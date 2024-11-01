Putin endurece su seguridad por temor a un golpe de estado o intento de asesinato por la élite rusa (ING)

Un informe de inteligencia de un país de la UE señala que el Kremlin está en máxima alerta desde marzo ante un posible golpe o atentado contra Putin. “En particular”, dice, “[Putin] teme el uso de drones para un posible intento de asesinato por parte de miembros de la élite política rusa”. “Se han instalado sistemas de vigilancia en los hogares de cocineros, fotógrafos y guardaespaldas” que no pueden usar móviles ni transporte público. El informe nombra al ex ministro de Defensa Shoigu como un “actor desestabilizador potencial”.
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Un báltico(o similar) seguro
Se ve que lo decir que padece un nuevo cáncer ya no cuaja entre la población occidental, hay que inventar algo nuevo
Circulen, propaganda NAFO del día
Parece que la gente se ha olvidado que los mercenarios le hicieron un intento de golpe de estado, que asesinos ucranianos llevan atacando personal importantes durante años y todos los enemigos que se ha labrado durante toda su vida a los que no les ha encontrado una ventana.
Por supuesto que teme un maldito atentado pero incluso desde antes de la invasión. No sabremos de un atentado hasta que ocurra
- Era amigo de todos, saludaba al salir del ascensor.
-¿que polonio ni polonia?
¿4 balazos por la espalda o 5? ¿Tú qué crees que es más adecuado para suicidarse?