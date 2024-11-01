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Tiroteo en la Casa Blanca: acordonan el complejo tras disparos, hombre abatido por Servicio Secreto

Tiroteo en la Casa Blanca: acordonan el complejo tras disparos, hombre abatido por Servicio Secreto

La Casa Blanca fue acordonada este lunes tras registrarse disparos en las inmediaciones del complejo presidencial.

| etiquetas: tiroteo , eeuu , casa blanca
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5 comentarios
10 0 0 K 128 actualidad
#3 Grahml
"De acuerdo con el periodista Nick Sortor, Trump está a salvo."

MIERDA PUTA!!!!


:wall:
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azathothruna #1 azathothruna
Y dale con los fracasos.
No seria mejor cargarse a alguien de sus acolitos que sea mas facil?
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ochoceros #5 ochoceros
#1 Para distraer la atención siempre será más barato un atentado fallido que montar y mantener una guerra.

Sobre todo en estos momentos que están de capa caída.
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Sr.No #2 Sr.No
A ver, una cosa no se les podrá negar a los gringos, igual que no se puede con los alemanes: Serán lo que sean pero desde luego que intentaron cargarse a ese hijo de puta.

A este paso el presidente dorito supera al pintor austríaco en intentos.
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kinz000 #4 kinz000
Esto está dejando de ser noticia para pasar a breves
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menéame