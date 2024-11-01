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Tiroteo en la Casa Blanca: acordonan el complejo tras disparos, hombre abatido por Servicio Secreto
La Casa Blanca fue acordonada este lunes tras registrarse disparos en las inmediaciones del complejo presidencial.
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tiroteo
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eeuu
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casa blanca
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#3
Grahml
"De acuerdo con el periodista Nick Sortor, Trump está a salvo."
MIERDA PUTA!!!!
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#1
azathothruna
Y dale con los fracasos.
No seria mejor cargarse a alguien de sus acolitos que sea mas facil?
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#5
ochoceros
#1
Para distraer la atención siempre será más barato un atentado fallido que montar y mantener una guerra.
Sobre todo en estos momentos que están de capa caída.
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#2
Sr.No
A ver, una cosa no se les podrá negar a los gringos, igual que no se puede con los alemanes: Serán lo que sean pero desde luego que intentaron cargarse a ese hijo de puta.
A este paso el presidente dorito supera al pintor austríaco en intentos.
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#4
kinz000
Esto está dejando de ser noticia para pasar a breves
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MIERDA PUTA!!!!
No seria mejor cargarse a alguien de sus acolitos que sea mas facil?
Sobre todo en estos momentos que están de capa caída.
A este paso el presidente dorito supera al pintor austríaco en intentos.