Trump alardea sobre el éxito del documental de Melania: “Antes tenía una ‘top model’, ahora tengo una estrella de cine”

“¡Oh, guau! ¡Estrella de cine! Melania Trump”, y levantó las manos. “De verdad quiere mucho a los niños”, añadió. “Y ha tenido un éxito tremendo”, elogió Trump. “Así que es el documental número uno en 19 años. ¿Te lo puedes creer?” “Trump lanzó una pregunta a la sala llena de periodistas: ‘¿Qué saco yo de esto?’” “Nada.” “Así que antes tenía una supermodelo. Ahora tengo una gran estrella de cine”, concluyó Trump, en referencia al pasado de su esposa como modelo internacional.

