inflación, precios más altos en la energía de EEUU, esto hará que el dolar se fortalezca. Justo lo contrario a lo que Trump intenta. El cierre de Ormuz afecta a EEUU más de lo que se ve a simple vista. EEUU se vuelve menos competitivo con un dolar fuerte.
0
GuerraEsPaz
#4 esta va a ser las primeras veces que va a subir el petroleo debilitando al propio dolar, aunque parezca contraintuitivo. y va a ser el cuadruple de sangrante que los aranceles, sobretodo ahora que han aumentado las fricciones entre los paises dentro de su eje imperialista (aliados, colonias, etc, etc...)
0
YeahYa
#4 Yo creo que se pasa al país y a la población por los cojones. El tema es avisar a sus amiguetes oligarcas de cuando comprar y cuando vender acciones y forrarse todos juntos.
0
KLKManin
Dudo mucho que los Usa hayan tenido tiempo para levantar la industria petrolera venezolana como para satisfacer la demanda que sale del golfo Pérsico.
0

