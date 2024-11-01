edición general
14 meneos
42 clics
Los trabajadores que adelanten dos años su jubilación cobrarán casi un 20% menos de pensión, aunque tengan 40 cotizados

Los trabajadores que adelanten dos años su jubilación cobrarán casi un 20% menos de pensión, aunque tengan 40 cotizados

En España los trabajadores que así lo deseen pueden adelantar su salida del mercado laboral de forma voluntaria hasta dos años, eso sí, enfrentando penalizaciones por ello. Y es que la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores a los contribuyentes que decidan jubilarse antes de la edad mínima. Por ejemplo, aquellos que se retiren a los 63 años enfrentarán un coeficiente reductor del 19% aún con 40 años cotizados, que repercutirá en el importe final de su pensión.

| etiquetas: trabajadores , dos años , jubilación , 20% menos , 40 años cotizados
12 2 5 K 65 actualidad
31 comentarios
12 2 5 K 65 actualidad
Comentarios destacados:          
mr_b #1 mr_b
Y eso que este es el gobierno más de izquierdas de toda la historia de España :palm:
8 K 109
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#1 La proporcionalidad para otro día. Eso si, a ellos con cuatro años el 100%.

Faltan guillotinas, muuuchas guillotinas.
7 K 83
Findeton #28 Findeton
#4 Es un recorte de pensiones. El sistema de pensiones de reparto simplemente no es sostenible excepto si continúan los recortes, como este.

Y los pensionistas deberían cobrar MÁS. El problema es el sistema de pensiones, que es de reparto en vez de capitalización. Y cuidado que ni siquiera hablo de pensiones públicas vs privadas, ese es otro tema.
1 K 20
cenutrios_unidos #30 cenutrios_unidos
#28 Pero ELLOS nunca se recortan. Poco nos pasa. Eso sí para la mierda de Ucrania y otras gilipolleces hay pasta.
1 K 28
tul #5 tul
#1 tampoco estaba muy alto el liston que digamos...
1 K 27
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#1

No hay nada como el faxtapobre que trae algo que lleva pasando 20 años y te quiere vender que es algo nuevo y los tontos que le aplauden.
5 K 63
Pepepaco #11 Pepepaco
#7 Pues venía a decir precisamente eso, estas reducciones están establecidas desde 1985. Solo hace 40 años que se aplican.
5 K 58
#13 z1018
#1 mejor privatizar las pensiones como quiere la derecha, dónde vas a parar.

Lo que no te dice el panfleto es que con 38.5 años cotizados te puedes jubilar con 65 años en vez de 66.5 como el resto de trabajadores, es decir que te vas año y medio antes con el 100% de pensión
4 K 56
#26 SpeakerBR
#13 Que curioso que no se haga publico que porcentaje de trabajadores se jubilan con 38.5 años cotizados. Voy a preguntarlo a ver si me lo responden.
0 K 7
HeilHynkel #27 HeilHynkel
#26

Entre los fatxapobres que van de listos, pocos.
0 K 18
Findeton #29 Findeton
#13 No, mejor hacer pensiones de capitalización en vez de reparto. Lo cual es un tema diferente a pensión privada vs pública.
0 K 13
DaniTC #14 DaniTC
#9 claro que sí, esta noticia es para cabrear al personal y los borregos piensen que ha sido este gobierno como son #8 y #1, para así manipular a la sociedad.

Puesta en actualidad, con dos cojones.
2 K 32
DaniTC #18 DaniTC
#17 otro que no lee cc #14
1 K 22
#19 vGeeSiz
#18 #14 ah, solo han tenido 7 años para cambiar y han cambiado la nada...no se si los deja en buen lugar...
1 K 23
DaniTC #21 DaniTC
#19 ¿Te estás haciendo la infanta? ¿Sabes cuánta representación necesitas en la cámara para cambiar este tipo de leyes?
0 K 11
#24 vGeeSiz
#21 ah, sabía yo que la culpa era de los que no gobiernan, la ultraderecha y tal
0 K 10
#25 veratus_62d669b4227f8
#19 #14 En ningún sitio he dicho que haya sido este gobierno pero, como ya te han contestado, este gobierno lleva años y no lo ha cambiado asi que si, responsable este gobierno, como con tantas cosas que iba a tocar y no ha tocado, ley mordaza, por ejempo. Entendido borrego?
0 K 7
#15 Leon_Bocanegra *
A ve, para #1 #8 y el resto que venga a quejarse del "progresismo" del gobierno.
La solución a vuestras quejas es tan simple como votar a partidos a la izquierda del PSOE.
De nada.
2 K 39
#22 veratus_62d669b4227f8
#15 De donde deduces que yo voté al Psoe?
0 K 7
#31 Leon_Bocanegra
#22 yo no he dicho que hayas votado al PSOE. He dicho que la solución a vuestras quejas es votar a partidos a la izquierda del PSOE.
0 K 11
repix #16 repix
#1 Justo Podemos propone lo contrario pero el coletas y tal..
1 K 17
Torrezzno #6 Torrezzno *
Asi es, lo peor de todo es que de aquí a 10, 20, 30 años pueden endurecer aún más las reglas. La pregunta aqui no es si vamos a tener pensión sino que pensión vamos a tener. Pero eh, no pongas esto en duda porque es de fascistas.
1 K 28
Arkhan #10 Arkhan
#6 Mientras los españoles sigamos queriendo que nos impongan esos recortes de derechos no podremos quejarnos.
0 K 12
#17 vGeeSiz
Menos mal que no nos gobierna la ultraderecha
1 K 23
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
no suena tentador no... mejor una baja de 2 años
1 K 19
#8 veratus_62d669b4227f8
Pues claro, es el mas feminista. Con eso es suficiente hoy en dia para ser de izquierdas.
1 K 18
Casiopeo #23 Casiopeo
Noticia antigua.
0 K 14
ElRelojero #12 ElRelojero
Yo hice mi simulación y efectivamente, dos años antes me quitaban un 19%, pero si esperas 6 meses, es decir jubilarte un año y seis meses antes, te quitaban un 3%. Así que hay que esperar esos 6 meses, cuando me toque.
0 K 12
#2 rbrn
Próximamente en su futuro: "Trabajo hasta la muerte".
0 K 10
Don_Pixote #20 Don_Pixote
me jubilare pues 1 año y 364 dias antes
0 K 8

menéame