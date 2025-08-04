Los trabajadores de la central nuclear de Florida tenían demasiado miedo como para informar sobre los problemas de seguridad, según muestran los registros. (Eng)

Un informe federal reveló que trabajadores en la planta nuclear St. Lucie de Florida (EE. UU.) estaban demasiado asustados para reportar problemas de seguridad a sus supervisores, lo que apunta a una cultura interna que podría ocultar fallos potenciales. Esto plantea dudas sobre cómo se gestionan las preocupaciones de seguridad en instalaciones civiles privadas.