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Putin endurece su seguridad por temor a un golpe de estado o intento de asesinato por la élite rusa (ING)

Putin endurece su seguridad por temor a un golpe de estado o intento de asesinato por la élite rusa (ING)

Un informe de inteligencia de un país de la UE señala que el Kremlin está en máxima alerta desde marzo ante un posible golpe o atentado contra Putin. “En particular”, dice, “[Putin] teme el uso de drones para un posible intento de asesinato por parte de miembros de la élite política rusa”. “Se han instalado sistemas de vigilancia en los hogares de cocineros, fotógrafos y guardaespaldas” que no pueden usar móviles ni transporte público. El informe nombra al ex ministro de Defensa Shoigu como un “actor desestabilizador potencial”.

| etiquetas: seguridad , putin , temor , golpe , estado , asesinato , élite , rusia , drone
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 Tiranoc
Posiblemente haya visto en el cuadrante de limpieza que le toca a él limpiar las ventanas.
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Que le ponga barrotes a las ventanas y guarde bajo llave el menta polonio.
4 K 59
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
"Un país de la UE"

Un báltico(o similar) seguro :roll:

Se ve que lo decir que padece un nuevo cáncer ya no cuaja entre la población occidental, hay que inventar algo nuevo

Circulen, propaganda NAFO del día
4 K 59
placeres #9 placeres *
#2 Recuerdo las primeras semanas con las avalancha de noticias que Putin tenía un cáncer mortal y que quería dejar un lugar en la historia.

Parece que la gente se ha olvidado que los mercenarios le hicieron un intento de golpe de estado, que asesinos ucranianos llevan atacando personal importantes durante años y todos los enemigos que se ha labrado durante toda su vida a los que no les ha encontrado una ventana.

Por supuesto que teme un maldito atentado pero incluso desde antes de la invasión. No sabremos de un atentado hasta que ocurra
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Thirsty #6 Thirsty
Está cagao
1 K 19
Gandark_S1rk #4 Gandark_S1rk
no se me ocurre nadie que pudiese tener interes en acabar con putin...
1 K 17
#5 Setis
#4 Próximamente:
- Era amigo de todos, saludaba al salir del ascensor.
2 K 26
Gandark_S1rk #7 Gandark_S1rk
#5 dimitri, ¿donde vas con ese desayuno para putin?
-¿que polonio ni polonia?
4 K 55
#8 Setis
#7 Dimitri, tienes que tener más cuidado. A Putin le gusta el desayuno con extra de cianuro, para compensar el sabor del polonio.
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Gandark_S1rk #10 Gandark_S1rk
#8 igor, ¿como se escribe en cirilico "me suicidio"?
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#11 Setis
#10 Creo que es algo como "аdуох мциdо сяцеl".
¿4 balazos por la espalda o 5? ¿Tú qué crees que es más adecuado para suicidarse?
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menéame