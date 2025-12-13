edición general
18 meneos
68 clics
Tiroteo masivo en Universidad de Brown deja al menos 20 víctimas reportadas

Tiroteo masivo en Universidad de Brown deja al menos 20 víctimas reportadas

Al menos 20 personas resultaron víctimas de disparos durante un tiroteo activo este sábado en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.

| etiquetas: tiroteo , universidad , brown , rhode island , estados unidos
15 3 0 K 319 actualidad
9 comentarios
15 3 0 K 319 actualidad
Pertinax #3 Pertinax *
Como cabras. Los yankies están como cabras.
2 K 44
Spirito #7 Spirito
#3 Los yanquis están fatal.

Pero es que aquí, la camarilla yanquineja está cada vez más desquiciada.

Bueno, ya no me sorprende la barbarie de EEUU y poco pasa para lo locos de remate que están.
2 K 24
TooBased #1 TooBased
EEUU siempre matando Brown people...
0 K 20
Supercinexin #4 Supercinexin
El tiroteo de la semana en el país más libre y más benefactor de la Galaxia. Modelo de sociedad. Faro de Occidente. Líder de la Humanidad.
0 K 20
#9 tromperri
#4 uy de la semana… hay unos 10 tiroteos masivos por semana en USA. Uno a la semana sería una maravilla. Aquí solo nos enteramos de los masivos graves.
0 K 6
tul #2 tul
como es un tiroteo pasivo?
0 K 15
Tx4 #5 Tx4
#2 Se refiere a que a esta hora continua sin resolverse

www.youtube.com/watch?v=GmEwOZQ2shE
1 K 19
tul #6 tul
#5 no se supone que no se pueden enviar marcadores hasta que no termina el encuentro? :troll:
0 K 15
roker #8 roker
#2 Pasivo es cuando te dan a ti.
0 K 10

menéame