·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6782
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
4612
clics
InfluRatas
4368
clics
Mascotas
5321
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4925
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
más votadas
640
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
519
InfluRatas
415
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
396
Tucker Carlson afirma que Arabia Saudí y Catar detuvieron a agentes del Mossad que planeaban atentados con bombas. (Eng)
339
La jueza de la dana alerta de que el abogado y 'youtuber' conspiracionista Rubén Gisbert quiere “dinamitar” la causa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
42
clics
Trump se apodera de Venezuela y bloquea Ormuz: el plan para forrarse vendiendo petróleo
El control del crudo venezolano y el cierre del Golfo disparan las petroleras de EE.UU. y redibujan el mercado energético mundial ...
|
etiquetas
:
trump
,
venezuela
,
irán
,
ormuz
22
5
1
K
295
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
1
K
295
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Deviance
Así es como está gentuza reparte democracia; y de paso se reparten los amos del cortijo los cuartos. Los que pagamos los de siempre.
Ale, a votar ultraderecha.
Caguen mi sombra.
5
K
62
#3
Maikimaik
#2
Hostia, es que básicamente están haciendo un bloqueo al mundo entero. Lo mismo que con cuba pero con el puto planeta.
8
K
112
#5
Deviance
#3
si es que es lo que hay... y el personal parece que no se entera, coño, si es que ya van a cañón, sin disimular.
3
K
35
#1
soberao
*
Dependerá de si conserva su flota naval después del encontronazo con Irán, que van 3 días y está Israel intentando que se unan los países del golfo porque no dan abasto.
1
K
26
#8
pirat
Decían hoy que los yankis son unos suertudos pues país que "democratizan" país en el que encuentran petróleo...
2
K
26
#13
YoSoyTuPadre
*
Esta teoría sólo tiene un punto débil, que Irán haga un
bloqueo selectivo
y deje pasar petroleros y gaseros, especialmente de Iraq y que vayan a China, o la India, u otro pais no-Occidental para que ellos no sufran las consecuencias
0
K
11
#7
sleep_timer
Este tio es un puto patán, no atribuyáis a la maldad lo que es culpa de la torpeza y estupidez.
0
K
11
#12
GuerraEsPaz
#7
CLARO. no hay que atribuirle maldad al puto patan pederasta y violador que ha tenido la torpeza y estupidez de rodearse de neonazis y proxenetas de menores. ya de paso que se disculpe y diga que no volvera a pasar...
0
K
9
#10
Troll_hunter
#9
más que contraintuitivo diría que es contradictorio con la teoría macroeconómica en la mano. Cómo explicas que una subida del petroleo debilite el dolar?
0
K
10
#4
Troll_hunter
Ojalá fuera tan sencillo. La capacidad de producción de Venezuela no es buena. El cierre de Ormuz no va a hacer forrarse a EEUU, lo que va a generar es inflación, precios más altos en la energía de EEUU, esto hará que el dolar se fortalezca. Justo lo contrario a lo que Trump intenta. El cierre de Ormuz afecta a EEUU más de lo que se ve a simple vista. EEUU se vuelve menos competitivo con un dolar fuerte.
0
K
10
#9
GuerraEsPaz
#4
esta va a ser las primeras veces que va a subir el petroleo debilitando al propio dolar, aunque parezca contraintuitivo. y va a ser el cuadruple de sangrante que los aranceles, sobretodo ahora que han aumentado las fricciones entre los paises dentro de su eje imperialista (aliados, colonias, etc, etc...)
0
K
9
#11
YeahYa
#4
Yo creo que se pasa al país y a la población por los cojones. El tema es avisar a sus amiguetes oligarcas de cuando comprar y cuando vender acciones y forrarse todos juntos.
0
K
20
#6
KLKManin
Dudo mucho que los Usa hayan tenido tiempo para levantar la industria petrolera venezolana como para satisfacer la demanda que sale del golfo Pérsico.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ale, a votar ultraderecha.
Caguen mi sombra.