Un informe federal reveló que trabajadores en la planta nuclear St. Lucie de Florida (EE. UU.) estaban demasiado asustados para reportar problemas de seguridad a sus supervisores, lo que apunta a una cultura interna que podría ocultar fallos potenciales. Esto plantea dudas sobre cómo se gestionan las preocupaciones de seguridad en instalaciones civiles privadas.
Las empresas privadas siempre funcionan mejor, de forma eficiente y arreglando todos los problemas, porque si no el mercado les castiga y les impide obtener beneficios. No tienen ningún motivo para ocultar problemas de seguridad ni interés en que sus trabajadores vivan en un clima de miedo.
Seguramente los que se quejan sean perroflautas wokes pro-Open Arms y pro-Greenpeace, que se infiltraron para poner bombas y echarle la culpa a la nuclear, con lo segura que es.