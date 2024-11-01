Putin endurece su seguridad por temor a un golpe de estado o intento de asesinato por la élite rusa (ING)

Un informe de inteligencia de un país de la UE señala que el Kremlin está en máxima alerta desde marzo ante un posible golpe o atentado contra Putin. “En particular”, dice, “[Putin] teme el uso de drones para un posible intento de asesinato por parte de miembros de la élite política rusa”. “Se han instalado sistemas de vigilancia en los hogares de cocineros, fotógrafos y guardaespaldas” que no pueden usar móviles ni transporte público. El informe nombra al ex ministro de Defensa Shoigu como un “actor desestabilizador potencial”.