Los trabajadores de la central nuclear de Florida tenían demasiado miedo como para informar sobre los problemas de seguridad, según muestran los registros. (Eng)

Un informe federal reveló que trabajadores en la planta nuclear St. Lucie de Florida (EE. UU.) estaban demasiado asustados para reportar problemas de seguridad a sus supervisores, lo que apunta a una cultura interna que podría ocultar fallos potenciales. Esto plantea dudas sobre cómo se gestionan las preocupaciones de seguridad en instalaciones civiles privadas.

8 comentarios
#3 Grahml
Cuando te encuentras trabajando en empresas de mierda que imponen la cultura del miedo como pilares dentro de su ambiente laboral es cuando te das cuenta de la basura de empleo que tienes y de la repugnancia de quiénes dirigen tal empresa.
sotillo #5 sotillo *
#3 Pero ya es tarde, ya tienes hipoteca y posiblemente hijos, ya solo te queda hacer todo lo posible por que no explote contigo dentro
cocolisto #1 cocolisto
Lo que no sabremos sobre incidentes más o menos graves en el ámbito nuclear de la energía más segura y barata.
Andreham #2 Andreham
Tonterías.

Las empresas privadas siempre funcionan mejor, de forma eficiente y arreglando todos los problemas, porque si no el mercado les castiga y les impide obtener beneficios. No tienen ningún motivo para ocultar problemas de seguridad ni interés en que sus trabajadores vivan en un clima de miedo.

Seguramente los que se quejan sean perroflautas wokes pro-Open Arms y pro-Greenpeace, que se infiltraron para poner bombas y echarle la culpa a la nuclear, con lo segura que es.
sotillo #4 sotillo
#2 Además con las gerencias que hay hoy día, empresas privadas que se matan por demostrar su implicación en las mejoras de la sociedad que las mantiene y a las que no les importa renunciar a beneficios por cumplir más allá de las normas
#7 tierramar
No nos enteramos de casi nada. Cuando ocurrió el desastre de Fukuhsima el gobierno ingles envió un mensaje por le que conminaba al gobierno japones y otros a que minimizaran el accidente, para no perjudicar uno de sus proyectos nucleares. El accidente de Fukushima sigue imparable contamiando el oceáno,... no se puede contener; los nucleos perdieron la contencóinó. El accidente de Chernobyl está otra vez en marcha, emitiendo, debido a los daños en la carcasa que ya no cumple su función. Los accidentes nunca acaban. Y a ver quién se ofrece ahora de liquidador? En el accidente de Fukushima se encargo la Yacuza de contratar mendigos,....
#8 tierramar *
Y no sólo no nos enteramos de la mayoría de los accidentes e incidentes. La población en general, incluídos los que gobiernan, no conocen los efectos de la radiacción en el cuerpo humano. El aumento exponencial de cánceres en el mundo, de malformaciones,.... tiene relación directa con el aumento de la contaminación radioactiva a nivel global porque la radioactividad no entiende de fronteras
canduteria #6 canduteria
Me gustaría ver que dice operador nuclear de esto. :-D
