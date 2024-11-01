Los trabajadores que adelanten dos años su jubilación cobrarán casi un 20% menos de pensión, aunque tengan 40 cotizados

En España los trabajadores que así lo deseen pueden adelantar su salida del mercado laboral de forma voluntaria hasta dos años, eso sí, enfrentando penalizaciones por ello. Y es que la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores a los contribuyentes que decidan jubilarse antes de la edad mínima. Por ejemplo, aquellos que se retiren a los 63 años enfrentarán un coeficiente reductor del 19% aún con 40 años cotizados, que repercutirá en el importe final de su pensión.
Faltan guillotinas, muuuchas guillotinas.
Y los pensionistas deberían cobrar MÁS. El problema es el sistema de pensiones, que es de reparto en vez de capitalización. Y cuidado que ni siquiera hablo de pensiones públicas vs privadas, ese es otro tema.
No hay nada como el faxtapobre que trae algo que lleva pasando 20 años y te quiere vender que es algo nuevo y los tontos que le aplauden.
Lo que no te dice el panfleto es que con 38.5 años cotizados te puedes jubilar con 65 años en vez de 66.5 como el resto de trabajadores, es decir que te vas año y medio antes con el 100% de pensión
Entre los fatxapobres que van de listos, pocos.
Puesta en actualidad, con dos cojones.
La solución a vuestras quejas es tan simple como votar a partidos a la izquierda del PSOE.
De nada.