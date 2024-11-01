Los trabajadores que adelanten dos años su jubilación cobrarán casi un 20% menos de pensión, aunque tengan 40 cotizados

En España los trabajadores que así lo deseen pueden adelantar su salida del mercado laboral de forma voluntaria hasta dos años, eso sí, enfrentando penalizaciones por ello. Y es que la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores a los contribuyentes que decidan jubilarse antes de la edad mínima. Por ejemplo, aquellos que se retiren a los 63 años enfrentarán un coeficiente reductor del 19% aún con 40 años cotizados, que repercutirá en el importe final de su pensión.